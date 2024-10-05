Bu haftaya damga vuran magazin olayları

SERENAY SARIKAYA'NIN EVİ



Gerek kariyeri gerek özel hayatıyla gündemden düşmeyen Serenay Sarıkaya, bu kez eviyle adından söz ettirdi. Evinin kapılarını ilk kez dünyaca ünlü AD (Architectural Digest) dergisi için açan Sarıkaya, sığınağı olarak tanımladığı çatı katı dairesiyle ilgili; "Evim benim kabuğum ve kabuğumdayken kendimi güvende hissediyorum" dedi.



Evinde tercih ettiği ilginç detaylarla şaşırtan ünlü oyuncu, devasa leopar koltuğu için şu ifadeleri kullandı:



"Evi düşünmeye başladığımda aklıma ilk gelen şey dev bir leopar kanepe oldu. Nedenini bilmiyorum ama bu fikre takıntılıydım. Her şeyin sade olmasını istiyordum ve sadece bu kanepe benim imza parçam olacaktı. Evin ortasında neredeyse bir sanat eseri gibi. Eve vardığımda kendimi kanepede buluyorum."



AJDA PEKKAN SAHNEDE ÖZÜR DİLEDİ



Süperstar Ajda Pekkan, Efes Antik Tiyatro'daki konserinde belirlenen saatte sahneye çıkmayınca tepki gördü. Bu durum sosyal medyada da gündem oldu.



Sahneye bir saat geç çıktığı için seyircilerden özür dileyen Pekkan, "Değerli alkışlarınız için çok ama çok teşekkür ederim. Efendim, kusura bakmayın. Yemin ediyorum bu akşam neler çektiğimi bir bilseniz... Ben, hiç böyle tahmin etmedim. Mesafeler açısından böyle yerlerin ön provası yapılamıyor. Benim yüzümden sizler de çok beklediniz biliyorum. Bu yüzden çok özür diliyorum" ifadelerini kullandı.



ÖLÜMÜ ARDINDAKİ SIR PERDESİ ARALANIYOR



Ekim 2023'te California'daki evinin jakuzisinde ölü bulunan ve 'ketaminin akut etkileri' nedeniyle hayatını kaybettiği belirlenen "Friends" dizisinin yıldızı Matthew Perry'nin ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor.



Perry'nin ölümünden sorumlu olduğu düşünülen iki doktordan biri olan Mark Chavez, mahkemede suçunu resmen kabul etti.