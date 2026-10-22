Bu acının tarifi yok. Evlat kaybıyla sarsılan ünlüler
Oğlu Pars'ı 2020 yılında kaybeden Ebru Şallı yaşadıklarını Empati'de anlattı. Şallı'nın bu açıklamaları sonrası son dönemde evlat acısıyla sarsılan ünlü isimler akıllara geldi.
Harun Tan ile evliliğinden Beren ve Pars adında iki oğlu olan Ebru Şallı, 2020 yılında küçük oğlunu toprağa verdi. Üç yıl boyunca lenfoma ile savaşan Pars'ın vefatıyla sarsılan Şallı, yaşadığı acıyı tarif edemeyeceğini ancak bir alev topu gibi içinde gezindiğini söyledi.
Zor günlerini Empati'de anlatan Ebru Şallı , “İlk zamanlar bazılarının 'Çocuğunu kaybetti bak nasıl güzel, nasıl yaşıyor?' gibi şeyler dediklerini duydum. Ben bu olayı şöyle düşünüyorum. Bunu yaşayan tek ben değilim, hepimiz biriz. Onlar belki hiçbir şey yapamıyorlar, ben de ünlü ve başarılı olduğuma göre insanlara bunu göstermeliyim. Ben eve kapanıp yerlere atsam kendim Pars geri gelecek mi? Yok. Sadece üzüldüm, ağladım. Eğer insanların içi rahatlayacaksa onları da yaptım zaman zaman da yapıyorum. Ama bir oğlum daha var, ailem var. Hem onlar hem de kendim için yaşamak zorundayım. Hayat devam ediyor. Pars’ın da beni gördüğünü de düşünüyorum. Onu beni mutlu, iyi görmesi çok önemli” dedi.
Ebru Şallı, "Evlat acısı hiç geçmeyen bir şey tabii ki. Bir ateş topu içinizde dolaşıyor gibi diye anlatabilirim. Çok acı veren bir şey, onun tarifi yok" dedi.
Gözyaşlarıyla “Pars gitmemeliydi ama gitti” diyen Ebru Şallı'nın açıklamaları sonrası yakın dönemde çocuğunu kaybeden ünlü isimler akıllara geldi. İşte evlat acısıyla sarsılan ünlüler…
FATOŞ SEĞMEN
2004 yılında katıldığı Miss Turkey'de ikinci seçilen Fatoş Seğmen, 16 Ekim'de evlat acısıyla yıkıldı. Seğmen, 4 buçuk yaşındaki kızı Alya'nın vefatını şu sözlerle duyurdu:
“Canım kızım, sen bana annelik duygusunun hayatımdaki en güzel duygu olduğunu öğrettin. Mekânın cennet olsun. Seni çok ama çok seviyorum her zaman kalbimde yaşayacaksın meleğim.”
ATİLLA TAŞ
Şarkıcı Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş, 8 Ekim'de Mersin'de 14'üncü kattan düşerek hayatını kaybetti. Kızının vefatıyla yıkılan ancak iki torunu için güçlü olmaya çalıştığını söyleyen Taş, üzüntüsünü “Acımı tarif edecek kelime bulamıyorum. Hâlâ çok güçsüzüm… Benim kızım dünya iyisiydi, onu çok özlüyorum. O artık tüm Türkiye'nin kızı, evladı, canı. Ben ondan razıyım, Allah da razı olsun. Kızıma hasretim hiç bitmeyecek” diye paylaştı.
CINDY CRAWFORD
1990'lı yıllara damga vuran model Cindy Crawford'ın oğlu Presley Gerber, 20 Eylül'de hayatını kaybetti. 27 yaşındaki Presley Gerber, Santa Monica'daki bir rehabilitasyon merkezinde tedavi altına alındıktan saatler sonra aşırı doz uyuşturucu şüphesiyle yaşamını yitirdi.
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