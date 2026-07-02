Güzel haberler art arda geldi. Magazin dünyasında bu hafta

HAKAN AYSEV YEDİNCİ KEZ EVLENDİ

Daha öncealtı kez nikah masasına oturan Hakan Aysev, bir süredir aşk yaşadığı Çağrı Özsaatçılar ile dünyaevine girdi. Yedinci kez evlenen Aysev, en çok evlenen ünlüler arasında yerini aldı.

İBRAHİM SELİM İLE AYŞE ŞEYMA KETEN ROMA'DA EVLENDİ

İbrahim Selim, bir süredir birlikte olduğu Ayşe Şeyma Keten ile İtalya'nın başkenti Roma’da evlendi. Sade ve şık törene Serenay Sarıkaya, Aslı Enver ve eşi Berkin Gökbudak, Eda Ece ve eşi Buğrahan Tuncer, Merve Dizdar ile Birce Akalay gibi ünlü isimler katıldı.