Tırnak kırılmasını önlemek için alınması gereken önlemler

1. DENGELİ BESLENMEYE ÖZEN GÖSTERİN

Sağlıklı tırnaklar, sağlıklı bir vücudun göstergesidir. Yetersiz beslenme, tırnakların zayıflamasına ve kırılmasına yol açabilir. Tırnaklarınızın güçlü olabilmesi için yeterli miktarda protein, vitamin ve mineral almanız gerekmektedir. Özellikle biotin, çinko, A vitamini ve Omega-3 yağ asitleri, tırnak sağlığını destekleyen temel bileşenlerdir. Bunun için:

Yumurta, fındık, balık ve yeşil yapraklı sebzeleri beslenmenize dahil edin.

Bol su içerek tırnaklarınızın nem dengesini koruyun.

2. TIRNAK BAKIMINI İHMAL ETMEYİN

Tırnaklarınıza düzenli bakım yapmak, onların kırılmasını engellemek için çok önemlidir. Tırnaklarınızı kısa tutarak, köşelerinin keskin olmasını önleyebilirsiniz. Uzun tırnaklar daha fazla stres ve baskı altında kırılmaya eğilimlidir. Ayrıca, tırnaklarınızı keserken dikkatli olun. Kesme işlemini doğru yapmadığınızda, tırnak kenarlarında çatlamalar oluşabilir.

Bunun dışında, tırnaklarınızı düzenli olarak nemlendirmek de çok önemlidir. Tırnak kremi veya doğal yağlar (örneğin argan yağı ya da zeytinyağı), tırnakların nem dengesini sağlar ve sertleşmelerini engeller.

3. KİMYASAL ÜRÜNLERDEN UZAK DURUN

Temizlik yaparken kullanılan kimyasal ürünler, tırnaklarınızın zayıflamasına neden olabilir. Temizlik sırasında eldiven kullanarak ellerinizi ve tırnaklarınızı bu zararlı kimyasallardan koruyabilirsiniz. Aynı şekilde, tırnak cilası ve oje çıkarıcıları da kimyasal maddeler içerdiği için tırnakların zayıflamasına neden olabilir. Mümkünse, bu ürünleri minimumda tutarak, tırnaklarınızı fazla kimyasallara maruz bırakmamaya çalışın.

4. TIRNAKLARINIZI AĞIR İŞLEMLERDEN KORUYUN

Tırnaklarınızı sürekli olarak sert yüzeylere vurmak, onları zayıflatabilir. Bu nedenle, tırnaklarınızı açma veya zorlayıcı işler için kullanmamaya özen gösterin. Tırnaklarınızı bir alet gibi kullanmak, kırılmalarına neden olabilir. Ayrıca, tırnak etlerini yemenin ya da tırnakları ısırmanın da tırnakları zayıflatan alışkanlıklar olduğunu unutmayın.

5. TIRNAKLARINIZI NEMLENDİRİN VE MASAJ YAPIN

Nemli ve esnek tırnaklar daha az kırılır. Tırnaklarınızı nemlendirmek için cilt bakım ürünlerini kullanabilirsiniz. Tırnak etlerine masaj yaparak kan dolaşımını artırabilir, bu sayede tırnakların daha hızlı uzamasını sağlayabilirsiniz. Nemlendirici bir yağ veya kremle düzenli masaj, tırnaklarınızın sağlıklı görünmesini ve kırılmamasını sağlar.

6. TIRNAKLARINIZI DOĞAL HALDE BIRAKIN

Oje ve oje çıkarıcıları kullanmak, tırnakları uzun vadede zayıflatabilir. Zaman zaman tırnaklarınızı serbest bırakmak, doğal halleriyle kalmalarını sağlamak, tırnakların nefes almasına yardımcı olur. Özellikle tırnaklarınızda soyulmalar ve kırılmalar görüyorsanız, birkaç gün boyunca oje sürmemek iyi bir tercih olabilir.

7. KALSİYUMVE VİTAMİN TAKVİYELERİ

Tırnaklarınızda kırılmalar ya da zayıflamalar yaşıyorsanız, bir süreliğine kalsiyum ve biyotin gibi takviyeler almak faydalı olabilir. Ancak, herhangi bir takviye kullanmaya başlamadan önce mutlaka bir uzmandan görüş alın. Sağlıklı bir yaşam tarzı ve doğru beslenme, uzun vadede tırnaklarınızın güçlenmesine yardımcı olacaktır