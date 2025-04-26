Bambaşka görünüyorlar: Son dönemde imaj değiştiren ünlüler

MERT DEMİR



Gerek şarkıları gerek Serenay Sarıkaya ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Mert Demir, uzun bir aradan sonra sahnelere bambaşka biri olarak döndü. Saçlarını kısacık kestiren ve kilo aldığı görülen Mert Demir'in bıyıkları da dikkatlerden kaçmadı.



Ünlü şarkıcı, konuyla ilgili "Biraz değişmişim değil mi? Beğendiniz mi? Dün Hannover'da konser verdik. Sahneye çıktığımda insanlar bu kim ya gibi baktı. İnsan bazen değişmek istiyor" dedi.



HANDE ERÇEL



İki Dünya Bir Dilek adlı filmde Metin Akdülger ile başrolleri paylaşan Hande Erçel, yeni rolü için imaj değiştirdi. Ünlü isme kısa saç çok yakıştırılırken; Erçel'in peruk kullandığı ortaya çıktı.