Dizi aşkı gerçek oldu: İşte evlilikle sonuçlanan set aşkları

Binbir Gece adlı dizide aşk yaşamaya başlayan Halit Ergenç ve Bergüzar Korel, 2009 yılında dünyaevine girdi. Mutlu birliktelikleri süren ünlü çiftin Ali, Han ve Leyla adında üç çocuğu bulunuyor. NESLİHAN ATAGÜL-KADİR DOĞULU Fatih Harbiye dizisinin setinde tanışan Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, 2016 yılında dünyaevine girdi. İkili yıllar sonra Gecenin Ucunda adlı dizide de başrol oynadı. Bir süredir ekranlardan uzak olan ünlü çift, şimdilerde ilk bebeklerine kavuşmak için gün sayıyor.

Yalı Çapkını dizisinde birbirlerine aşık Suna ve Abidin karakterlerine hayat veren genç yıldızlar Beril Pozam ile Ersin Arıcı, 20 Ağustos 2024 tarihinde nikah masasına oturdu. Sade bir törenle dünyaevine giren ünlü çifti, Yalı Çapkını ekibi de mutlu günlerinde yalnız bırakmadı. BERGÜZAR KOREL-HALİT ERGENÇ

FAHRİYE EVCEN BURAK ÖZÇİVİT

Çalıkuşu dizisinde başrol oynayan ve sonrasında aşk yaşamaya başlayan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit de 2017 yılında evlendi. Karan ve Kerem adında iki oğulları olan ünlü çift, mutluluklarını sık sık gözler önüne seriyor.

ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ-BURAK YAMANTÜRK

Tatar Ramazan adlı dizide birlikte rol alan ve set arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşen Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk, mutlu birlikteliklerini 2021'de nikah masasına taşıdı. Çiftin Mercan adında bir kızları var.

BEGÜM ÖNER-CEYHUN FERSOY

Seksenler dizisinde sevgilileri oynayan Ceyhun Fersoy ve Begüm Öner de sette başlayan aşklarını 2015 yılında evlilikle taçlandırdı.



HATİCE ŞENDİL-BURAK SAĞYAŞAR



Karadağlar adlı dizide birlikte rol alan Hatice Şendil ile Burak Sağyaşar da birlikteliklerini evlilikle taçlandıran çiftlerden... 2015 yılından bu yana mutlu birliktelikleri süren oyuncuların Can adında bir oğulları var.