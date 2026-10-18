Sonbaharın cilde etkileri ve doğru cilt bakımı

Sonbaharda mevsimlerin değişimi cildin nem dengesini etkileyebilir; ciltte kuruluk, gerginlik, hassasiyet ve matlaşma görülebilir. Özellikle yaz aylarında güneşe maruz kalmış ciltlerde lekeler ve ton eşitsizlikleri de daha belirgin hale gelebilir.

Sonbaharda cilt bakımının temel amacı, cildin nem bariyerini korumak, kaybettiği nemi desteklemek ve güneşten korunmaya devam etmek gerekir.

1. SONBAHAR CİLDİ NASIL ETKİLER?

Serin hava, rüzgâr ve kapalı ortamlardaki ısıtıcılar cildin nem kaybetmesine neden olabilir.

Cilt bariyeri zayıfladığında yanma, kaşıntı ve kızarıklık artabilir.

Yetersiz nem, cildin daha pürüzlü ve donuk görünmesine yol açabilir.

Yazın oluşan güneş kaynaklı lekeler daha görünür olabilir. Güneş ışınlarının etkisi sonbaharda da devam eder.

Soğuk hava ve sık el yıkama, bu bölgelerde çatlama ve kuruluğu artırabilir.

Her cilt aynı şekilde etkilenmez. Kuru ve hassas ciltler daha fazla nem desteğine ihtiyaç duyarken yağlı ciltlerde de nem kaybı yaşanabilir.

2. SONBAHARDA NASIL BİR CİLT BAKIM RUTİBİ UYGULANMALI?

SABAH BAKIMI

Cildi kurutmayan, parfümsüz ve nazik bir temizleyici tercih edin. Cildiniz çok kuruysa sabah yalnızca ılık suyla yıkamak da yeterli olabilir.

Seramid, gliserin ve hyalüronik asit içeren ürünler nem desteği sağlayabilir. Kuru ciltlerde daha yoğun kremler, yağlı ciltlerde ise hafif ve gözenekleri tıkamayan nemlendiriciler tercih edilebilir.

Her sabah geniş spektrumlu, en az SPF 30 korumalı güneş kremi kullanın. Özellikle lekeye yatkın ciltlerde düzenli güneş koruması önemli. Açık havada uzun süre kalıyorsanız ürünü yaklaşık iki saatte bir ve yüzme veya terleme sonrasında yenileyin.

AKŞAM BAKIMI

Cildinizi nazikçe temizleyin. Çok sıcak su ve sert sabunlar kullanmaktan kaçının.

Temizlikten sonra cilt hafif nemliyken krem sürün. Kuruluk fazlaysa daha yoğun bir ürün kullanabilirsiniz.

Retinol, AHA ve BHA gibi içerikler her cilt için zorunlu değildir. Kullanıyorsanız kuruluk ve hassasiyet arttığında sıklıklarını azaltın; cilt bariyeriniz tahriş olmuşsa iyileşene kadar ara verin. Yeni ürünleri birer birer ekleyin.

3. CİLT TİPİNE GÖRE SONBAHAR BAKIMI

CİLT TİPİ VE ÖNERİLEN BAKIM

Kuru cilt: Daha yoğun krem, seramid ve gliserin içeren ürünler

Yağlı ve akneye yatkın cilt: Hafif, yağsız veya gözenekleri tıkamayan nemlendirici

Karma cilt: Kuru bölgelere daha yoğun, yağlı bölgelere hafif ürün

Hassas cilt: Parfümsüz, az içerikli ürünler; eksfoliasyonu azaltma

SONBAHARDA CİLDİ KORUMAK İÇİN 5 ÖNEMLİ ALIŞKANLIK

Ilık suyla duş alın. Uzun ve sıcak duşlar cildin kuruluğunu artırabilir.

Duştan sonra hemen nemlendirin. Yüz ve vücut kremini cilt hafif nemliyken uygulayın.

Dudak ve ellerinizi koruyun. Gerektikçe parfümsüz el kremi ve dudak balmı kullanın.

Ortamın nemini koruyun. Evde hava çok kuruysa uygun bir nemlendirici cihazdan yararlanabilirsiniz.

Cildi aşırı arındırmayın. Sert peelingler, sık kese ve çok sayıda aktif ürün kullanımı tahrişe neden olabilir.

Ciltte kalıcı kızarıklık, yoğun kaşıntı, çatlama veya kullandığınız ürünlerle artan yanma varsa dermatoloji uzmanına başvurun. Ayrıca cildinizi güneş ışınlarının zararlı etkilerinden korumak için mutlaka bir güneş kremi kullanın.