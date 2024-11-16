Haftaya damga vuran magazin olayları

ÜNLÜ İSİMLERE YASA DIŞI BAHİS SORUŞTURMASI



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada "yasa dışı bahse teşvik” suçundan soruşturma başlattı. Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın aralarında bulunduğu çok sayıda ünlü isme yapılan operasyon sonrası şüphelilerden 16'sı gözaltına alındı. Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç, ev hapsi cezası aldı.

MTV VİDEO MÜZİK ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU



2024 MTV Video Müzik Ödülleri, 11 Kasım Pazar gecesi düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Müzik dünyasının en iyilerinin seçildiği geceye 7 ödülle Taylor Swift damga vurdu. İşte MTV Video Müzik Ödülleri'nin kazananlarının tam listesi MEGAN FOX ANNE OLACAĞINI DUYURDU



Uzun yıllardır gerçek adı Colson Baker olan rapçi Machine Gun Kelly ile birlikte olan dünyaca ünlü oyuncu Megan Fox, hamile olduğunu sosyal medya hesabından duyurdu.

SAHİPSİZLER YAYIN HAYATINA BAŞLADI



Başrollerini Hazal Subaşı, Kaan Mirac Sezen, Doğa Bayram, Ece Bağcı, Umut Kaplıca ve Züleyha Yıldız'ın paylaştığı Sahipsizler dizisi, 1. bölümüyle 13 Kasım akşamı Star TV'de izleyici karşısına çıktı. Sahipsizler 1. bölüme; Azize ve kardeşlerinin hayatının bir gecede alt üst olması damga vurdu.



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TARKAN AVRUPA TURNESİNE ÇIKIYOR



Ünlü şarkıcı Tarkan, 7 yıl aradan sonra kaydettiği ilk albümü "Kuantum 51" için Almanya, Hollanda, İngiltere, Avusturya ve İsviçre'yi kapsayan turneye çıkacak. AHU TUĞBA'NIN ÖLÜM SEBEBİ BELLİ OLDU



1 Eylül’de ABD'de yaşamını yitiren 69 yaşındaki Ahu Tuğba'nın ölüm nedeni açıklandı. Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin, konuyla ilgili "Otopsi sonucu doğal ölüm olarak rapora geçmiş. Ölüm nedeni hipertansif kardiyovasküler hastalık... Tansiyonun yükselmesi sonucu hipertansiyon ölüme neden olmuş" açıklamasında bulundu.