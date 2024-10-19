Haftanın magazin olayları: Sanat dünyası yasta

OĞUZHAN KOÇ- HAZAL SUBAŞI AŞKI
Şimdilerde Sahipsizler dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan oyuncu Hazal Subaşı ile şarkıcı Oğuzhan Koç yeni bir aşka yelken açtı. Ünlü çift, aşklarını sosyal medya hesaplarından duyurdu.
ALPEREN DUYMAZ BABA OLDU
Eşi Kübra Kelkit ile gözlerden uzak bir yaşam süren oyuncu Alperen Duymaz'ın baba olduğu ve oğluna Gün adını verdiği ortaya çıktı.
REHA MUHTAR'DAN GÜZEL HABER
Geçtiğimiz ağustos ayında evinde düşerek beyin kanaması geçiren Reha Muhtar'dan uzun bir tedavi süreci sonrası güzel haber geldi.
Uğur Dündar, 14 Ekim Pazartesi günü meslektaşının taburcu olacağını "Her pazar olduğu gibi dün, sevgili arkadaşım Reha Muhtar'ı hastanede ziyaret ettim. Sağlığına tamamen kavuşmuş görmenin sevincini yaşadım. Bu hafta taburcu olacak. Sevenlerine ve şifa dileklerini eksik etmeyenlere duyurulur" sözleriyle duyurdu.
FARAH ZEYNEP ABDULLAH'TAN NUR SÜRER'E YILMAZ GÜNEY TEPKİSİ
Usta oyuncu Nur Sürer, 61. Altın Portakal Film Festivali'nde aldığı "En İyi Kadın Oyuncu Ödülü"nü Yılmaz Güney'e adadı. Bunun üzerine Sürer'e, Farah Zeynep Abdullah'tan tepki geldi. Sosyal medya hesabından Sürer'in konuşmasını paylaşan Abdullah, "Ne Yılmaz Güney'i be" ifadelerini kullandı.
VICTORIA'S SECRET FASHION SHOW GERİ DÖNDÜ
Yılın moda şovu gözüyle bakılan "Victoria’s Secret Fashion Show” 6 yıl aradan sonra ilk kez düzenlendi. Podyumda efsanelerden yeni nesil ikonlara birçok model yer aldı. İkonik şovda Irina Shayk, Behati Prinsloo, Gigi Hadid, Adriana Lima, Candice Swanepoel, Bella Hadid, Alessandra Ambrosio, Taylor Hill, Barbara Palvin gibi modellerin yanı sıra Kate Moss, Carla Bruni, Doutzen Kroes ve Tyra Banks de boy gösterdi.
KARSU'DAN BEBEK MÜJDESİ
Hollandalı sevgilisi Mike Schrama ile geçtiğimiz temmuz ayında dünyevine giren Karsu, hamile olduğunu duyurdu. Ünlü şarkıcı, karnı burnunda pozlarını "Kalplerimiz aşkla dolup taşıyor. Seni kollarımıza almak için sabırsızlanıyoruz küçük bebek" notuyla paylaştı.
MISS UNIVERSE TÜRKİYE GÜZELİ BELLİ OLDU
Miss Universe Türkiye 2024 güzellik yarışmasında tacın sahibi belli oldu. Birinciliğini Almanya doğumlu, 20 yaşındaki Ayliz Duman kazandı. Duman, 73'üncü Miss Universe (Kâinat) güzellik yarışmasında Türkiye'yi temsil edecek.
ANİ ÖLÜMLER
Hasan Yalnızoğlu vefat etti
Survivor ile tanınan ünlü oyuncu ve dansçı Hasan Yalnızoğlu, 50 yaşında pankreas kanseri nedeniyle aramızdan ayrıldı.
Liam Payne hayatını kaybetti
İngiliz müzik grubu One Direction üyesi Liam Payne (31), Arjantin'de kaldığı otelin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.
Vural Çelik yaşamını yitirdi
Avrupa Yakası dizisinde canlandırdığı Kubilay Peynircioğlu karakteriyle şöhreti yakalayan Vural Çelik, 51 yaşında hayatını kaybetti. Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşan süren Çelik, Üsküdar'daki evinde ölü bulundu.
EMEL MÜFTÜOĞLU'NUN ESTETİK PİŞMANLIĞI
NTV ekranlarında yayınlanan Empati programına katılan Emel Müftüoğlu, çok sayıda estetik operasyon geçirdiğini “Bu yaşımda ben ne aptalmışım bu kadar çok estetik niye yaptırmışım diyorum. Genellikle Ajda Pekkan’ı örnek verirler, kadıncağızın peşini yıllarca bırakmadılar ama ben kendim de dahil pek çok isim verebilirim hiç durmadan estetik yaptıran! 26 yaşımdan 50 yaşıma kadar sürdü, nerede bir estetik doktoru var, daha adam İstanbul’a gelmeden yetişip muayenehanesine oturuyorduk" sözleriyle itiraf etti.
Ünlü isim, pişmanlığını "Nasıl kestirmişim biçtirmişim hunharca kendimi, çok üzülüyorum. Geçmişe dönebilseydim, tek bir bıçak değdirmezdim vücuduma" şeklinde açıkladı.