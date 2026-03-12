Ramazan imsakiyesi banner
İFTARA KALAN SÜRE
Bahar Gencer
Bahar Gencer[email protected]
12 Mart 2026 15:09

Billie Eilish sinemaya adım atıyor. Hem müzisyen hem oyuncu olan ünlüler

"Ocean Eyes, "Lovely" ve "Bad Guy" gibi şarkılarla tanınan Billie Eilish'in sinemaya adım atacağı iddiaları sonrası hem müzisyen hem oyuncu ünlüler merak edildi.

Genç yaşta elde ettiği başarılarla adından söz ettiren Amerikalı şarkıcı Billie Eilish'in oyunculuğa adım atacağı iddiası gündem oldu. Ünlü ismin, Sylvia Plath'in “The Bell Jar" (Sırça Fanus) adlı romanından uyarlanacak olan filmde rol alacağı iddia edildi. 

 

İlk kez oyunculuğa adım atmaya hazırlanan Eilish'in projede eserin ana karakteri Esther Greenwood'u canlandırması beklenirken; filmin yönetmenliğini de Sarah Polley üstlenecek.

 

2022'de "No Time To Die" ve 2024'te "Barbie" şarkılarıyla "En İyi Orijinal Şarkı" dalında Oscar'a layık görülen Eilish hakkındaki bu iddia sonrası hem müzisyen hem de oyuncu olan ünlü isimler akıllara geldi.

 

JENNIFER LOPEZ

 

Dansçı olarak başladığı kariyerini şarkıcılık ve oyunculukla devam eden Jennifer Lopez, "On the Floor", "Jenny From the Block", "Dance Again" gibi şarkılarıyla dünya çapında ün kazandı. “Selena”, “Hustlers”, “Maid in Manhattan” gibi projelerdeki performansıyla dikkat çeken ünlü isim,son olarak “Kiss of A Spider Woman”da rol aldı.

 

SELENA GOMEZ

 

Kariyerine oyuncu olarak başlayan ve sonrasında müzik dünyasında da büyük başarı elde eden Selena Gomez, son yıllarda "Emilia Perez", “Only Murders in the Building” gibi yapımlarla adından söz ettirdi.

LADY GAGA

 

Bu yıl 68'incisi düzenlenen Grammy Ödülleri'nde En İyi Pop Vokal Albümü ödülüne layık görülen Lady Gaga, başarılı bir müzik kariyerinin yanı sıra "Joker 2", “A Star Is Born”, “House of Gucci” gibi projelerde rol aldı. Oyunculuk performansıyla da dikkat çeken Lady Gaga, merakla beklenen ve 1 Mayıs'ta vizyona girecek olan “Şeytan Marka Giyer 2” filminde de boy gösterdi.

IMDB

Ariana Grande, profesyonel oyunculuk kariyerine 15 yaşında başladı.

ARIANA GRANDE

 

Grammy ödüllü ünlü şarkıcı Ariana Grande de oyunculuk konusunda başarılı isimler arasında yer alıyor. Wicked filmindeki "Glinda" performansıyla Oscar'a aday gösterilen ünlü isim, son olarak Robert De Niro ile Ben Stiller'ın başrolleri paylaştığı Meet the Parents 4 (Zor Baba 4) filminin kadrosuna dahil oldu.

 

HARRY STYLES

 

Hem müzik hem oyunculuk kariyeriyle gündem olan Harry Styles, One Direction grubuyla şöhreti yakaladı. Şarkıları dillere pelesenk olan ünlü isim, son olarak "Kiss All the Time" albümünü hayranlarıyla buluşturdu. Son yıllarda oyunculuk dalında da öne çıkan Harry Styles, "Dunkirk", “Don't Worry Darling”, “My Policeman” gibi projelerde rol aldı.

 

JUSTIN TIMBERLAKE

 

"Sexy Back", "Cry Me a River", "Mirrors" ve "Can't Stop the Feeling" gibi şarkılarla tanınan Grammy ve Emmy ödüllü şarkıcı Justin Timberlake de rol aldığı projelerle adından söz ettirdi. Ünlü isim, “The Social Network”, “Friends with Benefits”, “In Time” gibi projelerde boy gösterdi.

 

Öte yandan ülkemizde de Zuhal Olcay, Özcan Deniz, Hülya Avşar, Gülben Ergen, Mahsun Kırmızıgül, Emre Altuğ, Keremcem, Şevval Sam, Oğuzhan Koç, Murat Boz, Öykü Gürman, Alişan, Teoman gibi birbirinden ünlü isimler hem müzisyenlik hem oyunculuk alanında başarılı işlere imza atıyor.

Etiketler: Ünlüler - Oyuncular - Müzik
Yazarın Diğer Yazıları