Yüzünüzü evde şekillendirebilir misiniz? Belirgin çene ve elmacık kemikleri için ipuçları

Daha belirgin bir çene hattı ve genel yüz görünümü elde etmek için cilt şekillendirme prensiplerini tutarlılık ve özveriyle izleyin.



Cildinizi evde doğal olarak şekillendirmek, piyasada dolaşan en son güzellik trendlerinden biridir. Giderek daha fazla insan daha belirgin bir görünüm elde etmek için dudak dolgusu ve yüz cerrahisi tercih ederken, doğal çözümlere inanan başka bir grup da var.



Kadınları cilt şekillendirmenin gücüyle büyüleyen bu, artık güzellik sektöründe popüler bir şey haline geldi. Yüz şekillendirmenin ne olduğu ve bunu evde nasıl yapabileceğinizle başlayalım.



YÜZ ŞEKİLLENDİRME NEDİR?



Cilt veya yüz şekillendirme, esas olarak çene hattına ve elmacık kemiklerine odaklanan daha belirgin veya şekillendirilmiş bir yüz elde etmek için nihai işlemdir. Birçok kozmetik kliniği de bu tedaviyi sunar, ancak zaman, sabır, özveri ve tutarlılık gerektiren, herhangi bir acı veya banka bakiyenizi zedelemeyen en iyi doğal yoldur.



BU İPUÇLARI YÜZ ŞEKİLLENDİRMEYİ KOLAYLAŞTIRABİLİR



1. Adım: Göğsünüze bir dakika boyunca hafifçe vurarak başlayın.



2. Adım: Önce bölgeyi uyarmak için koltuk altlarınıza hafifçe masaj yapın.



3. Adım: Şimdi, bir dakika boyunca ikinci bir masaj turu için göğsünüze geri dönün.



4. Adım: Köprücük kemiklerinize nazikçe odaklanın ve bir veya iki dakika boyunca hafifçe masaj yapın.



5. Adım: Sonra, boynunuza tam baskıyla yukarı doğru bir hareketle masaj yapın ve bir kaldırma etkisi yaratın.



6. Adım: İki parmağınızı kullanın ve kulaklarınıza bir dakika boyunca dairesel hareketlerle masaj yapın.



7. Adım: Şekillendirilmiş bir elmacık kemiği ve çene çizgisi için parmaklarınızı yanaklarınızda yukarı doğru kaydırın.



8. Adım: Parmaklarınızı şimdi burnunuzdan kaydırın ve nazikçe kulaklarınıza doğru hareket ettirin.

9. Adım: Göz kapaklarınıza hızla masaj yapın ve kaşlarınıza doğru hareket ettirin.

10. Adım: Şimdi, parmaklarınızı kullanarak alnınıza masaj yapın ve gerginliği azaltın.

11. Adım: Son adım için, parmaklarınızı başınızın üstünden kaydırıp göğsünüze geri dönmeniz ve böylece işlemi sonlandırmanız gerekir.

Saçınızı geriye doğru çekip yüzünüze, koltuk altlarınıza ve göğsünüze doğru miktarda baskı oluşturmak için biraz yağ veya nemlendirici uygulayabilirsiniz ve bu işlemi her gün 5 dakika boyunca yapmanız gerekir. Sonucu kademeli olarak göreceksiniz; bu da sağlıklı bir diyet izlemenizi, doğru miktarda cilt bakımı ürünü kullanmanızı ve stresten, olumsuzluktan veya gerginlikten uzak durmanızı gerektirir.