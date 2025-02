Bu haftaya damga vuran magazin olayları

Sağlık durumu ile ilgili açıklama yapan Deniz ise "Öncelikle telaşlanan, arayan, soran tüm dostlara teşekkür ediyorum. Sabah sette bir kalp spazmı geçirdim. Doktorumun müdahalesi ve canım eşimin evde el bebek gül bebek bakımıyla her şey geride kaldı. Gayet iyiyim ve de her şey yolunda" ifadelerini kullandı.

78. BAFTA ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

İngiltere'de Britanya Film ve Televizyon Sanatları Akademisi (British Academy of Film and Television Arts) tarafından dağıtılan BAFTA Ödülleri'nin bu yılki kazananları belli oldu. Yılın En İyi Filmi "Konsey" (Conclave) olurken, En İyi Erkek Oyuncu ödülünü "The Brutalist" filmindeki rolüyle Adrien Brody kazandı. En İyi Kadın Oyuncu ödülü ise "Anora" filmiyle adından söz ettiren Mikey Madison'ın oldu.

KAZANANLAR TAM LİSTE

ŞÜKRÜ ÖZYILDIZ İLE SİBİL ÇETİNKAYA AŞKINDA MUTSUZ SON

İki yıldır mutlu beraberlikleri süren oyuncu Şükrü Özyıldız ile sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya'nın ilişkilerini noktaladıkları ortaya çıktı. Özyıldız, ayrılık sonrası "İlişkimizi sonlandırdık. 3 haftadır Kolombiya'daydım, yenilenip geldim" diye konuşurken; Çetinkaya da "...Bunun ikimiz için de daha doğru olduğuna inanıyoruz. Sadece biraz zaman ve anlayışınıza ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.