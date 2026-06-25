Emmy Ödülleri için heyecan dorukta. Adaylar belli oluyor

Bu yıl 78'incisi düzenlenecek olan Emmy Ödülleri için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Her yıl televizyon dünyasının iddiaları yapımlarının ve birçok ünlü ismin performasıyla yarıştığı ödül töreninde adaylar 8 Temmuz'da belli olacak. İşte adaylıklarda öne çıkması beklenen yapımlar…

"Breaking Bad"in yaratıcısı Vince Gillighan imzalı, Zorla dayatılmış bir mutluluk çağı üzerinden insanlığın karanlık tarafını sorgulayan “Pluribus”, tahminlerde öne çıkıyor. Başrolünde Rhea Seehorn'un rol aldığı dizi, hem senaryo hem yönetmenlik hem de oyuncular bazında pekçok dalda aday olması bekleniyor.

Emmy Ödülleri adaylarına damga vurması beklenen bir diğer dizi ise "The Pitt" oldu. Amerika'da sağlık çalışanlarının karşılaştığı zorlukların ele alındığı dizi, Pittsburgh'daki stresli bir acil serviste yaşananları anlatıyor. Başrollerini Noah Wyle, Katherine LaNasa ve Shawn Hatosy'nin paylaştığı dizinin, geçen yıla oranla adaylık sayısını yükselteceği ve birçok dalda öne çıkacağı öngörülüyor.

Bu yıl beşinci ve son sezonuyla izleyici karşısına çıkan Hacks dizisinin de komedi dalında öne çıkması beklenirken, başrollerinde Matthew Rhys, Kate O'Flynn, Kevin Carroll, Dale Dickey, Kingston Rumi Southwick ve Stephen Root'un yer aldığı komedi korku türündeki "Widow's Bay" adlı yapım da dikkat çekiyor.

Mini dizi kategorisine ise Sarah Pidgeon ve Alessandro Nivola'yı bir araya getiren “Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette” adlı dizinin damga vurması bekleniyor. 9 bölümden oluşan dizi, Kennedy Jr. ve Carolyn Bessette-Kennedy'nin fırtınalı aşkını aktarıyor.

Emmy adaylarında hangi tahminlerin tutacağı, hangi yapımın kaç adaylık alacağı 8 Temmuz'da belli olacak. Merakla beklenen ve ödüllerin dağıtılacağı Emmy Ödül Töreni ise 14 Eylül 2026'da Los Angeles'takiPeacock Tiyatrosu'nda düzenlenecek.