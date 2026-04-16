Aşk tesadüfleri sever. Ünlü isimlerin ilginç tanışma hikayeleri

Ünlü çiftlerin tanışma hikayeleri hayranlarını şaşırtmaya devam ediyor. Katıldıkları programlarda özel hayatlarına dair konuşan ünlü isimlerin aşkı bulduğu anlar dikkat çekiyor. İşte mutluluğu bulan ünlü isimlerin kendi ağzından tanışma hikayeleri…

PINAR DENİZ-KAAN YILDIRIM



Anne olduktan sonra ekranlara ara veren ve Nuri Bilge Ceylan'ın yeni filminde rol almaya hazırlanan Pınar Deniz, AB Talks adlı programda eşi Kaan Yıldırım ile yollarının nasıl kesiştiğini anlattı.



Fikret Hakan adından bir oğulları olan çiftten Pınar Deniz, eşiyle tanışma hikayesini “Çok yorulduğum, artık iyi hissetmediğim bir dönemdeydim. Asosyal olduğum bir dönemde arkadaşımın doğum gününe gittim, o günün sabahında aile dizilimi için bir randevum vardı ve oradan çıktığımda, sevmek sevilmek istiyorum diye çok ağlamıştım, Kaan ile o gün tanıştım. Sevmek ve sevilmek istiyorum cümlesini kurduğumun akşamında eşimle tanıştım” diye anlattı.

BENSU SORAL-HAKAN BAŞ



Geçtiğimiz hafta NTV ekranlarında yayınlanan Empati programında Ahmet Mümtaz Taylan'ın konuğu olan Bensu Soral, 2018’de dünyaevine girdiği eşi Hakan Baş ile tanışma hikayesini anlatmıştı.

Soral, “O bir moda sitesinin sahibiydi. O yıllarda oyunculara hediye yollama işi yeni başlamıştı. Hakan da ‘Şu Bensu Soral’a bir hediye yollayalım’ demiş. Biz de öyle tanıştık. Hakan gördüğü andan itibaren benden etkilenmiş ama ben birkaç ay hiçbir şey düşünmedim. Hatta Hakan’dan çok da kaçtım" demişti.

GAMZE ÖZÇELİK-RESHAD STRİK



Eski oyuncu ve Umuda Koşanlar Derneği kurucusu Gamze Özçelik, Boşnak asıllı Avustralyalı aktör Reshad Strik ile 2024 yılında nikah masasına oturmuştu. Ünlü çiftten Strik, eşiyle tanışma hikayesini geçtiğimiz ay şu sözlerle anlattı:



Gana'da bir köye gittim. İki yıl sonra Gamze, Umuda Koşanlar ekibiyle aynı köye gitti. Köydekiler, benim oraya gittiğimden bahsetmiş. Daha sonra Gamze bana mesaj attı ve Umuda Koşanlar Derneği'ne davet etti. Dernek ziyaretine gittim ve tanıştık. Onunla birlikte yardım faaliyetlerinde bulunmaya başladık. Sonra Gamze'ye aşık oldum ve evlendik."

HATİCE ASLAN-MAHİR GÜNŞİRAY

Son olarak "Kıskanmak" dizisine konuk olan Mahir Günşiray da kısa bir süre önce meslektaşı Hatice Aslan ile yeni bir aşka yelken açtığını duyurmuştu. Usta oyuncu ilişkilerinin nasıl başladığını da anlatmıştı.

Hatice Aslan’ın üniversitede sınıf arkadaşı olduğunu ve 40 yıl boyunca hiç görüşmediklerini belirten Günşiray, “Bir sınıf grubumuz var. Ben de hep yelkenlim olduğunu söylüyor ve arkadaşlarımı davet ediyordum. Hatice 'gelirim' dedi. Sonra grup olarak gelme fikrinden yalnız Hatice geldi. Öyle de devam etti” demişti.

HANDE SORAL-İSMAİL DEMİRCİ



"Kuzey Yıldızı İlk Aşk" dizisiyle yıldızı parlayan İsmail Demirci, 2017 yılında evlendiği Hande Soral ile nasıl tanıştıklarını Empati programında anlatmıştı.

Demirci, "Aynı spor salonuna 2-3 sene gitmişiz ve hiç karşılaşmamışız. Hande’yi ekrandan beğeniyordum. Bodrum'da plajda benim menajerimle konuşuyordu, koşarak tanışmaya gittim ama öyle olsun istemedim ve vazgeçtim. Akşam da bir mekana gittim ve Hande karşımdaydı. O günden beri beraberiz" demişti.

SILA TÜRKOĞLU-ATA AYYILDIZ



Şimdilerde "Doktor: Başka Hayatta" adlı dizide başrol oynayan Sıla Türkoğlu, sevgilisi Ata Ayyıldız'la tanışma hikayesini Empati'de Ahmet Mümtaz Taylan'a anlatmıştı.

Ünlü oyuncu, "Ata ile daha önce onun mekanına gittiğimde bir arkadaş grubumla otururken tanıştık. Sonra beni takip etmiş sosyal medyadan ama o ara benim başka bir ilişkim vardı ve geri dönmedim. Aylar sonra ben o mekana sürekli gittiğim için 'Ata vardı tanıştığım bana yardımcı olur' diye onu takip ettim. Bir baktım o da beni takip ediyor, biz yine konuşmadık. Sonra ben Bodrum'da bir kampa gittim tesadüfen o da oradaydı. Öyle bir kahve içtik ve başladık" demişti. Ünlü çiftin önümüzdeki yaz evlenmesi bekleniyor.

ŞÜKRAN OVALI-CANER ERKİN



Şükran Ovalı, İbrahim Selim'in YouTube programına konuk olduğunda; eşiyle tanışma hikayelerini anlatmıştı. Futbolcu olarak Erkin'den hoşlanmadığını dile getiren Ovalı, bir doktor kliniğinde tanıştıklarını ve eşinin kendisine ulaşmaya çalıştığını ancak reddettiğini ifade etmişti.

Ovalı, "Bir gün, ‘Ben rüyamda gördüm, evleneceğiz’ dedi. Kesin 'manyak' derken çocuğumuz oldu. Caner’i çok seviyorum. Ben onu 14 kez telefonda engelledim ve 9 yıldır bunun vicdan azabını çekiyorum" ifadelerini kullanmıştı.