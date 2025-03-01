Haftanın magazin olayları: Hollywood'u sarsan ölümler

"Mutlak ölümden döndüm. Çok büyük bir kaza geçirdik. Öyle böyle değil. Koca otobüs bizi adeta biçti. Olacak şey değil. Kaza anında iki kere kafamı aracın tavanına çarptım. Kollarım mosmor, ellerim şiş, ölümcül bir kazayı ucuz atlattık. Hastanede 8 kez röntgen çekildi, dizimde kırık yok, kavun büyüklüğünde bir şişlik var."

NURSEL ERGİN KANSERİ YENDİ

Ünlü sunucu Nursel Ergin, önce rahim kanserine ardından da meme kanserine yakalandığını açıkladı. Hastalığı yenen Ergin, "Önce rahim kanseri oldum, rahmimi aldılar. Sonra doktor gözüme baka baka 'Üçüncü evre metastaz yapmış bir meme kanseriyle karşılaştık'. Sonuç ortada. Bana çok şey yapıldı. Çok haksızlığa uğradım. Kendimi yedim bitirdim, çok yanlışmış.... Şükreder mi insan kanser olduğu için? Ediyormuş! İyi ki kanser olmuşum. Hala saçım yok, saçımda peruk var. Aynaya baktığım kişiyle yüzleştiğimle ben de hala çok şoktayım. Aslında yavaş yavaş o açılımlarımı paylaşmayı düşünüyorum. Kendime bir kere daha hayran oldum ben. Öyle bir düştüm ki. En dibe çöktüğüm yer, benim gerçekten yeniden doğuşummuş meğer. Öleceğimi düşündüm, bir daha asla hayat enerjimin olmayacağını düşündüm. Ama hayat çok güzel. Gerçekten çok güçlüymüşüm" açıklamasıyla gündem oldu.

GÜLÇİN ERGÜL'DEN YILLAR SONRA GELEN "HEPSİ" İTİRAFI

2000'li yılların popüler gruplarından Hepsi üyelerinden Gülçin Ergül, katıldığı programda gruptan ayrıldığı süreci gözyaşları içinde "Bunu kimse bilmiyor" diyerek ilk kez anlattı.

Hepsi grubundan ayrıldığı süreçte yanlış anlaşıldığını ancak hem dava kaynaklı hem de grubun diğer üyelerine zarar vermemek için konuşmadığını söyleyen Ergül, "Arkamdan söylenen şeyler, unutulmuyor bazen. Ben grubu bozmuşum gibi algılanıyor. Eğer bir grupta huzur kalmıyorsa o zaman birisi ayrılır. O kişi benim diye asıl ben suçlanmamalıyım. Bazen çoğunluktan çok doğruyu söyleyen de haklı olabilir" dedi.