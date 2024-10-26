Anne-baba olmak için gün sayıyorlar: Bebek heyecanı yaşayan ünlüler

Son dönemde birçok ünlü isimden de müjdeli haberler peş peşe geldi. Bazıları ilk kez anne-baba olmaya hazırlanırken; birkaçı da bu heyecanı ikinci ya da üçüncü kez yaşamaya hazırlanıyor. İşte çocuklarına kavuşmayı bekleyen ünlüler...



Pınar Deniz-Kaan Yıldırım



Mutlu birlikteliklerini kısa bir süre önce nikahla taçlandıran Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, şimdilerde anne-baba olmak için gün sayıyor. Çiftin bir oğulları olacak.

Neslihan Atagül - Kadir Doğulu



Fatih Harbiye dizisiyle başlayan aşklarını 2016 yılında evlilikle taçlandıran Neslihan Atagül-Kadir Doğulu çifti de ilk kez anne baba olmaya hazırlanıyor. Bir erkek bebek bekleyen Atagül, geçtiğimiz günlerde doğumun Türkiye'de olacağını açıklamıştı.



Karsu Dönmez - Mike Schrama



Temmuz 2024'te Hollandalı sevgilisi Mike Schrama ile dünyaevine giren şarkıcı Karsu Dönmez de yakın süreçte bebek beklediğini açıkladı. Ünlü şarkıcı, karnı burnunda pozlarını "Kalplerimiz aşkla dolup taşıyor. Seni kollarımıza almak için sabırsızlanıyoruz küçük bebek" diye paylaştı.

Zeynep Sever Demirel - Volkan Demirel

2010 yılında dünyaevine giren ve Yade ile Yeda adında iki kızları olan Zeynep-Volkan Demirel çifti de üçüncü kez bebek heyecanı yaşıyor. Eski futbolcu Volkan Demirel ile Zeynep Demirel'in bir kızları daha olacak.



Melisa Aslı Pamuk - Yusuf Yazıcı



Geçtiğimiz mayıs ayında sürpriz bir şekilde nikah masasına oturan oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile futbolcu Yusuf Yazıcı, şimdilerde bebek heyecanı yaşıyor. Henüz bebeklerinin cinsiyetini açıklamayan çiftin bir oğulları olacağı iddia ediliyor.

Zeynep Tuğçe Bayat - Cansel Elçin



Meslektaşı Cansel Elçin ile mutlu bir evliliği olan ve şimdilerde hamilelik heyecanı yaşayan Zeynep Tuğçe Bayat da ilk kez anne olmaya hazırlanan ünlüler arasında yer alıyor. Ünlü çiftin bir oğlu olacak.



Jennifer Lawrence - Cooke Maroney



Oscar ödüllü oyuncu Jennifer Lawrence da geçtiğimiz günlerde ikinci kez anne olacağını açıkladı. Cooke Maroney ile 2019 yılında dünyaevine giren ünlü oyuncunun Cy adında bir oğlu bulunuyor.