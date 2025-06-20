Çocuk özlemi çeken ünlü isimler

Oktay Kaynarca Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca, katıldığı programda “Evlilik, baba olmak size yakın mı?” sorusunu “Her zaman yakın olmuştur” diye yanıtladı ve açıklamasına şöyle devam etti: “Evlenmek ve çocuk yapmak askerlik gibi önceden yapılması gereken bir şey. Bugünkü aklım olsa 5-6 çocuk yapardım. Eğer çocuklarım olsaydı, ‘20 yaşında evlenin’ derdim. Hâlâ çocuğum olsun istiyorum. Bakalım, kısmet.” İrem Derici Bir süredir DJ Melih Kunukcu ile aşk yaşayan şarkıcı İrem Derici, kısa bir süre önce "İlk defa hayatımda çocuk istiyorum. Aradığım aşkı buldum" itirafında bulunmuştu.

Nadide Sultan



1999 yılında çıkardığı "Konyalım" şarkısıyla tanınan Nadide Sultan, 2014 yılında Hakan Yonat ile nikah masasına oturmuştu. Gözlerden uzak bir yaşam süren ve bir çocuğu olan ünlü şarkıcı, katıldığı programda "Ben normalde tez canlı bir insanım; çocuğa bakamam, herhalde tahammül edemem diyordum. Ama Kaan doğduktan 40 gün sonra tekrar hamile kalmak istedim. Ancak pandemi girince nasip olmadı. Ben anne olmayı çok sevdim. Hakan'la 20 yaşında evlenmiş olsam kesin 5 çocuk yapardım" diyerek pişmanlığını dile getirmişti.



Hande Doğandemir



Ünlü oyuncu, Hande Doğandemir'de Empati programına konuk olduğunda kendi ailesini kurmayı ve anne olmayı da çok istediğini açıklamış ve "Hiçbir zaman hayat amacım bu olmadı ama istiyorum. Kısmet, bakacağız" demişti.



Merve Boluğur



Uzun yıllardır ekranlardan uzak bir yaşam süren Merve Boluğur, daha önce bir erkek çocuk istediğini "Bir oğlum olsun çok istiyorum inşallah nasip olur" sözleriyle dile getirmişti.