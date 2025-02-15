En büyük acı: Evlat kaybıyla sarsılan ünlü isimler

MAZHAR ALANSON



MFÖ grubu üyelerinden Mazhar Alanson'un kızı Eda Alanson, 2024 yılının ekim ayında Ankara'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Evlat acısıyla sarsılan Mazhar Alanson, geçtiğimiz günlerde Ceyda Düvenci'nin sunuculuğunu üstlendiği Bambaşka Sohbetler programına konuk oldu ve kızı Eda'nın vefatıyla ilgili şu sözleri söyledi:

“Zaman diyorlar ama zamanla geçecek bir şey değil. Tuhaf bir şekilde Allah sabrı veriyor. Bir de isyan etmezsen… İsyan etmenin hiçbir faydası yok. Kabulleniyorsun her şeyi… Dosyam yanımda, cümlelerle meşgul oluyorum. Kabul ediyorsun, başka çaren yok, üzülüyorsun. Allah düşmanıma vermesin."

SAFİYE SOYMAN

Safiye Soyman'ın uzun yıllardır MS hastalığıyla mücadele eden oğlu Harun Akaröz, 27 Temmuz 2024 tarihinde hayatını kaybetti.

Soyman, acısını "Allah kimseye evlat acısı vermesin. Üzerine bir sinek konsun istemezdim. Oğlum çekimden geldikten bir hafta sonra vefat etti. Sanki oğlum beni bekliyormuş. Oğlumu ellerimle yıkadım. Çocuğum nurlar içinde gitti" diye ifade etmişti.