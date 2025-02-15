En büyük acı: Evlat kaybıyla sarsılan ünlü isimler

MAZHAR ALANSON
MFÖ grubu üyelerinden Mazhar Alanson'un kızı Eda Alanson, 2024 yılının ekim ayında Ankara'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Evlat acısıyla sarsılan Mazhar Alanson, geçtiğimiz günlerde Ceyda Düvenci'nin sunuculuğunu üstlendiği Bambaşka Sohbetler programına konuk oldu ve kızı Eda'nın vefatıyla ilgili şu sözleri söyledi:
“Zaman diyorlar ama zamanla geçecek bir şey değil. Tuhaf bir şekilde Allah sabrı veriyor. Bir de isyan etmezsen… İsyan etmenin hiçbir faydası yok. Kabulleniyorsun her şeyi… Dosyam yanımda, cümlelerle meşgul oluyorum. Kabul ediyorsun, başka çaren yok, üzülüyorsun. Allah düşmanıma vermesin."
SAFİYE SOYMAN
Safiye Soyman'ın uzun yıllardır MS hastalığıyla mücadele eden oğlu Harun Akaröz, 27 Temmuz 2024 tarihinde hayatını kaybetti.
Soyman, acısını "Allah kimseye evlat acısı vermesin. Üzerine bir sinek konsun istemezdim. Oğlum çekimden geldikten bir hafta sonra vefat etti. Sanki oğlum beni bekliyormuş. Oğlumu ellerimle yıkadım. Çocuğum nurlar içinde gitti" diye ifade etmişti.
CİHAT TAMER
Cihat Tamer'in kanserle mücadele eden 57 yaşındaki oğlu Atilla Tamer, 2024 yılının ağustos ayında yaşamını yitirdi.
Cihat Tamer, acısını "Ben de bu acıdan sonra çok fazla yaşamam. 81 yaşına geldim. Hayatımın son dönemlerinde keyif yapacağımı düşünürken evlat acısı ile tanıştım. Çok zor, çok!" sözleriyle dile getirmişti.
EBRU ŞALLI
Ebru Şallı'nın 2013 yılında boşandığı Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Pars Tan, 2 yıl boyunca mücadele ettiği lenfomaya yenilerek 16 Nisan 2020'de hayatını kaybetti.
Ebru Şallı, oğlunun ölümünden sonra yaşadığı ruh halini şöyle özetlemişti:
“Hayatta durmaya çalışıyorum. Hiç kolay değil yaşamayanın anlayabileceği gibi bir durum yok ortada. Onunla bağlantım hep devam ediyor, sonsuza kadar da edecek. Çok büyük ve kutsal bir bağ. Çok özlüyorum. Ve bazen onun kokusunu duyuyorum işte o anlar beni zorluyor tabii. Eşsiz melek kokusu arada bir geliyor bana, şükrediyorum. Onunla yaptığımız her şeyi devam ettirmeye çalışıyorum. Devam ettirip daha fazlasını da yapacağım gücüm yettikçe."
HÜMEYRA
Ünlü sanatçı Hümeyra’nın 47 yaşındaki oğlu Sadık Bigat da 2020 yılında kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
COŞKUN GÖĞEN
Yeşilçam'ın "Tecavüzcü Coşkun" lakaplı emektar ismi Coşkun Göğen'in 36 yaşındaki kızı Dünya Göğen, 2018 yılında kanser nedeniyle yaşamını yitirdi.
EŞREF KOLÇAK
Yeşilçam'ın unutulmaz jönlerinden biri olan ve 2019'da vefat eden Eşref Kolçak'ın şarkıcı oğlu Harun Kolçak, 2017 yılında 62 yaşındayken hayata gözlerini yumdu.
EROL BÜYÜKBURÇ
2015'te aramızdan ayrılan usta sanatçı Erol Büyükburç'un kızı Ajlan, 1999'da yılında Fethiye yakınlarında geçirdiği trafik kazası sonucu henüz 29 yaşında yaşamını yitirdi.