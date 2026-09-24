Aşk-ı Memnu ile hafızalara kazındılar. Artık aramızdan olmayan oyuncular
Usta oyuncu Gülsen Tuncer'in vefatı sonrası Aşk-ı Memnu'da rol alan bazı isimler yeniden akıllara geldi. İşte dizide iz bırakan ve artık aramızda olmayan oyuncular...
Türk televizyonlarının efsane dizileri arasında gösterilen Aşk-ı Memnu seneler önce final yapmasına rağmen hafızalarda yer etmeye devam ediyor. Behlül ve Bihter'i, Firdevs Hanım'ı, kostümleri ve replikleriyle hala konuşulan dizinin oyuncuları şimdilerde bambaşka hayatlar yaşıyor.
Kimi gözlerden uzak olmayı tercih ederken bazıları da izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Ancak dizinin bazı oyuncuları da aramızdan ayrıldı. Her vefat haberiyle Aşk-ı Memnu dünyasından bir karakter eksilirken, bizler de bir dönemin geride kaldığını hissediyoruz.
Aşk-ı Memnu'nun Arsen Hala'sı Gülsen Tuncer'in vefat etmesi sonrası, dizide rol alan ve artık aramızda olmayan isimler akıllara geldi. İşte 2008-2010 yılları arasında yayınlanan dizinin vefat eden yıldızları…
Halit Ziya Uşaklıgil’in aynı adlı eserinden uyarlanan dizide Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Selçuk Yöntem, Hazal Kaya ve Nebahat Çehre başrolleri paylaştı.
GÜLSEN TUNCER
Dizide Adnan Ziyagil'in ablası Arsen Ziyagil karakterine hayat veren Gülsen Tuncer, 81 yaşında hayatını kaybetti. Beyin kanseriyle mücadele ettiği öğrenilen oyuncu, İstanbul'da toprağa verildi.
FATMA KARANFİL
Aşk-ı Memnu dizisinde "Şayeste" karakteriyle yer alan Fatma Karanfil, 2024 yılında 72 yaşındayken uzun süredir savaştığı kansere yenik düştü.
RANA CABBAR
Dizide canlandırdığı Süleyman Efendi karakteriyle hafızalara kazınan Rana Cabbar, 2023'te 78 yaşında hayatını kaybetti.
RECEP AKTUĞ
Aşk-ı Memnu dizisindeki Hilmi Bey karakteriyle hafızalara kazınan ve uzun süredir KOAH tedavisi gören Recep Aktuğ (65) 2020'de yaşamını yitirdi.
MÜNİR AKÇA
Dizide Firdevs Yöreoğlu'nun eşi Melih Yöreoğlu'nu canlandıran Münir Akça, 2016 yılında Ordu'daki evinde merdivenlerden düşerek hayatını kaybetti.
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