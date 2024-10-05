Bu haftaya damga vuran magazin olayları

SEZEN AKSU SAHHNELERE DÖNECEK Mİ?
Son olarak 2016 yılında İstanbul'da sevenleriyle buluşan ve 8 yıldır sahnelerden uzak olan Sezen Aksu, son açıklamasıyla herkesi heyecanlandırdı.
"Hande Bizi Sezen'e Götür" projesiyle hayranlarıyla buluşan Hande Yener, sahnede Sezen Aksu'yu aradı ve "Seni çok seviyoruz, geri döner misin artık sahnelere?" dedi.
Minik serçe lakaplı Sezen Aksu'nun cevabı ise "Kendimi iyi hissettiğim zaman döneceğim. Beni anlayışla karşılamalarını rica ediyorum. İnşallah. Nasip biraz da. Bakacağız" şeklinde oldu.
SERENAY SARIKAYA'NIN EVİ
Gerek kariyeri gerek özel hayatıyla gündemden düşmeyen Serenay Sarıkaya, bu kez eviyle adından söz ettirdi. Evinin kapılarını ilk kez dünyaca ünlü AD (Architectural Digest) dergisi için açan Sarıkaya, sığınağı olarak tanımladığı çatı katı dairesiyle ilgili; "Evim benim kabuğum ve kabuğumdayken kendimi güvende hissediyorum" dedi.
Evinde tercih ettiği ilginç detaylarla şaşırtan ünlü oyuncu, devasa leopar koltuğu için şu ifadeleri kullandı:
"Evi düşünmeye başladığımda aklıma ilk gelen şey dev bir leopar kanepe oldu. Nedenini bilmiyorum ama bu fikre takıntılıydım. Her şeyin sade olmasını istiyordum ve sadece bu kanepe benim imza parçam olacaktı. Evin ortasında neredeyse bir sanat eseri gibi. Eve vardığımda kendimi kanepede buluyorum."
AJDA PEKKAN SAHNEDE ÖZÜR DİLEDİ
Süperstar Ajda Pekkan, Efes Antik Tiyatro'daki konserinde belirlenen saatte sahneye çıkmayınca tepki gördü. Bu durum sosyal medyada da gündem oldu.
Sahneye bir saat geç çıktığı için seyircilerden özür dileyen Pekkan, "Değerli alkışlarınız için çok ama çok teşekkür ederim. Efendim, kusura bakmayın. Yemin ediyorum bu akşam neler çektiğimi bir bilseniz... Ben, hiç böyle tahmin etmedim. Mesafeler açısından böyle yerlerin ön provası yapılamıyor. Benim yüzümden sizler de çok beklediniz biliyorum. Bu yüzden çok özür diliyorum" ifadelerini kullandı.
ÖLÜMÜ ARDINDAKİ SIR PERDESİ ARALANIYOR
Ekim 2023'te California'daki evinin jakuzisinde ölü bulunan ve 'ketaminin akut etkileri' nedeniyle hayatını kaybettiği belirlenen "Friends" dizisinin yıldızı Matthew Perry'nin ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor.
Perry'nin ölümünden sorumlu olduğu düşünülen iki doktordan biri olan Mark Chavez, mahkemede suçunu resmen kabul etti.
USTALARA VEDA
Hafta başında country müziğin efsane isimlerinden biri olan ve "A Star Is Born" adlı film ile Altın Küre Ödülü’ne layık görülen ünlü sanatçı Kris Kristofferson'dan üzen haber geldi. Ailesi usta ismin 88 yaşında hayatını kaybettiğini duyurdu.
1 Ekim Salı günü de Türk basınının duayen isimlerinden biri olan ve uzun yıllar birçok konuğu ağırladığı "Şeffaf Oda" programıyla hafızalarda yer eden Güneri Cıvaoğlu, 85 yaşında hayatını kaybetti.
7 YIL SONRA OYUNCULUĞA DÖNÜYOR
Son olarak 2017 yapımı “Phantom Thread” filminde rol alan üç Oscar ödüllü Daniel Day-Lewis'in yıllar sonra bir filmde rol alacağı gündeme bomba gibi düştü.
Usta aktör, senaryosunu da oğluyla birlikte yazdığı "Anemone" adlı filmde rol alacak. Film, Ronan Day-Lewis'in ilk yönetmenlik deneyimi olacak.
MAZHAR ALANSON'UN EVLAT ACISI
MFÖ grubu üyelerinden Mazhar Alanson'un kızı Eda Alanson yaşamını yitirdi. 50 yaşındaki Eda Alanson ani hastalığı nedeniyle, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede vefat etti.