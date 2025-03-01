Haftanın magazin olayları: Hollywood'u sarsan ölümler

ZEYNEP-VOLKAN DEMİREL ÇİFTİ ÜÇÜNCÜ KIZLARINA KAVUŞTU
2010 yılından bu yana mutlu beraberlikleri süren Volkan Demirel ile Zeynep Demirel çifti, 23 Şubat'ta üçüncü kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Ünlü çift, kızlarına Yasmin adını verdi.
OKAN YALABIK'TAN İLAN-I AŞK
Muhteşem Yüzyıl, Masum, Serseri, Av Mevsimi, Hatırla Sevgili ve Annemin Yarası gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Okan Yalabık, İlke Beyaz ile yeni bir aşka yelken açtı. Yalabık aşkını sosyal medyadan ilan etti.
MÜJDE AR TRAFİK KAZASI GEÇİRDİ
Yeşilçam yıldızı Müjde Ar ve eşi eski Kültür Bakanı Ercan Karakaş, İstanbul'da trafik kazası geçirdi. Sağlık durumu iyi olan usta sanatçı, geçirdiği trafik kazasını şu sözlerle anlattı:
"Mutlak ölümden döndüm. Çok büyük bir kaza geçirdik. Öyle böyle değil. Koca otobüs bizi adeta biçti. Olacak şey değil. Kaza anında iki kere kafamı aracın tavanına çarptım. Kollarım mosmor, ellerim şiş, ölümcül bir kazayı ucuz atlattık. Hastanede 8 kez röntgen çekildi, dizimde kırık yok, kavun büyüklüğünde bir şişlik var."
GOSSIP GIRL YILDIZINDAN ACI HABER
Gossip Girl dizisinde Georgina karakterine hayat veren Michelle Trachtenberg, 39 yaşında hayatını kaybetti. Oyuncunun yakın zamanda tıbbi bir sorunu olduğu ve ölümünün doğal nedenlerle ilişkili olduğu belirtildi.
USTA AKTÖR GENE HACKMAN VE EŞİ EVLERİNDE ÖLÜ BULUNDU
Hollywood yıldızı Gene Hackman'la piyanist eşi Betsy Arakawa, ABD'nin New Mexico eyaletindeki evlerinde köpekleriyle birlikte ölü bulundu. Çiftin ölümü ile ilgili soruşturma sürüyor.
NURSEL ERGİN KANSERİ YENDİ
Ünlü sunucu Nursel Ergin, önce rahim kanserine ardından da meme kanserine yakalandığını açıkladı. Hastalığı yenen Ergin, "Önce rahim kanseri oldum, rahmimi aldılar. Sonra doktor gözüme baka baka 'Üçüncü evre metastaz yapmış bir meme kanseriyle karşılaştık'. Sonuç ortada. Bana çok şey yapıldı. Çok haksızlığa uğradım. Kendimi yedim bitirdim, çok yanlışmış.... Şükreder mi insan kanser olduğu için? Ediyormuş! İyi ki kanser olmuşum. Hala saçım yok, saçımda peruk var. Aynaya baktığım kişiyle yüzleştiğimle ben de hala çok şoktayım. Aslında yavaş yavaş o açılımlarımı paylaşmayı düşünüyorum. Kendime bir kere daha hayran oldum ben. Öyle bir düştüm ki. En dibe çöktüğüm yer, benim gerçekten yeniden doğuşummuş meğer. Öleceğimi düşündüm, bir daha asla hayat enerjimin olmayacağını düşündüm. Ama hayat çok güzel. Gerçekten çok güçlüymüşüm" açıklamasıyla gündem oldu.
GÜLÇİN ERGÜL'DEN YILLAR SONRA GELEN "HEPSİ" İTİRAFI
2000'li yılların popüler gruplarından Hepsi üyelerinden Gülçin Ergül, katıldığı programda gruptan ayrıldığı süreci gözyaşları içinde "Bunu kimse bilmiyor" diyerek ilk kez anlattı.
Hepsi grubundan ayrıldığı süreçte yanlış anlaşıldığını ancak hem dava kaynaklı hem de grubun diğer üyelerine zarar vermemek için konuşmadığını söyleyen Ergül, "Arkamdan söylenen şeyler, unutulmuyor bazen. Ben grubu bozmuşum gibi algılanıyor. Eğer bir grupta huzur kalmıyorsa o zaman birisi ayrılır. O kişi benim diye asıl ben suçlanmamalıyım. Bazen çoğunluktan çok doğruyu söyleyen de haklı olabilir" dedi.
MİLANO'DA HANDE ERÇEL RÜZGARI
Son dönemin yükselen yıldızlarından Hande Erçel, Milano Moda Haftası kapsamında düzenlenen Versace defilesine katıldı. Stiliyle tam not alan Erçel, dünyaca ünlü modacı Donatella Versace ile yan yana fotoğraf çektirdi.