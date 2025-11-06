Ayrılsalar da dost kalabilen ünlü çiftler
Pelin Akil ile Anıl Altan’ın ayrılmalarına rağmen kızlarıyla birlikte tatile çıkması sosyal medyada gündem olunca; ünlüler dünyasının dost kalabilen çiftleri merak edildi.
Kısa bir süre önce 9 yıllık evliliklerini noktalayan Pelin Akil ile Anıl Altan, ikiz kızları Alin ve Lina ile birlikte Porto’ya gitti. Altan’ın “Aile” notunu düşerek yaptığı paylaşım sonrası ayrılsalar da dost kalabilen ünlü çiftler merak konusu oldu. İşte o çiftler…
ÇAĞLA ŞIKEL-EMRE ALTUĞ
2008-2015 yılları arasında evli kalan Çağla Şıkel ile Emre Altuğ, oğulları Kuzey ve Uzay için sık sık bir araya geliyor.
HÜLYA AVŞAR-KAYA ÇİLİNGİROĞLU
Hülya Avşar, 1997 yılında Kaya Çilingiroğlu ile dünyaevine girdi Ünlü çift, 1998 yılında kızları Zehra'yı kucaklarına aldı. Çift, Çilingiroğlu'nun Feraye Tanyolaç'la ilişkisinin ortaya çıkmasının ardından 2005 yılında boşandı.
Ünlü ikili, seneler önce ayrılsalar da sık sık bir araya geliyor.
GÜLBEN ERGEN-MUSTAFA ERDOĞAN
Şarkıcı Gülben Ergen, Mustafa Doğan ile 2004 yılında evlendi. Ünlü çiftin Atlas, Ares ve Güney adlarında üç çocuğu oldu.
2012’de ayrılan Ergen ile Erdoğan da çocukları için sık sık görüşüyor.
İBRAHİM TATLISES-DERYA TUNA
1983'te “Günah” filminin çekildiği dönemde İbrahim Tatlıses ile tanıştıktan sonra aşk yaşamaya başlayan İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna’nın İdo adında bir oğulları oldu.
18 yıllık beraberliklerini 2001’de noktalayan ünlü çift, oğulları İdo ve ikiz torunları için zaman zaman bir araya geliyor.
