Sivilceli ciltler için günlük rutin: Az fazladır

Günlük bakımda ilk adım temizlik. Ancak bu, sert temizleyicilerle cildi kurutmak anlamına gelmiyor. Cildi tahriş etmeyen, hafif köpüren ya da jel formunda bir temizleyici sabah ve akşam kullanılmalı. Unutmayalım, aşırı kuruluk yağ üretimini tetikler ve bu da sivilceleri artırabilir.



İkinci adım tonik yerine, cildi dengeleyen nazik içeriklere yönelmek olabilir. Özellikle salisilik asit ya da niasinamid gibi bileşenler gözenekleri temizlemeye ve kızarıklıkları yatıştırmaya yardımcı olur. Ancak bu içerikleri günlük bakımda tek başına kullanmak, üst üste ürün yüklememek önemlidir.



Nemlendirme çoğu zaman atlanan ama aslında sivilceli cildin en çok ihtiyaç duyduğu adımdır. Su bazlı, gözenek tıkamayan (non-comedogenic) hafif bir nemlendirici, cildin savunma bariyerini güçlendirir.



Ve tabii ki güneş koruması… Cildi leke bırakmadan iyileştirmenin anahtarıdır. Yağsız, hafif yapılı bir güneş kremi, sivilcelerin iz bırakma ihtimalini azaltır.



Son bir not: Sivilceli ciltle uğraşırken “hemen sonuç” beklentisi en büyük hayal kırıklığıdır. Düzenli, sabırlı ve cildi yormayan bir bakım rutini zamanla karşılığını verir. Ayrıca cilt bakımı için ürünlerinizi belirlemeden önce mutlaka bir uzmana danışmanızda fayda var.



Cildimizle savaşmak yerine onunla barışmayı denemek, en etkili güzellik sırrı olabilir.