Yazın gözenekler neden tıkanır? Cildinizi korumak için bu hataları yapmayın

Yazın yükselen hava sıcaklığı, cildin daha fazla sebum (yağ) üretmesine neden oluyor. Terle birleşen bu yağ tabakası; ölü deri hücreleri, makyaj kalıntıları ve dış ortamdan gelen tozla birleşerek gözenekleri tıkayabiliyor. Bunun sonucunda siyah nokta, beyaz komedon, sivilce ve ciltte mat bir görünüm ortaya çıkabiliyor.

Özellikle yağlı ve karma cilt tipine sahip kişiler yaz aylarında bu sorunla daha sık karşılaşıyor.

CİLDİNİZİ GÜNDE İKİ KEZ TEMİZLEYİN

Gözeneklerin açık kalması için en önemli adım düzenli temizlik. Sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez, cilt tipine uygun nazik bir temizleyici kullanılması öneriliyor.

Ancak cildi gün içinde sürekli yıkamak veya sert temizleyiciler kullanmak doğru bir yöntem değil. Aşırı temizlik cildin koruyucu bariyerine zarar verebilir ve daha fazla yağ üretimine neden olabilir.

GÜNEŞ KORUYUCU SEÇİMİ

Yazın güneş koruyucu kullanımı ihmal edilmemeli. Ancak ağır yapılı ürünler bazı cilt tiplerinde gözenekleri tıkayabiliyor.

Bu nedenle "non-komedojenik" yani gözenekleri tıkamayan ibaresi bulunan hafif formüllü güneş koruyucular tercih edilmeli. Gün içinde güneş koruyucu yenilenirken ciltte biriken ter ve yağın mümkün olduğunca temizlenmesi de fayda sağlayabilir.

AĞIR MAKYAJ YERİNE HAFİF ÜRÜNLER

Sıcak havalarda yoğun fondöten ve kapatıcılar yerine hafif yapılı, cildin nefes almasına izin veren makyaj ürünleri tercih edilmeli. Gün sonunda ise makyaj mutlaka tamamen temizlenmeli. Gece boyunca ciltte kalan makyaj kalıntıları gözeneklerin tıkanmasının en yaygın nedenleri arasında yer alıyor.

HAFTADA BİR VEYA İKİ KEZ PEELİNG

Cilt yüzeyinde biriken ölü hücrelerin uzaklaştırılması için haftada bir ya da iki kez eksfoliasyon uygulanabilir. Özellikle salisilik asit içeren ürünler gözeneklerin temizlenmesine yardımcı olabilir.

Ancak sert peeling ürünlerini sık kullanmak cildi tahriş ederek kızarıklık ve hassasiyete yol açabilir.

NEMLENDİRİCİ KULLANMAYI BIRAKMAYIN

Sıcak havalarda birçok kişi nemlendirici kullanmayı gereksiz görüyor. Oysa cildin su dengesini koruması her mevsimde önemli.

Yağsız, su bazlı ve hafif yapılı nemlendiriciler hem cildi nemlendirmeye hem de aşırı yağlanmayı önlemeye yardımcı olabilir.

GÜNLÜK ALIŞKANLIKLAR CİLT SAĞLIĞINI ETKİLİYOR

Uzmanlar, gün içinde yeterli su tüketiminin ve dengeli beslenmenin cilt sağlığını desteklediğini belirtiyor. Ayrıca sık sık yüze dokunmak, kirli telefon ekranını yüzle temas ettirmek ve spor sonrası cildi temizlememek de gözeneklerin tıkanmasına neden olabiliyor.

SİVİLCELERİ SAKIN SIKMAYIN

Siyah nokta ve sivilceleri evde sıkmaya çalışmak enfeksiyon, leke ve kalıcı iz riskini artırabiliyor. Cilt problemleri sık tekrarlıyorsa veya şiddetliyse dermatoloji uzmanına başvurulması öneriliyor.