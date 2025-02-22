Bu haftaya damga vuran magazin olayları

ÖZCAN DENİZ HASTANELİK OLDU Şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, ailesiyle yaşadığı sorunlarla gündemden düşmüyor. Anne Kadriye Deniz'in oğlu ve gelini ile ilgili açıklamaları sonrası; ünlü ismin kız kardeşi Sibel Semerci, ağabeyi Ercan Deniz'i suçladı. Tüm bu yaşananların ardından Özcan Deniz hastanelik oldu. Sağlık durumu ile ilgili açıklama yapan Deniz ise "Öncelikle telaşlanan, arayan, soran tüm dostlara teşekkür ediyorum. Sabah sette bir kalp spazmı geçirdim. Doktorumun müdahalesi ve canım eşimin evde el bebek gül bebek bakımıyla her şey geride kaldı. Gayet iyiyim ve de her şey yolunda" ifadelerini kullandı.

78. BAFTA ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU İngiltere'de Britanya Film ve Televizyon Sanatları Akademisi (British Academy of Film and Television Arts) tarafından dağıtılan BAFTA Ödülleri'nin bu yılki kazananları belli oldu. Yılın En İyi Filmi "Konsey" (Conclave) olurken, En İyi Erkek Oyuncu ödülünü "The Brutalist" filmindeki rolüyle Adrien Brody kazandı. En İyi Kadın Oyuncu ödülü ise "Anora" filmiyle adından söz ettiren Mikey Madison'ın oldu. KAZANANLAR TAM LİSTE ŞÜKRÜ ÖZYILDIZ İLE SİBİL ÇETİNKAYA AŞKINDA MUTSUZ SON İki yıldır mutlu beraberlikleri süren oyuncu Şükrü Özyıldız ile sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya'nın ilişkilerini noktaladıkları ortaya çıktı. Özyıldız, ayrılık sonrası "İlişkimizi sonlandırdık. 3 haftadır Kolombiya'daydım, yenilenip geldim" diye konuşurken; Çetinkaya da "...Bunun ikimiz için de daha doğru olduğuna inanıyoruz. Sadece biraz zaman ve anlayışınıza ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

EMİN GÜMÜŞKAYA HAYATINI KAYBETTİ



Çocuklar Duymasın'ın "Seyyar Tayyar"ı Emin Gümüşkaya, 77 yaşında hayatını kaybetti. CENK TORUN'DAN İHANET İDDİALARINA YANIT Çılgın Bediş dizisinde canlandırdığı "Oktay" karakteriyle hafızalara kazınan Cenk Torun'a 24 yıllık eşi Nevin Torun, boşanma davası açtı. Dava dilekçesinde; ünlü oyuncunun Faslı rol arkadaşı Mahassine Merabet ile yasak aşk yaşadığı iddia edildi. Cenk Torun ise avukatı aracılığıyla açıklama yaparak hakkındaki ihanet iddialarını reddetti.

KRAL KAYBEDERSE'NİN BAŞARISI Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı eserinden uyarlanan Kral Kaybederse, salı akşamları Star TV'de izleyici ile buluşuyor. Başrollerini Halit Ergenç, Merve Dizdar ve Aslıhan Gürbüz'ün paylaştığı Kral Kaybederse, 2. bölümüyle reytinglerde zirveye yerleşti. Çarpıcı hikayesi ve başarılı oyunculuk performanslarıyla göz dolduran dizi, bu hafta reyting sıralamasında AB ve ABC1 20+ gruplarında adını zirveye yazdırırken, Total’de de en çok izlenen dizi oldu. KRAL KAYBEDERSE 2. BÖLÜMDE NELER OLDU? ANNE-MARIE ANNE OLUYOR "Rockabye", "Ciao Adios" gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan şarkıcı Anne-Marie, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ikinci çocuğuna hamile olduğunu duyurdu.