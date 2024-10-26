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Anne-baba olmak için gün sayıyorlar: Bebek heyecanı yaşayan ünlüler

Kısa bir süre önce kendisi gibi oyuncu Kaan Yıldırım ile İtalya'da dünyaevine giren Pınar Deniz, hamileliği hakkında ilk kez konuştu. Ünlü oyuncunun "Hamileliğimin keyfini sürüyorum. Artık her şey açıkta olduğu için konuşabilirim. Evet erkek çocuğumuz geliyor. İsmi henüz belli olmadı" açıklaması gündem olurken; bebek bekleyen diğer ünlü isimler de merak edildi.

Son dönemde birçok ünlü isimden de müjdeli haberler peş peşe geldi. Bazıları ilk kez anne-baba olmaya hazırlanırken; birkaçı da bu heyecanı ikinci ya da üçüncü kez yaşamaya hazırlanıyor. İşte çocuklarına kavuşmayı bekleyen ünlüler...

Pınar Deniz-Kaan Yıldırım

Mutlu birlikteliklerini kısa bir süre önce nikahla taçlandıran Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, şimdilerde anne-baba olmak için gün sayıyor. Çiftin bir oğulları olacak.

Anne-baba olmak için gün sayıyorlar: Bebek heyecanı yaşayan ünlüler - 1

Neslihan Atagül - Kadir Doğulu

Fatih Harbiye dizisiyle başlayan aşklarını 2016 yılında evlilikle taçlandıran Neslihan Atagül-Kadir Doğulu çifti de ilk kez anne baba olmaya hazırlanıyor. Bir erkek bebek bekleyen Atagül, geçtiğimiz günlerde doğumun Türkiye'de olacağını açıklamıştı.

Karsu Dönmez - Mike Schrama

Temmuz 2024'te Hollandalı sevgilisi Mike Schrama ile dünyaevine giren şarkıcı Karsu Dönmez de yakın süreçte bebek beklediğini açıkladı. Ünlü şarkıcı, karnı burnunda pozlarını "Kalplerimiz aşkla dolup taşıyor. Seni kollarımıza almak için sabırsızlanıyoruz küçük bebek" diye paylaştı.

Anne-baba olmak için gün sayıyorlar: Bebek heyecanı yaşayan ünlüler - 2

Zeynep Sever Demirel - Volkan Demirel

2010 yılında dünyaevine giren ve Yade ile Yeda adında iki kızları olan Zeynep-Volkan Demirel çifti de üçüncü kez bebek heyecanı yaşıyor. Eski futbolcu Volkan Demirel ile Zeynep Demirel'in bir kızları daha olacak.

Melisa Aslı Pamuk - Yusuf Yazıcı

Geçtiğimiz mayıs ayında sürpriz bir şekilde nikah masasına oturan oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile futbolcu Yusuf Yazıcı, şimdilerde bebek heyecanı yaşıyor. Henüz bebeklerinin cinsiyetini açıklamayan çiftin bir oğulları olacağı iddia ediliyor.

Anne-baba olmak için gün sayıyorlar: Bebek heyecanı yaşayan ünlüler - 3

Zeynep Tuğçe Bayat - Cansel Elçin

Meslektaşı Cansel Elçin ile mutlu bir evliliği olan ve şimdilerde hamilelik heyecanı yaşayan Zeynep Tuğçe Bayat da ilk kez anne olmaya hazırlanan arasında yer alıyor. Ünlü çiftin bir oğlu olacak.

Jennifer Lawrence - Cooke Maroney

Oscar ödüllü oyuncu Jennifer Lawrence da geçtiğimiz günlerde ikinci kez anne olacağını açıkladı. Cooke Maroney ile 2019 yılında dünyaevine giren ünlü oyuncunun Cy adında bir oğlu bulunuyor.

Anne-baba olmak için gün sayıyorlar: Bebek heyecanı yaşayan ünlüler - 4

Margot Robbie - Tom Ackerley

Barbie filmiyle 2023 yılına damga vuran Hollywood yıldızı Margot Robbie ve eşi Tom Ackerley de ilk çocuklarını bekliyor.

Henry Cavill - Natalie Viscuso

Uzun süredir Natalie Viscuso ile birlikte olan Henry Cavill, 2024 yılının nisan ayında baba olacağını duyurmuştu.

Safa Sarı - Kübra Yıldırım

"Çok Güzel Hareketler 2" programının sevilen oyuncusu Safa Sarı da ilk kez baba olmaya hazırlanıyor.

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