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Bahar Gencer
Bahar Gencer[email protected]
20 Ağustos 2026 16:02

Genç yaşta hayatını kaybeden Hollywood yıldızları

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Kariyeri boyunca birçok projede yer alan Hayden Panettiere'in 36 yaşında aramızdan ayrılması sonrası son yıllarda genç yaşta hayatını kaybeden ünlü oyuncular merak edildi.

HAYDEN PANETTIERE

 

“Heroes”, “Nashville” gibi dizilerdeki rolleriyle tanınan ABD'li oyuncu Hayden Panettiere, 36 yaşında hayatını kaybetti. Oyuncunun kesim ölüm sebebi henüz açıklanmadı.

 

MICHELLE TRACHTENBERG

 

Gossip Girl ve Buffy the Vampire Slayer gibi yapımlarla şöhreti yakalayan Michelle Trachtenberg, 2025 yılında 39 yaşında hayatını kaybetti.

Sosyal Medya

Michelle Trachtenberg, diyabetten kaynaklanan komplikasyonlardan dolayı yaşamını yitirdi.

CHANCE PERDOMO

 

"The Boys" evreninden doğan "Gen V" dizisiyle büyük çıkış yakalayan Chance Perdomo, 2024'te geçirdiği motosiklet kazasının ardından 27 yaşında hayatını kaybetti.

 

ANGUS CLOUD

 

"Euphoria" dizisindeki "Fezco" rolüyle şöhreti yakalayan Angus Cloud, 25 yaşındayken 2023 yılında yaşamını yitirdi.

 

CHADWICK BOSEMAN

 

Marvel evreninde “Black Panther” karakterini canlandıran Chadwick Boseman, gizli tuttuğu kolon kanseri mücadelesi sonrası 2020 yılında 43 yaşındayken hayatını kaybetti.

 

HEATH LEDGER

 

Christopher Nolan imzalı “Kara Şövalye”de “Joker”i canlandıran Heath Ledger, 28 yaşındayken New York'taki evinde aşırı dozda reçeteli ilaç almasının ardından 2008'de hayatını kaybetti.

Etiketler: Hollywood - Ünlüler - Oyunlar
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