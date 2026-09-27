Yorgun bakışların nedeni sadece göz kapağı olmayabilir

Kendinizi olduğunuzda daha yaşlı, mutsuz ve üzgün görüyorsanız bunun nedeni sandığınız gibi göz kapağınız değil, kaşın dış kısmındaki düşüş nedeniyle olabilir. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Alper Eskalen, bu görüntünün arkasında çoğu zaman yalnızca göz kapağındaki sarkmanın değil, kaşın dış kısmındaki düşüşün de yattığını belirterek endoskopik temporal lift ve üst göz kapağı estetiğinin birlikte değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Yaş, genetik yatkınlık, güneş ışığı ve yer çekiminin etkisiyle yüzün üst bölgesindeki dokular zamanla aşağı doğru iner.

Özellikle kaşın kuyruk kısmının düşmesi, göz çevresinde ağırlık hissine ve "yorgun bakış" olarak tarif edilen görünüme yol açabiliyor. Birçok kişi bu durumu yalnızca göz kapağı sarkması sanarak sadece üst göz kapağı ameliyatı (blefaroplasti) talebiyle başvuruyor.

Uzman isim, doğru teşhisin sonucu doğrudan etkilediğini vurguladı:

"Hastalarımızın önemli bir kısmında sorun yalnızca göz kapağındaki fazla deri değil. Kaşın dış kısmı aşağı indiğinde, göz kapağına yük biner. Bu durumda sadece göz kapağından deri almak bazen kaşı daha da aşağı çekebilir ve beklenen ferahlık elde edilemeyebilir. Bu nedenle muayenede kaş pozisyonunu, göz kapağını ve alın bölgesini birlikte değerlendiriyoruz."

İZLER SAÇ İÇİNDE KALIYOR

Temporal lift, kaşın dış kısmını ve şakak bölgesini yukarı ve yana doğru kaldırmayı amaçlayan bir cerrahi işlem. Dr. Eskalen, bu işlemde endoskopik yöntemi tercih ettiğini belirterek nedenini şöyle açıkladı:

"Endoskopik temporal liftte saçlı deri içinde yaklaşık birkaç santimetrelik küçük kesilerden kamera yardımıyla çalışıyoruz. Dokuları görerek, kontrollü şekilde kaldırıp derin katmanlara sabitliyoruz. İzlerin saç içinde kalması, iyileşmenin genellikle daha konforlu olması ve sonucun doğal görünmesi bu yöntemi tercih etmemin başlıca nedenleri. Amacımız şaşkın ya da gergin bir ifade değil, kişinin daha dinlenmiş bir halini ortaya çıkarmak."

ANESTEZİ SEÇİMİ YAPILACAK İŞLEME GÖRE BELİRLENİYOR

Hastaların en çok merak ettiği konulardan birinin anestezi olduğunu söyleyen uzman isim, işlemin kapsamına göre farklı seçenekler bulunduğunu ifade etti:

"Temporal lift, dokuların derin katmanlarda kaldırılıp sabitlendiği bir işlem olduğu için genel anestezi altında yapılıyor. Ancak yalnızca üst göz kapağı estetiği planlıyorsak, uygun hastalarda bu işlemi lokal anestezi ile de gerçekleştirebiliyoruz. Hasta işlem sırasında ağrı hissetmiyor ve aynı gün evine dönebiliyor. Hangi yöntemin uygun olduğuna muayene ve genel sağlık değerlendirmesi sonrasında birlikte karar veriyoruz."

İyileşme sürecinin kişiden kişiye değiştiğini hatırlatan Dr.Alper Eskalen, üst göz kapağı estetiğinde ödem ve morarmaların genellikle 1-2 hafta içinde belirgin şekilde azaldığını, temporal lift ile kombine edildiğinde ise sosyal hayata dönüşün biraz daha uzun sürebileceğini belirtti.

Göz çevresinin yüzün en hassas bölgelerinden biri olduğunu ve bu işlemlerin mutlaka plastik cerrahi uzmanı tarafından, uygun koşullarda yapılması gerektiğini vurgulayan Dr.Alper Eskalen, "Göz çevresi, duygularımızı en çok yansıtan bölge. Doğru planlanmış bir temporal lift ve göz kapağı estetiğiyle hedefimiz, kişinin farklı biri gibi görünmesi değil; kendi yüzünün daha dinç ve daha ferah bir versiyonuna kavuşması." dedi.