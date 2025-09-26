En acı veda: Ani ölümleriyle sevenlerini yasa boğan ünlüler

GÜLLÜ Sahne adıyla Güllü olarak bilinen şarkıcı Gül Tut, evinde balkondan düşerek 51 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü sanatçının ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. SAADET SUN "Sevgilim", "Bilemiyorum" ve "Mükafat" gibi şarkılarıyla tanınan ve uzun süredir gözlerde uzak bir yaşam süren Saadet Sun, 81 yaşında hayatını kaybetti. VOLKAN KONAK Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde konser verdiği sırada kalp krizi geçiren Volkan Konak, 31 Mart 2025 tarihinde 58 yaşında hayatını kaybetti.

TEKİN TEMEL Ezel, Güz Gülleri, Abuzer Kadayıf, Acı Hayat, Böyle Bitmesin, Veda gibi yapımlarla tanınan Tekin Temel (56) de geçirdiği kalp krizi sonunda yaşamını yitirdi. VURAL ÇELİK Avrupa Yakası'nda hayat verdiği Kubilay karakteriyle tanınan ve sonrasında birçok projede rol alan Vural Çelik, 51 yaşında vefat etti.