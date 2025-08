Bu haftaya damga vuran magazin olayları

İSTANBUL'DA JUSTIN TIMBERLAKE RÜZGARI



"Sexy Back", "Cry Me a River", "Mirrors" ve "Can't Stop the Feeling" gibi şarkılarla tanınan Grammy ve Emmy ödüllü şarkıcı Justin Timberlake, 2025 dünya turnesinin son durağı için İstanbul'a geldi. 11 yıl aradan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Stadyumu'nda sahne alan yıldız ismi seyretmeye binlerce kişi akın etti.



YENİ JAMES BOND FİLMİNİN SENARİSTİ BELLİ OLDU



Yönetmenliğini Denis Villeneuve’ün üstleneceği, büyük bir heyecanla beklenen yeni James Bond filminin senaryosunu kaleme alacak isim belli oldu. James Bond filminin senaryosunu Peaky Blinders ile tanınan Steven Knight kaleme alacak.

DUA LIPA KOSOVA VATANDAŞI OLDU

Kosova asıllı İngiliz şarkıcı Dua Lipa, Kosova Cumhuriyeti vatandaşı oldu. Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Dua Lipa'nın Kosova vatandaşı olduğu anları sosyal medyadan paylaştı.