Aşk-ı Memnu ile hafızalara kazındılar. Artık aramızdan olmayan oyuncular

Türk televizyonlarının efsane dizileri arasında gösterilen Aşk-ı Memnu seneler önce final yapmasına rağmen hafızalarda yer etmeye devam ediyor. Behlül ve Bihter'i, Firdevs Hanım'ı, kostümleri ve replikleriyle hala konuşulan dizinin oyuncuları şimdilerde bambaşka hayatlar yaşıyor.

Kimi gözlerden uzak olmayı tercih ederken bazıları da izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Ancak dizinin bazı oyuncuları da aramızdan ayrıldı. Her vefat haberiyle Aşk-ı Memnu dünyasından bir karakter eksilirken, bizler de bir dönemin geride kaldığını hissediyoruz.

Aşk-ı Memnu'nun Arsen Hala'sı Gülsen Tuncer'in vefat etmesi sonrası, dizide rol alan ve artık aramızda olmayan isimler akıllara geldi. İşte 2008-2010 yılları arasında yayınlanan dizinin vefat eden yıldızları…