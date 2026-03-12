Billie Eilish sinemaya adım atıyor. Hem müzisyen hem oyuncu olan ünlüler
"Ocean Eyes, "Lovely" ve "Bad Guy" gibi şarkılarla tanınan Billie Eilish'in sinemaya adım atacağı iddiaları sonrası hem müzisyen hem oyuncu ünlüler merak edildi.
Genç yaşta elde ettiği başarılarla adından söz ettiren Amerikalı şarkıcı Billie Eilish'in oyunculuğa adım atacağı iddiası gündem oldu. Ünlü ismin, Sylvia Plath'in “The Bell Jar" (Sırça Fanus) adlı romanından uyarlanacak olan filmde rol alacağı iddia edildi.
İlk kez oyunculuğa adım atmaya hazırlanan Eilish'in projede eserin ana karakteri Esther Greenwood'u canlandırması beklenirken; filmin yönetmenliğini de Sarah Polley üstlenecek.
2022'de "No Time To Die" ve 2024'te "Barbie" şarkılarıyla "En İyi Orijinal Şarkı" dalında Oscar'a layık görülen Eilish hakkındaki bu iddia sonrası hem müzisyen hem de oyuncu olan ünlü isimler akıllara geldi.
JENNIFER LOPEZ
Dansçı olarak başladığı kariyerini şarkıcılık ve oyunculukla devam eden Jennifer Lopez, "On the Floor", "Jenny From the Block", "Dance Again" gibi şarkılarıyla dünya çapında ün kazandı. “Selena”, “Hustlers”, “Maid in Manhattan” gibi projelerdeki performansıyla dikkat çeken ünlü isim,son olarak “Kiss of A Spider Woman”da rol aldı.
SELENA GOMEZ
Kariyerine oyuncu olarak başlayan ve sonrasında müzik dünyasında da büyük başarı elde eden Selena Gomez, son yıllarda "Emilia Perez", “Only Murders in the Building” gibi yapımlarla adından söz ettirdi.
LADY GAGA
Bu yıl 68'incisi düzenlenen Grammy Ödülleri'nde En İyi Pop Vokal Albümü ödülüne layık görülen Lady Gaga, başarılı bir müzik kariyerinin yanı sıra "Joker 2", “A Star Is Born”, “House of Gucci” gibi projelerde rol aldı. Oyunculuk performansıyla da dikkat çeken Lady Gaga, merakla beklenen ve 1 Mayıs'ta vizyona girecek olan “Şeytan Marka Giyer 2” filminde de boy gösterdi.
Ariana Grande, profesyonel oyunculuk kariyerine 15 yaşında başladı.
ARIANA GRANDE
Grammy ödüllü ünlü şarkıcı Ariana Grande de oyunculuk konusunda başarılı isimler arasında yer alıyor. Wicked filmindeki "Glinda" performansıyla Oscar'a aday gösterilen ünlü isim, son olarak Robert De Niro ile Ben Stiller'ın başrolleri paylaştığı Meet the Parents 4 (Zor Baba 4) filminin kadrosuna dahil oldu.
HARRY STYLES
Hem müzik hem oyunculuk kariyeriyle gündem olan Harry Styles, One Direction grubuyla şöhreti yakaladı. Şarkıları dillere pelesenk olan ünlü isim, son olarak "Kiss All the Time" albümünü hayranlarıyla buluşturdu. Son yıllarda oyunculuk dalında da öne çıkan Harry Styles, "Dunkirk", “Don't Worry Darling”, “My Policeman” gibi projelerde rol aldı.
JUSTIN TIMBERLAKE
"Sexy Back", "Cry Me a River", "Mirrors" ve "Can't Stop the Feeling" gibi şarkılarla tanınan Grammy ve Emmy ödüllü şarkıcı Justin Timberlake de rol aldığı projelerle adından söz ettirdi. Ünlü isim, “The Social Network”, “Friends with Benefits”, “In Time” gibi projelerde boy gösterdi.
Öte yandan ülkemizde de Zuhal Olcay, Özcan Deniz, Hülya Avşar, Gülben Ergen, Mahsun Kırmızıgül, Emre Altuğ, Keremcem, Şevval Sam, Oğuzhan Koç, Murat Boz, Öykü Gürman, Alişan, Teoman gibi birbirinden ünlü isimler hem müzisyenlik hem oyunculuk alanında başarılı işlere imza atıyor.
- Haftaya damga vuran magazin olayları05 Mart 2026 Perşembe
- Yeşilçam yıldızlarının kendileri gibi ünlü çocukları. Anne-babalarının izinden gittiler26 Şubat 2026 Perşembe
- Türk edebiyatının klasikleri ekranda hayat buldu. İşte unutulmaz uyarlamalar19 Şubat 2026 Perşembe
- Setlerden stüdyoya: Müzik dünyasına adım atan ünlü oyuncular12 Şubat 2026 Perşembe
- Magazin dünyasında bu hafta. Güzel haberler peş peşe geldi05 Şubat 2026 Perşembe