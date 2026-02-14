Yaz cildi başka, kış cildi başka; Bakımda mevsim gerçeği

Yaz cildi: Hafiflik, koruma ve denge Yaz aylarında artan sıcaklık ve nem, cildin daha fazla sebum üretmesine neden olur. Bu da parlama, gözeneklerin belirginleşmesi ve akne oluşumu riskini artırır.

Bu dönemde: daha hafif, su bazlı nemlendiriciler, yağsız (oil-free) formüller, gözenek tıkamayan ürünler ve en önemlisi yüksek korumalı güneş kremi tercih edilmelidir.

Yazın yoğun, krem bazlı ürünler kullanmak cildi ağırlaştırabilir. Özellikle karma ve yağlı ciltler için jel formüller daha konforlu bir seçenek sunar.

Kış cildi: Onarım, beslenme ve güçlendirme Kış aylarında ise tablo tersine döner. Soğuk hava, düşük nem oranı ve kapalı ortamlardaki ısıtıcılar cildin nem kaybetmesine yol açar. Sonuç: kuruluk, hassasiyet ve pul pul dökülme.

Bu dönemde: daha yoğun, krem bazlı nemlendiriciler, seramid ve hyaluronik asit içeren ürünler, cilt bariyerini güçlendiren bakım rutinleri, nazik temizleyiciler ön plana çıkmalıdır.

Yazın rahatça kullanılan hafif jel nemlendiriciler kışın yeterli gelmeyebilir. Cilt bariyeri zayıfladığında hassasiyet ve kızarıklık artabilir.

AYNI ÜRÜNLER HİÇ Mİ KULLANILMAZ?

Elbette her ürün mevsime göre değişmek zorunda değil. Örneğin: nazik bir temizleyici, cilt tipine uygun bir serum, düzenli kullanılan güneş koruyucu dört mevsim devam edebilir. Ancak nemlendirici ve destek ürünleri genellikle mevsime göre uyarlanmalıdır.

Cilt canlı bir organdır ve çevresel koşullara tepki verir. Bu nedenle bakım rutini de dinamik olmalıdır. Kışın yaz ürünleriyle devam etmek cildi yetersiz besleyebilir; yazın kış ürünleri kullanmak ise gözenek problemlerine yol açabilir.

Kısacası, doğru cilt bakımı “tek tip” değil, “mevsime uyumlu” olandır. Aynaya her baktığınızda şunu sorun: Cildim bugün neye ihtiyaç duyuyor? Çünkü güzel bir cilt, doğru üründen önce doğru gözlemle başlar.