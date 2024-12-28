2024 yılının son günlerinde evlilik yolunda ilk adımı atan ünlü isimler

2024 yılı biterken bazı ünlü isimler mutluluğunu taçlandırdı ve evlilik yolunda ilk adımı attı. İşte 2025'e sayılı günler kala nişanlanan ünlü isimler... Dua Lipa-Callum Turner



Arnavut asıllı İngiliz şarkıcı Dua Lipa bir süredir aşk yaşadığı Callum Turner ile evlilik yolunda ilk adımı attı. Enis Destan-Arzum Kuruçalı



Trabzonspor'da forma giyen genç futbolcu Enis Destan, bir süredir birlikte olduğu antrenör Arzum Kuruçalı ile nişanlandı.

Kerem Aktürkoğlu-Ceren Azak



A Milli Takım ve Benfica'nın başarılı futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, sürpriz bir törenle Ceren Azak ile nişanlandı. Feyyaz Şerifoğlu-Merve Dinçkol



Üç yıldır aşk yaşayan oyuncu Feyyaz Şerifoğlu ile spiker Merve Dinçkol, birkaç gün önce evlilik yolunda ilk adımı attı.

Tallulah Willis-Justin Acee



Bir süredir afazi ve demans hastalığıyla mücadele eden ve sinemayı bırakmak zorunda kalan ünlü aksiyon yıldızı Bruce Willis'in Demi Moore ile evliliğinden dünyaya gelen en küçük kızı Tallulah Willis, müzisyen Justin Acee ile nişanlandı.



Ezgi Şenler-Ömer Gürgen



Ünlü oyuncu Ezgi Şenler, çocukluk aşkı Ömer Gürgen’den evlilik teklifi aldı. Şenler, 12 yaşından beri tanıştığı futbol menajeri Gürgen’le yıllar sonra yeniden bir araya geldi. Çift, 7 aydır birliktelik yaşıyor.