Haftanın magazin olayları: Sanat dünyası yasta

Uğur Dündar, 14 Ekim Pazartesi günü meslektaşının taburcu olacağını "Her pazar olduğu gibi dün, sevgili arkadaşım Reha Muhtar'ı hastanede ziyaret ettim. Sağlığına tamamen kavuşmuş görmenin sevincini yaşadım. Bu hafta taburcu olacak. Sevenlerine ve şifa dileklerini eksik etmeyenlere duyurulur" sözleriyle duyurdu. FARAH ZEYNEP ABDULLAH'TAN NUR SÜRER'E YILMAZ GÜNEY TEPKİSİ

Eşi Kübra Kelkit ile gözlerden uzak bir yaşam süren oyuncu Alperen Duymaz'ın baba olduğu ve oğluna Gün adını verdiği ortaya çıktı.

Hollandalı sevgilisi Mike Schrama ile geçtiğimiz temmuz ayında dünyevine giren Karsu, hamile olduğunu duyurdu. Ünlü şarkıcı, karnı burnunda pozlarını "Kalplerimiz aşkla dolup taşıyor. Seni kollarımıza almak için sabırsızlanıyoruz küçük bebek" notuyla paylaştı.

Yılın moda şovu gözüyle bakılan "Victoria’s Secret Fashion Show” 6 yıl aradan sonra ilk kez düzenlendi. Podyumda efsanelerden yeni nesil ikonlara birçok model yer aldı. İkonik şovda Irina Shayk, Behati Prinsloo, Gigi Hadid, Adriana Lima, Candice Swanepoel, Bella Hadid, Alessandra Ambrosio, Taylor Hill, Barbara Palvin gibi modellerin yanı sıra Kate Moss, Carla Bruni, Doutzen Kroes ve Tyra Banks de boy gösterdi.

EMEL MÜFTÜOĞLU'NUN ESTETİK PİŞMANLIĞI

NTV ekranlarında yayınlanan Empati programına katılan Emel Müftüoğlu, çok sayıda estetik operasyon geçirdiğini “Bu yaşımda ben ne aptalmışım bu kadar çok estetik niye yaptırmışım diyorum. Genellikle Ajda Pekkan’ı örnek verirler, kadıncağızın peşini yıllarca bırakmadılar ama ben kendim de dahil pek çok isim verebilirim hiç durmadan estetik yaptıran! 26 yaşımdan 50 yaşıma kadar sürdü, nerede bir estetik doktoru var, daha adam İstanbul’a gelmeden yetişip muayenehanesine oturuyorduk" sözleriyle itiraf etti.

Ünlü isim, pişmanlığını "Nasıl kestirmişim biçtirmişim hunharca kendimi, çok üzülüyorum. Geçmişe dönebilseydim, tek bir bıçak değdirmezdim vücuduma" şeklinde açıkladı.