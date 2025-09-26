En acı veda: Ani ölümleriyle sevenlerini yasa boğan ünlüler

GÜLLÜ
Sahne adıyla Güllü olarak bilinen şarkıcı Gül Tut, evinde balkondan düşerek 51 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü sanatçının ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
SAADET SUN
"Sevgilim", "Bilemiyorum" ve "Mükafat" gibi şarkılarıyla tanınan ve uzun süredir gözlerde uzak bir yaşam süren Saadet Sun, 81 yaşında hayatını kaybetti.
VOLKAN KONAK
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde konser verdiği sırada kalp krizi geçiren Volkan Konak, 31 Mart 2025 tarihinde 58 yaşında hayatını kaybetti.
TEKİN TEMEL
Ezel, Güz Gülleri, Abuzer Kadayıf, Acı Hayat, Böyle Bitmesin, Veda gibi yapımlarla tanınan Tekin Temel (56) de geçirdiği kalp krizi sonunda yaşamını yitirdi.
VURAL ÇELİK
Avrupa Yakası'nda hayat verdiği Kubilay karakteriyle tanınan ve sonrasında birçok projede rol alan Vural Çelik, 51 yaşında vefat etti.
METİN AROLAT
Şarkıcı Metin Arolat da İstanbul'da sahne aldığı mekanda şarkı söylerken kalp krizi geçirdi. 52 yaşındaki ünlü isim, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
AHU TUĞBA
Yeşilçam'ın unutulmaz sanatçılarından biri olan ve uzun yıllardır ABD'de yaşayan Ahu Tuğba, 1 Eylül 2024'te 69 yaşında vefat etti.
TOLGA SAVACI
1980'li yıllar Yeşilçam filmlerinin sevilen oyuncusu Tolga Savacı (60), geçirdiği kalp krizi sonucu 2024 yılında aramızdan ayrıldı.