Bir dönem ayrılmaz ikiliydiler. Yıllar sonra yeniden buluştular
Magazin dünyasında bu hafta bir dönemin unutulmaz ikilileri bir araya geldi. Hayranlarına nostalji yaşatan ünlüler, duygulandırdı. İşte seneler sonra buluşan isimler...
BENNU YILDIRIMLAR-GÜLER ÖKTEN
Türk televizyonlarının fenomen yapımlarından biri olan, hâlâ gerek karakterleri gerek replikleriyle gündem olan Yaprak Dökümü dizisinin yıldızları Bennu Yıldırımlar ile Güler Ökten, seneler sonra Aşk Tesadüfleri Sever 3 filminde birlikte rol aldı.
Yaprak Dökümü'nde Cevriye ve Fikret adındaki gelin ve kaynanayı canlandıran Güler Ökten ile Bennu Yıldırımlar'ın filmin galasında boy göstermesi sevenlerini duygulandırdı.
UFUK ÖZKAN-BÜLEND ÇOLAK
Geniş Aile dizisinin unutulmaz ikilisi Cevahir ve Ulvi'yi oynayan Ufuk Özkan ile Bülend Çolak yıllar sonra bir araya geldi. Oyuncuların buluştuğu görüntülerde birbirlerine sarılması ve sonrasında Özkan'ın “Cuma namazı kalabalık olur diye cumartesi kılan Ulvi. Cenazeye çeyrek altın takan Ulvi” sözleri dizideki repliklerini hatırlattı.
Erkan Can ile Esra Akkaya, Tuzlu Kahve 11'inci bölümüne konuk oldu.
ESRA AKKAYA-ERKAN CAN
Seneler önce Mahallenin Muhtarları dizisinde birlikte rol alan ve Temel ile Şirin karakterlerine hayat veren Erkan Can ile Esra Akkaya, Tuzlu Kahve'nin 11'inci bölümünde bir araya geldi. Yine aynı karakterlerle nostalji yaşatan ikiliden Akkaya, sosyal medya paylaşımında dizinin yapımcısı Polat Yağcı'ya teşekkür etti. Erkan Can'a da "Yeni gelmedik geri geldik" diye seslendi.
Öte yandan geçtiğimiz haftalarda da bir davette Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinde anne oğul oynayan Ayça Bingöl ile Emir Berke Zincidi ve Muhteşem Yüzyıl'da Hatice Sultan ve Pargalı İbrahim'e hayat veren Selma Ergeç ve Okan Yalabık seneler sonra bir araya gelmişti.
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