Yazın saçlarınızı yıpratmayın: Deniz, havuz ve güneşe karşı etkili koruma yöntemi

Uzun süre güneşe maruz kalan saç telleri nemini kaybederek kuruyor. Özellikle ince telli, boyalı ve işlem görmüş saçlar UV ışınlarından daha fazla etkileniyor. Güneş ışınları saçın dış koruyucu tabakasını zayıflatırken, saç renginin solmasına ve elastikiyetini kaybetmesine neden olabiliyor.

Bu nedenle güneş altında uzun süre kalınacaksa şapka veya ince kumaşlı bir eşarp kullanmak, saçları doğrudan UV ışınlarından korumaya yardımcı oluyor. Ayrıca UV filtreli saç bakım ürünleri de yaz aylarında önemli bir koruma sağlıyor.

SAÇIN DOĞAL DENGESİ BOZULUYOR

Deniz suyu yüksek tuz oranı nedeniyle saçtaki nemi çekerek sertleşmeye yol açabiliyor. Havuzlarda kullanılan klor ise saç tellerini kurutmanın yanı sıra özellikle açık renk veya sarı tonlardaki saçlarda renk değişimlerine neden olabiliyor.

Uzmanlar, denize veya havuza girmeden önce saçın temiz suyla ıslatılmasını öneriyor. Islak saç, tuzlu veya klorlu suyu daha az emdiği için zarar görme riski azalıyor. Yüzme sonrasında ise saçın vakit kaybetmeden temiz suyla durulanması ve uygun bir şampuanla yıkanması büyük önem taşıyor.

NEM DESTEĞİ İHMAL EDİLMEMELİ

Yaz boyunca saçın kaybettiği nemi geri kazandırmak için haftada en az bir veya iki kez yoğun nem veren saç maskeleri kullanılmalı. Durulanmayan bakım kremleri ve saç yağları da özellikle saç uçlarında oluşabilecek kırıkları azaltmaya yardımcı oluyor.

Saç bakımında sadece dışarıdan uygulanan ürünler değil, yeterli su tüketimi ve protein, omega-3 ile vitamin açısından zengin beslenme de saçın daha güçlü kalmasına katkı sağlıyor.

ISI İŞLEMLERİNE ARA VERİN

Yazın zaten güneş nedeniyle strese giren saçlara sık sık düzleştirici, maşa veya yüksek ısıda fön uygulamak hasarı artırabiliyor. Mümkün olduğunca saçın doğal haliyle kurumasına izin vermek ve ısı kullanılması gerekiyorsa mutlaka ısı koruyucu ürünlerden destek almak öneriliyor.

BOYA VE KİMYASAL İŞLEMLERDEN UZAK DURUN

Tatil öncesinde yapılan yoğun açıcı veya kimyasal işlemler, güneş ve denizle birleştiğinde saçın çok daha hızlı yıpranmasına neden olabiliyor. Bu nedenle uzmanlar, yoğun kimyasal işlemler ile uzun tatil dönemleri arasında mümkün olduğunca zaman bırakılmasını tavsiye ediyor.

Sağlıklı saçlar için küçük ama etkili öneriler

Denize veya havuza girmeden önce saçınızı temiz suyla ıslatın.

Yüzme sonrasında saçınızı mutlaka durulayın.

UV korumalı saç bakım ürünleri tercih edin.

Haftada en az bir kez yoğun nem maskesi uygulayın.

Isı işlemlerini mümkün olduğunca azaltın.

Güneş altında uzun süre kalacaksanız şapka kullanın.

Saç uçlarını düzenli kestirerek kırıkların ilerlemesini önleyin.

Yaz aylarında saçların yıpranması kaçınılmaz gibi görünse de doğru bakım rutinleriyle bu süreci en aza indirmek mümkün.

Sağlıklı, parlak ve güçlü saçlar yalnızca kullanılan ürünlerle değil, düzenli bakım ve doğru alışkanlıklarla korunabiliyor. Yazın tadını çıkarırken saç sağlığını ihmal etmemek ise tatil dönüşünde aynaya daha mutlu bakmanın en önemli anahtarlarından biri oluyor.