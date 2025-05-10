Bebek geliyor: Anne baba olmaya hazırlanan ünlü çiftler

Tolga Sarıtaş-Zeynep Mayruk



27 Haziran 2024'te dünyaevine giren Tolga Sarıtaş ile Zeynep Mayruk bebek heyecanı yaşıyor. İlk kez anne baba olmaya hazırlanan ünlü çift, erkek bebek beklediklerini duyurdu.



İrem Helvacıoğlu-Ural Kaspar



Oyuncu İrem Helvacıoğlu ile eşi Ural Kaspar, bebek heyecanı yaşıyor. İlk kez anne olacak olan ünlü isim, kızı olacağını müjdeledi.



Rihanna-ASAP Rocky



Uzun süredir ASAP Rocky ile aşk yaşayan Rihanna da üçüncü kez anne olmaya hazırlanıyor. Met Gala'ya katılan ünlü şarkıcı, bebek beklediğini ilan etti. Rihanna'nın RZA ve Riot Rose adında iki oğlu var.

Gizem Karaca-Kemal Ekmekçi



2017 yılında Kemal Ekmekçi ile dünyaevine giren Gizem Karaca, anne olmak için gün sayıyor. Bebeğinin cinsiyetini açıklamayan ünlü oyuncu, hamilelik pozlarını sık sık takipçileriyle paylaşıyor.



Ege Kökenli-Lior Ahituv



2022 yılında Lior Ahituv ile dünyaevine giren ünlü oyuncu Ege Kökenli de anne olmaya hazırlanıyor. Ünlü isim henüz bebeğinin cinsiyetini açıklamadı.



Meriç Aral-Serkan Keskin



Uzun yıllardır süren mutlu beraberliklerini Eylül 2024'te nikahla taçlandıran oyuncu çift Meriç Aral ile Serkan Keskin de ilk kez anne baba olacak. İkili erkek bebek bekliyor.