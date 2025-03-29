Bir döneme damga vuran ve şimdilerde kaybolan 5 ünlü

AYÇA TEKİNDOR

2004 yılında "Yıkılıyo" şarkısıyla büyük başarı elde eden Ayça Tekindor, kariyerinin zirvesindeyken mesleğini bırakıp Bodrum'a yerleşerek mütevazı bir hayatı tercih etti. Seneler sonra İstanbul'da görüntülenen Tekindor, müziği bırakma sebebini de şu sözlerle açıkladı:

"Aslında İstanbul'da yaşarken de mesleği bırakmıştım. Bodrum'da evim var. Orayı çok seviyorum. Orada sekiz yaz ve kışım geçti. Sahneleri bırakma sebebim stresten sıkıldım. Şimdi sahneye çıkanları görünce stres oluyorum. Zor iş. Şimdi stresim yok. Zaten bu dönem eski tadı da kalmadı."

ARDA KURAL

Emret Komutanım, Lise Defteri, Eyvah Kızım büyüdü gibi yapımlarla tanınan ve "Yerli Leonardo DiCaprio" olarak anılan Arda Kural da kariyerinin zirvesindeyken oyunculuğa ara vermiş ve uzun süre ortadan kaybolmuştu. Sağlık sorunları yaşadığı ortaya çıkan Kural, zor günleri atlatsa da artık bu mesleği yapmak istemediğini açıkladı.

ÖZLEM TEKİN

Rock müziğin sevilen ismi Özlem Tekin ise 2016 yılında müziğe ara vererek Muğla'nın Milas ilçesindeki bir köye yerleşti. Ünlü şarkıcı, senelerdir gözlerden uzak bir yaşam sürüyor.

TOLGA KAREL

Yaprak Dökümü'nde canlandırdığı Oğuz karakteriyle tanınan Tolga Karel de 2016 yılında sürpriz bir kararla oyunculuğu bırakıp ABD'ye yerleşti. ABD'de TIR şoförlüğü yapan ve lojistik şirketi kuran Karel, zaman zaman özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündem oluyor.​

İREM YAĞCI AYDIN

Bir dönem dillere pelesenk olan "Hayalet Sevgilim" şarkısıyla ortalığı kasıp kavuran İrem Yağcı Aydın ise şarkıcılığı değil avukatlığı seçmiş. Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Aydın, başarılı bir avukat olmasının yanında evli ve iki çocuk annesi.