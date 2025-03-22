Güle güle Filiz Akın: Sinemayı bırakma kararını böyle anlatmıştı

Türk sinema tarihine damga vuran isimlerden biri olan Filiz Akın, 1943'te Ankara'da doğdu. Akın'ın hayatı Artist dergisinin 1962 yılında düzenlediği yarışmaya gönderdiği fotoğrafla değişti. Yarışmayı kazanan Filiz Akın, "Akasyalar Açarken" filmi ile beyazperdeye adım attı.
126 FİLMDE ROL ALDI
Ardından Gurbet Kuşları, Kadın Berberi, Ankara Ekspresi başta olmak üzere tam 126 filmde dönemin ünlü jönleriyle kamera karşısına geçti. Akın, 1975 yapımı Babaların Babası filmi ile sinemaya veda etti.
"ÇOK SAĞLIKLI BİR KARAR OLDU"
Televizyonun popülerleşmesi ve sinema salonlardaki büyük boşluk nedeniyle yapımcıların cinsel içerikli filmler ya da melodramlara yönelmesi sebebiyle bu kararı aldığını seneler sonra açıklayan Akın, bununla ilgili şu sözleri söylemişti:
"Aşk gibi bir şey, bir gün biteceğini biliyorsun. Çok da sağlıklı bir karar oldu. Hiçbir zaman sinema bütün hayatımı kaplasın istemedim. Benim için aile de önemliydi. 17 yıl sürdü sinema, bitince de bitti."
"SİNEMAYI ÖZLEMEDİM"
2011'de Gün Akşam Oldu dizisiyle son kez kamera karşısına geçen Filiz Akın, 2020 yılında verdiği bir röportajda, "Sinemayı özlemedim" demiş ve eklemişti:
"Ben sinemanın bana taktığı; o sevgi, saygı, güzelliklerle anımsanma tacını öyle değerli buluyorum ki. Sinemayı gerçekten çok ama çok seviyorum. Biz sevgi, saygı, mutlu sonlar, fedakârlıklar üzerine hayatlar sunduk seyirciye. Onlar da bu filmleri çok sevdiler. Görevimin bittiğini hissettiğim an ise sinemaya veda ettim. Ama sinemada kalan arkadaşlarımla hep gurur duydum. Şimdi aklımda pek çok hikâye var, belki bu hikâyeleri anlatırım birilerine."
"ÇOK GÜZEL BİTİRDİM O İŞİ" DEMİŞTİ
Beyazperdeye dönüp dönmeyeceği yıllar boyu merak edilen Filiz Akın, bu konuyla ilgili "Çok güzel bitirdim o işi! Kadın-erkek ilişkisinde ayrılırken. "Sen benden çok daha iyisin layıksın!" denir ya, ben de sinemaya öyle dedim. Hiç aklım kalmadı. Çok teklif geldi, hala geliyor, büyük paralar üstelik. Ama artık beni ilgilendirmiyor" itirafında bulunmuştu.