Türk müziğinin sevilen isimlerinden Edip Akbayram, zatürre tedavisi sonrası geçirdiği iç kanama nedeniyle 9 Ocak'ta hastaneye kaldırılmış ve yoğun bakıma alınmıştı. Ancak 75 yaşındaki ünlü sanatçı 52 günün sonunda hayatını kaybetmişti. Vefatıyla tüm Türkiye'yi yasa boğan Edip Akbayram'ın bilinmeyen yönleri de merak edildi.



EN BÜYÜK SIĞINAĞI MÜZİK OLDU "Aldırma Gönül", "Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz", “Bekle Bizi İstanbul” gibi milyonların gönlünde yer etmiş şarkılarıyla tanınan Edip Akbayram, 1950 yılında Gaziantep'te dünyaya geldi. Akbayram sadece 9 aylıkken çocuk felcine yakalandı. Sağlık sorunlarıyla dolu bir çocukluk geçiren Edip Akbayram'ın en büyük sığınağı müzik oldu.



Düğün salonlarında şarkı söyleyerek sahneye adım atan Akbayram'ın kariyerindeki ilk dönüm noktası Siyah Örümcekler grubu oldu. İlk plağı “Kendim Ettim, Kendim Buldum”u da o yıllarda çıkardı ve büyük başarıya ulaştı.

BELKİ DE DİŞ DOKTORU OLACAKTI

Liseden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ni kazanan ünlü isim, o dönem hekimliğin değil; müziğin peşinden gitmeye karar verdi. Akbayram'ın kariyerindeki ikinci dönüm noktası ise 1971'de katıldığı Altın Mikrofon Yarışması'nda seslendirdiği "Kükredi Çimenler" ile birinci olmasıydı. Altın Mikrofon yarışmasının ardından art arda plaklar çıkarmaya başlayan ünlü sanatçının 1980’li yıllarda TRT’ye çıkması yasaklandı. 1994 yılında çıkardığı "Türküler Yanmaz" ile kariyerinde yeni bir sayfa açan Edip Akbayram, toplumsal sorunlara dikkat çekti. "Güzel Günler Göreceğiz", "Yıllar", "Dün ve Bugün", "İlk Günkü Gibi" albümleriyle ses getiren Edip Akbayram, son albümü "Mayıs"ı ise 2012 yılında çıkardı.

"TOPLUMCU MÜZİK YAPMAK İSTEDİM" Edip Akbayram kariyerinde başlangıçtan itibaren ne yapmak istediğini şöyle açıklamıştı: "Kalıcı bir şeyler yapmak istiyordum. Fikret Kızılok ve Cem Karaca'nın Anadolu ezgilerini pop çizgisinde söylemelerini örnek olarak aldım. Renk ve çizgide tamamen bir Edip Akbayram olarak geliştirdim. Toplumcu müzik yapmak istedim. Müziğimde geniş halk kitlelerinin yaşamı, sorunları olmalıydı. Ancak sivri, ucuz kahramanlıklardan da uzak durmaya çalıştım. İnançlarımdan, düşüncelerimden, politikamdan taviz vermeden, müzik tekniğinden yararlanarak; sorunlu, yoksul, geniş halk kitlelerine ulaşmak, daha çağdaş bir şeyler yapmak istiyordum."



YAZLARI AVANOS'TA GEÇİRİYORDU İstanbul'da yaşamak için Kadıköy Moda'yı tercih eden ve semtle ilgili “Benim cennetim” diyen Edip Akbayram, yazları da Nevşehir’in Avanos ilçesinde geçirdi.