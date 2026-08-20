Genç yaşta hayatını kaybeden Hollywood yıldızları
Kariyeri boyunca birçok projede yer alan Hayden Panettiere'in 36 yaşında aramızdan ayrılması sonrası son yıllarda genç yaşta hayatını kaybeden ünlü oyuncular merak edildi.
HAYDEN PANETTIERE
“Heroes”, “Nashville” gibi dizilerdeki rolleriyle tanınan ABD'li oyuncu Hayden Panettiere, 36 yaşında hayatını kaybetti. Oyuncunun kesim ölüm sebebi henüz açıklanmadı.
MICHELLE TRACHTENBERG
Gossip Girl ve Buffy the Vampire Slayer gibi yapımlarla şöhreti yakalayan Michelle Trachtenberg, 2025 yılında 39 yaşında hayatını kaybetti.
Michelle Trachtenberg, diyabetten kaynaklanan komplikasyonlardan dolayı yaşamını yitirdi.
CHANCE PERDOMO
"The Boys" evreninden doğan "Gen V" dizisiyle büyük çıkış yakalayan Chance Perdomo, 2024'te geçirdiği motosiklet kazasının ardından 27 yaşında hayatını kaybetti.
ANGUS CLOUD
"Euphoria" dizisindeki "Fezco" rolüyle şöhreti yakalayan Angus Cloud, 25 yaşındayken 2023 yılında yaşamını yitirdi.
CHADWICK BOSEMAN
Marvel evreninde “Black Panther” karakterini canlandıran Chadwick Boseman, gizli tuttuğu kolon kanseri mücadelesi sonrası 2020 yılında 43 yaşındayken hayatını kaybetti.
HEATH LEDGER
Christopher Nolan imzalı “Kara Şövalye”de “Joker”i canlandıran Heath Ledger, 28 yaşındayken New York'taki evinde aşırı dozda reçeteli ilaç almasının ardından 2008'de hayatını kaybetti.
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