Sivilceyle savaş değil, anlaşma zamanı

İnsan ister istemez soruyor: “Şimdi bu nereden çıktı?” Aslında bu sorunun cevabı tek bir yere çıkmıyor; stres, hormonlar, beslenme, uykusuzluk ve hatta ruh hâlimiz bile bu küçük ama etkisi büyük misafirin davetiyesini imzalayabiliyor.



Ani çıkan sivilcelerle ilk karşılaşmada yapılan en büyük hata, panik. Panik beraberinde aynanın karşısında uzun uzun incelemeyi, dokunmayı ve nihayetinde sıkmayı getiriyor. Oysa sivilceyle ilişkinin en temel kuralı şu: Eller uzak. Ne kadar cazip görünürse görünsün, o sivilceyle fiziksel temas kurmak genellikle işi daha da büyütür. İz kalma ihtimali artar, iyileşme süresi uzar ve cilt “Ben sana ne yaptım?” dercesine daha da hassaslaşır.



Peki ne yapmalı?



Önce durup bir nefes almak gerekiyor. Cilt, vücudun dışa açılan aynasıdır ve çoğu zaman içeride olup biteni haber verir. Son günlerde stresli misiniz? Uykusuzluk zirve yapmış olabilir mi? Daha fazla şekerli ya da yağlı besin mi tükettiniz? Bunları fark etmek, sadece sivilceyi değil, kendinizi de anlamanın bir yolu.



İkinci adım, nazik olmak. Sert temizleyicilerle cildi kazımaya çalışmak “temizlik” değil, cildi cezalandırmaktır. Cilt bariyerini bozan her hamle, yeni sivilceler için zemin hazırlar. Yumuşak bir temizleyici, sade bir nemlendirici ve “bugünlük bu kadar” demek çoğu zaman yeterlidir. Bazen cilt de sadeleşmek ister.



Üçüncü mesele, mucize vaatleri. “Bir gecede yok eder”, “anında kurutur” gibi iddialar kulağa hoş gelse de, cilt mucizelerden çok istikrara inanır. Noktasal ürünler işe yarayabilir ama sabırla ve ölçülü kullanıldığında. Fazlası genellikle ters teper.



Bir de işin psikolojik tarafı var. Sivilce çıktığında aynada sadece onu görmeye başlarız. Sanki herkesin bakışı oraya kilitlenmiş gibidir. Oysa çoğu insan, bizim kendimize baktığımız kadar detaylı bakmaz. Bunu hatırlamak insanı hafifletiyor. Cilt kusurları, kişisel bir başarısızlık değil; insan olmanın küçük yan etkileri.



Eğer ani sivilceler sık sık tekrarlıyorsa, o zaman biraz daha derine bakmakta fayda var. Hormonal dengesizlikler, kullanılan kozmetikler ya da uzun süredir ihmal edilen bir cilt rutini işin içinde olabilir. Bu noktada “ben hallederim” inadını bir kenara bırakıp bir uzmana danışmak da kendine iyi bakmanın bir parçası.



Sonuçta sivilce, gelip geçici bir misafir. Ona gösterdiğiniz ilgiyle kalma süresini uzatabilir ya da sakinliğinizle yolcu edebilirsiniz. Belki de asıl mesele, aynaya baktığımızda sadece kusurları değil, kendimizi biraz daha anlayışla görmeyi öğrenmek. Çünkü cilt de, biz de, bazen sadece biraz dinlenmek istiyoruz.