Bambaşka görünüyorlar: Son dönemde imaj değiştiren ünlüler

AFRA SARAÇOĞLU
Üç sezon boyunca Yalı Çapkını'nda Seyran karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu, dizi final yaptıktan sonra imaj değiştirdi. Ünlü oyuncu, Koyu renkli saçlarını sarıya boyattı.
REYNMEN
Şarkıcı Reynmen de kısa bir süre önce imaj tazeledi. 30 yaşındaki şarkıcı, saçlarını sarıya boyattı.
NİLSU BERFİN AKTAŞ
Şimdilerde Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinde rol alan Nilsu Berfin Aktaş da saçlarını sarıya boyattı.
MERT DEMİR
Gerek şarkıları gerek Serenay Sarıkaya ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Mert Demir, uzun bir aradan sonra sahnelere bambaşka biri olarak döndü. Saçlarını kısacık kestiren ve kilo aldığı görülen Mert Demir'in bıyıkları da dikkatlerden kaçmadı.
Ünlü şarkıcı, konuyla ilgili "Biraz değişmişim değil mi? Beğendiniz mi? Dün Hannover'da konser verdik. Sahneye çıktığımda insanlar bu kim ya gibi baktı. İnsan bazen değişmek istiyor" dedi.
HANDE ERÇEL
İki Dünya Bir Dilek adlı filmde Metin Akdülger ile başrolleri paylaşan Hande Erçel, yeni rolü için imaj değiştirdi. Ünlü isme kısa saç çok yakıştırılırken; Erçel'in peruk kullandığı ortaya çıktı.