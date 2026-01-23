Soğuk havalarda dudakların isyanı

Eller eldivenle, boyun atkıyla korunur; yüz kremle idare eder. Ama dudaklar… Onlar çoğu zaman kaderine terk edilir. Sonra da aynada o tanıdık manzara: gerilmiş, pul pul dökülen, çatladıkça sızlayan dudaklar. “Daha dün iyiydi” dediğimiz anlar. Aslında dudaklar dün de sinyal veriyordu, biz duymadık.

Soğuk hava dudaklar için doğal bir düşman. Çünkü dudaklarda cildi koruyan yağ bezleri yok. Yani rüzgâr esti mi, nem düştü mü, kaloriferler sonuna kadar açıldı mı, dudaklar savunmasız kalıyor. Bir de üstüne farkında olmadan yaptığımız küçük sabotajlar ekleniyor.

Mesela dudak yalama alışkanlığı. Kurudukça yalıyoruz, yaladıkça daha çok kuruyor. Tükürük kısa süreli bir rahatlama hissi verse de buharlaştığında dudaklardan nemi de beraberinde götürüyor. Yani iyi niyetle yapılan ama sonucu felaket olan bir kış klasiği.

PEKİ NE YAPMALI?

Önce işin temelinden başlayalım: Nemlendirme. Ama rastgele değil. Mentollü, naneli, “ferahlatıcı” dudak ürünleri kışın pek dost sayılmaz. Kısa vadede serinlik verir ama uzun vadede kuruluğu artırabilir. Bunun yerine balmumu, shea yağı, kakao yağı, lanolin veya hyaluronik asit içeren dudak balm’ları tercih edilmeli. Günde bir kez sürmek yetmez; dışarı çıkmadan önce, rüzgâra maruz kaldıktan sonra ve özellikle gece yatmadan önce.

Evet, gece. Çünkü dudaklar da uyurken onarılır. Yatmadan önce biraz daha yoğun bir ürün sürmek, sabaha yumuşak dudaklarla uyanmanın en kısa yolu.



İkinci mesele: Su içmek. Kışın susuzluk hissi azalır ama vücudun su ihtiyacı ortadan kalkmaz. Dudaklardaki kuruluk bazen pahalı bir balm’dan değil, basit bir bardak sudan geçer. Günde “yeterince” içtiğinizi düşünüyorsanız, bir bardak daha ekleyin.

Üçüncü olarak, rüzgâr ve soğukla doğrudan temas. Çok basit ama etkili: Atkıyı sadece boyna değil, dudak hizasına kadar çekmek. Özellikle uzun süre dışarıdaysanız bu küçük hareket büyük fark yaratır.

Bir de peeling meselesi var. Çatlamış dudakları koparmak, dişle soymak ya da sert fırçalarla bastırmak… Hepsi anlık rahatlama sağlar ama iyileşmeyi geciktirir. Haftada en fazla bir kez, yumuşak bir diş fırçasıyla ya da bal–şeker gibi doğal ve nazik bir karışımla çok hafif peeling yeterli. Sonrasında mutlaka yoğun nemlendirme.

Son olarak, “Geçer ya” dememek. Dudaklar sürekli çatlıyor, kanıyor ya da yanıyorsa bu sadece hava şartlarıyla ilgili olmayabilir.



Vitamin eksikliği, alerji ya da kullanılan bir ürünün dudakları tahriş etmesi de sebep olabilir. Dudaklar küçük ama mesajları ciddidir.