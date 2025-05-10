Bebek geliyor: Anne baba olmaya hazırlanan ünlü çiftler

Tolga Sarıtaş-Zeynep Mayruk
27 Haziran 2024'te dünyaevine giren Tolga Sarıtaş ile Zeynep Mayruk bebek heyecanı yaşıyor. İlk kez anne baba olmaya hazırlanan ünlü çift, erkek bebek beklediklerini duyurdu.
İrem Helvacıoğlu-Ural Kaspar
Oyuncu İrem Helvacıoğlu ile eşi Ural Kaspar, bebek heyecanı yaşıyor. İlk kez anne olacak olan ünlü isim, kızı olacağını müjdeledi.
Rihanna-ASAP Rocky
Uzun süredir ASAP Rocky ile aşk yaşayan Rihanna da üçüncü kez anne olmaya hazırlanıyor. Met Gala'ya katılan ünlü şarkıcı, bebek beklediğini ilan etti. Rihanna'nın RZA ve Riot Rose adında iki oğlu var.
Gizem Karaca-Kemal Ekmekçi
2017 yılında Kemal Ekmekçi ile dünyaevine giren Gizem Karaca, anne olmak için gün sayıyor. Bebeğinin cinsiyetini açıklamayan ünlü oyuncu, hamilelik pozlarını sık sık takipçileriyle paylaşıyor.
Ege Kökenli-Lior Ahituv
2022 yılında Lior Ahituv ile dünyaevine giren ünlü oyuncu Ege Kökenli de anne olmaya hazırlanıyor. Ünlü isim henüz bebeğinin cinsiyetini açıklamadı.
Meriç Aral-Serkan Keskin
Uzun yıllardır süren mutlu beraberliklerini Eylül 2024'te nikahla taçlandıran oyuncu çift Meriç Aral ile Serkan Keskin de ilk kez anne baba olacak. İkili erkek bebek bekliyor.
Bekir Aksoy-Nazife Oğlakçıoğlu
2019 yılında dünyaevine giren oyuncu çift Bekir Aksoy ile Nazife Oğlakçıoğlu şimdilerde bebek heyecanı yaşıyor. 2020'de Asil adını verdikleri çocuklarına kavuşan çiftin heyecanı günden güne büyüyor. Öte yandan Bekir Aksoy'un Derya Çavuşoğlu ile evliliğinden de Emir adında bir oğlu daha var.
Rüzgar Aksoy-Yasemin Sancaklı
Yüz Yüze, Kara Sevda, Annem Uyurken ve Türkan gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Rüzgar Aksoy baba oluyor. Yasemin Sancaklı ile mutlu bir beraberliği olan Aksoy'un bir oğlu olacak.
Burak Çelik-Ece Bayrak
Oyuncu Burak Çelik, 26 Aralık 2024'te Ece Bayrak ile dünyaevine girmişti. Mutlu birliktelikleri süren ünlü çift, şimdilerde bebek heyecanı yaşıyor. İkili erkek bebek bekliyor.
Selen Esen-Emin Oğuz Çelebi
Çok Güzel Hareketler 2 programının sevilen oyuncuları Selen Esen ve Emin Oğuz Çelebi de 2021 yılında evlendi. Evliliklerini bebekle taçlandırmak için gün sayan ünlü çiftin bir kızı olacak.