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2024 yılının son günlerinde evlilik yolunda ilk adımı atan ünlü isimler

Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'nın evlilik teklifi aldığı haberinin ardından 2025'e sayılı günler kala evlilik teklifi alan ve nişanlanan ünlü isimler merak edildi. İşte 2024'ün son haftalarında evlilik yolunda ilk adımı atan ünlüler...

2024 yılı biterken bazı ünlü isimler mutluluğunu taçlandırdı ve yolunda ilk adımı attı. İşte 2025'e sayılı günler kala nişanlanan ünlü isimler...

Dua Lipa-Callum Turner

Arnavut asıllı İngiliz şarkıcı Dua Lipa bir süredir aşk yaşadığı Callum Turner ile evlilik yolunda ilk adımı attı.

Enis Destan-Arzum Kuruçalı

Trabzonspor'da forma giyen genç futbolcu Enis Destan, bir süredir birlikte olduğu antrenör Arzum Kuruçalı ile nişanlandı.

2024 yılının son günlerinde evlilik yolunda ilk adımı atan ünlü isimler - 1

Kerem Aktürkoğlu-Ceren Azak

A Milli Takım ve Benfica'nın başarılı futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, sürpriz bir törenle Ceren Azak ile nişanlandı.

Feyyaz Şerifoğlu-Merve Dinçkol

Üç yıldır aşk yaşayan oyuncu Feyyaz Şerifoğlu ile spiker Merve Dinçkol, birkaç gün önce yolunda ilk adımı attı.

2024 yılının son günlerinde evlilik yolunda ilk adımı atan ünlü isimler - 2

Tallulah Willis-Justin Acee

Bir süredir afazi ve demans hastalığıyla mücadele eden ve sinemayı bırakmak zorunda kalan ünlü aksiyon yıldızı Bruce Willis'in Demi Moore ile evliliğinden dünyaya gelen en küçük kızı Tallulah Willis, müzisyen Justin Acee ile nişanlandı.

Ezgi Şenler-Ömer Gürgen

Ünlü oyuncu Ezgi Şenler, çocukluk aşkı Ömer Gürgen’den teklifi aldı. Şenler, 12 yaşından beri tanıştığı futbol menajeri Gürgen’le yıllar sonra yeniden bir araya geldi. Çift, 7 aydır birliktelik yaşıyor.

2024 yılının son günlerinde evlilik yolunda ilk adımı atan ünlü isimler - 3

Selena Gomez- Benny Blanco

Oyuncu ve şarkıcı Selena Gomez, bir süredir aşk yaşadığı Benny Blanco ile birkaç hafta önce nişanlandı.

Hilmi Cem İntepe-Pırıl Atasev

Survivor ile şöhreti yakalayan Hilmi Cem İntepe, uzun süredir aşk yaşadığı Pırıl Atasev'e Londra'da teklifi etti.

Furkan Kızılay-Tutku Yılmaz

Çocuklar Duymasın ile yıldızı parlayan Furkan Kızılay, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Tutku Yılmaz'a Paris'te evlenme teklif etti.

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