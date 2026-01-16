Tatlı bir tehlike: Şekerli gıdalar cildi nasıl etkiliyor?

Uzmanlara göre aşırı şeker tüketimi, cilt sağlığını doğrudan etkileyen faktörlerin başında geliyor. Bunun en önemli nedeni, şekerin vücutta glikasyon adı verilen bir süreci tetiklemesi. Glikasyon, kandaki fazla şekerin kolajen ve elastin gibi cildin genç ve sıkı görünmesini sağlayan proteinlere zarar vermesi anlamına geliyor. Sonuç? Daha erken kırışıklıklar, elastikiyet kaybı ve mat bir cilt görünümü.

Şekerin cilt üzerindeki etkisi bununla da sınırlı değil. Yüksek şeker tüketimi, vücutta iltihaplanmayı artırıyor. Bu durum özellikle akne, sivilce ve kızarıklık gibi cilt problemlerini tetikleyebiliyor. “Ne yediysen osun” sözü, cilt söz konusu olduğunda adeta birebir geçerli. Özellikle rafine şeker içeren gıdalar, hormon dengesini bozarak yağ üretimini artırıyor ve gözeneklerin tıkanmasına zemin hazırlıyor.

Bir diğer önemli nokta ise şekerin kan şekerini hızla yükseltip düşürmesi. Bu ani dalgalanmalar, cildin kendini yenileme sürecini olumsuz etkiliyor. Zamanla cilt daha yorgun, solgun ve sağlıksız bir görünüme bürünebiliyor.

Peki çözüm ne? Tatlıdan tamamen vazgeçmek mi? Elbette hayır. Burada kilit nokta denge. Rafine şeker yerine meyveden gelen doğal şekerleri tercih etmek, tam tahıllı gıdalarla kan şekerini dengede tutmak ve bol su tüketmek cilt sağlığı için güçlü adımlar. Ayrıca antioksidan bakımından zengin sebze ve meyveler, şekerin yarattığı olumsuz etkileri dengelemeye yardımcı oluyor.