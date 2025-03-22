Güle güle Filiz Akın: Sinemayı bırakma kararını böyle anlatmıştı

Ardından Gurbet Kuşları, Kadın Berberi, Ankara Ekspresi başta olmak üzere tam 126 filmde dönemin ünlü jönleriyle kamera karşısına geçti. Akın, 1975 yapımı Babaların Babası filmi ile sinemaya veda etti.

Türk sinema tarihine damga vuran isimlerden biri olan Filiz Akın, 1943'te Ankara'da doğdu. Akın'ın hayatı Artist dergisinin 1962 yılında düzenlediği yarışmaya gönderdiği fotoğrafla değişti. Yarışmayı kazanan Filiz Akın, "Akasyalar Açarken" filmi ile beyazperdeye adım attı.

"ÇOK SAĞLIKLI BİR KARAR OLDU"

Televizyonun popülerleşmesi ve sinema salonlardaki büyük boşluk nedeniyle yapımcıların cinsel içerikli filmler ya da melodramlara yönelmesi sebebiyle bu kararı aldığını seneler sonra açıklayan Akın, bununla ilgili şu sözleri söylemişti:

"Aşk gibi bir şey, bir gün biteceğini biliyorsun. Çok da sağlıklı bir karar oldu. Hiçbir zaman sinema bütün hayatımı kaplasın istemedim. Benim için aile de önemliydi. 17 yıl sürdü sinema, bitince de bitti."