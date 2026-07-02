Güzel haberler art arda geldi. Magazin dünyasında bu hafta
Bu hafta ünlüler dünyasından güzel haberler peş peşe geldi. Ünlü çiftler mutluluklarını nikahla taçlandırırken Merve Dizdar'dan da bebek müjdesi geldi.
MERVE DİZDAR ANNE OLUYOR
Son olarak Kral Kaybederse'de Fadi karakterine hayat veren Merve Dizdar'dan müjdeli haber geldi. Cihan Ayger ile mutlu bir evliliği olan ünlü oyuncunun bebek beklediği ortaya çıktı. 3 aylık hamile olduğu öğrenilen Dizdar, erkek bebek bekliyor.
BUÇE BUSE KAHRAMAN EVLENİYOR
Oyuncu Buçe Buse Kahraman uzun süredir aşk yaşadığı Kaan Akyıldız ile evlilik yolunda ilk adımı attı. Deniz kenarında evlilik teklifi alan Kahraman, bu anları sosyal medya hesabından paylaştı.
HANİFE GÜRDAL YENİDEN EVLENDİ
Bir dönem katıldığı izdivaç programında adından sıklıkla söz ettiren Hanife Gürdal, Okan Kurt'la sürpriz bir şekilde evlendi. Gürdal, fotoğrafçı Kemal Ayvaz ile yaşadığı çalkantılı evliliği geçtiğimiz yıl tek celsede sonlandırmıştı.
Ünlü çiftlerin mutlu günlerinden kareleri takipçileriyle paylaştı.
HAKAN AYSEV YEDİNCİ KEZ EVLENDİ
Daha öncealtı kez nikah masasına oturan Hakan Aysev, bir süredir aşk yaşadığı Çağrı Özsaatçılar ile dünyaevine girdi. Yedinci kez evlenen Aysev, en çok evlenen ünlüler arasında yerini aldı.
İBRAHİM SELİM İLE AYŞE ŞEYMA KETEN ROMA'DA EVLENDİ
İbrahim Selim, bir süredir birlikte olduğu Ayşe Şeyma Keten ile İtalya'nın başkenti Roma’da evlendi. Sade ve şık törene Serenay Sarıkaya, Aslı Enver ve eşi Berkin Gökbudak, Eda Ece ve eşi Buğrahan Tuncer, Merve Dizdar ile Birce Akalay gibi ünlü isimler katıldı.
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