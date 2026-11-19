ESRA AKKAYA-ERKAN CAN

Seneler önce Mahallenin Muhtarları dizisinde birlikte rol alan ve Temel ile Şirin karakterlerine hayat veren Erkan Can ile Esra Akkaya, Tuzlu Kahve'nin 11'inci bölümünde bir araya geldi. Yine aynı karakterlerle nostalji yaşatan ikiliden Akkaya, sosyal medya paylaşımında dizinin yapımcısı Polat Yağcı'ya teşekkür etti. Erkan Can'a da "Yeni gelmedik geri geldik" diye seslendi.

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda da bir davette Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinde anne oğul oynayan Ayça Bingöl ile Emir Berke Zincidi ve Muhteşem Yüzyıl'da Hatice Sultan ve Pargalı İbrahim'e hayat veren Selma Ergeç ve Okan Yalabık seneler sonra bir araya gelmişti.