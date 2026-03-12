Billie Eilish sinemaya adım atıyor. Hem müzisyen hem oyuncu olan ünlüler

Genç yaşta elde ettiği başarılarla adından söz ettiren Amerikalı şarkıcı Billie Eilish'in oyunculuğa adım atacağı iddiası gündem oldu. Ünlü ismin, Sylvia Plath'in “The Bell Jar" (Sırça Fanus) adlı romanından uyarlanacak olan filmde rol alacağı iddia edildi.

İlk kez oyunculuğa adım atmaya hazırlanan Eilish'in projede eserin ana karakteri Esther Greenwood'u canlandırması beklenirken; filmin yönetmenliğini de Sarah Polley üstlenecek.

2022'de "No Time To Die" ve 2024'te "Barbie" şarkılarıyla "En İyi Orijinal Şarkı" dalında Oscar'a layık görülen Eilish hakkındaki bu iddia sonrası hem müzisyen hem de oyuncu olan ünlü isimler akıllara geldi.

JENNIFER LOPEZ

Dansçı olarak başladığı kariyerini şarkıcılık ve oyunculukla devam eden Jennifer Lopez, "On the Floor", "Jenny From the Block", "Dance Again" gibi şarkılarıyla dünya çapında ün kazandı. “Selena”, “Hustlers”, “Maid in Manhattan” gibi projelerdeki performansıyla dikkat çeken ünlü isim,son olarak “Kiss of A Spider Woman”da rol aldı.

SELENA GOMEZ

Kariyerine oyuncu olarak başlayan ve sonrasında müzik dünyasında da büyük başarı elde eden Selena Gomez, son yıllarda "Emilia Perez", “Only Murders in the Building” gibi yapımlarla adından söz ettirdi.



LADY GAGA

Bu yıl 68'incisi düzenlenen Grammy Ödülleri'nde En İyi Pop Vokal Albümü ödülüne layık görülen Lady Gaga, başarılı bir müzik kariyerinin yanı sıra "Joker 2", “A Star Is Born”, “House of Gucci” gibi projelerde rol aldı. Oyunculuk performansıyla da dikkat çeken Lady Gaga, merakla beklenen ve 1 Mayıs'ta vizyona girecek olan “Şeytan Marka Giyer 2” filminde de boy gösterdi.