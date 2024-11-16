Haftaya damga vuran magazin olayları

ÜNLÜ İSİMLERE YASA DIŞI BAHİS SORUŞTURMASI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada "yasa dışı bahse teşvik” suçundan soruşturma başlattı. Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın aralarında bulunduğu çok sayıda ünlü isme yapılan operasyon sonrası şüphelilerden 16'sı gözaltına alındı. Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç, ev hapsi cezası aldı.
MTV VİDEO MÜZİK ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU
2024 MTV Video Müzik Ödülleri, 11 Kasım Pazar gecesi düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Müzik dünyasının en iyilerinin seçildiği geceye 7 ödülle Taylor Swift damga vurdu. İşte MTV Video Müzik Ödülleri'nin kazananlarının tam listesi
MEGAN FOX ANNE OLACAĞINI DUYURDU
Uzun yıllardır gerçek adı Colson Baker olan rapçi Machine Gun Kelly ile birlikte olan dünyaca ünlü oyuncu Megan Fox, hamile olduğunu sosyal medya hesabından duyurdu.
SAHİPSİZLER YAYIN HAYATINA BAŞLADI
Başrollerini Hazal Subaşı, Kaan Mirac Sezen, Doğa Bayram, Ece Bağcı, Umut Kaplıca ve Züleyha Yıldız'ın paylaştığı Sahipsizler dizisi, 1. bölümüyle 13 Kasım akşamı Star TV'de izleyici karşısına çıktı. Sahipsizler 1. bölüme; Azize ve kardeşlerinin hayatının bir gecede alt üst olması damga vurdu.
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TARKAN AVRUPA TURNESİNE ÇIKIYOR
Ünlü şarkıcı Tarkan, 7 yıl aradan sonra kaydettiği ilk albümü "Kuantum 51" için Almanya, Hollanda, İngiltere, Avusturya ve İsviçre'yi kapsayan turneye çıkacak.
AHU TUĞBA'NIN ÖLÜM SEBEBİ BELLİ OLDU
1 Eylül’de ABD'de yaşamını yitiren 69 yaşındaki Ahu Tuğba'nın ölüm nedeni açıklandı. Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin, konuyla ilgili "Otopsi sonucu doğal ölüm olarak rapora geçmiş. Ölüm nedeni hipertansif kardiyovasküler hastalık... Tansiyonun yükselmesi sonucu hipertansiyon ölüme neden olmuş" açıklamasında bulundu.
GLADYATÖR 2 VİZYONA GİRDİ
Usta yönetmen Ridley Scott, beş dalda Oscar kazanan ve başrol oyuncusu Russell Crowe’a En İyi Erkek Oyuncu Oscar’ını kazandıran ünlü "Gladyatör" filmini 24 yıl sonra yeniden beyazperdeye taşındı. Kadrosunda Paul Mescal, Pedro Pascal, Denzel Washington, Barry Keoghan ve Joseph Quinn gibi isimlerin yer aldığı Gladyatör 2, 15 Kasım'da vizyona girdi. Film, Lucilla'nın oğlu Lucius'un hikayesini anlatıyor.
STAR'IN YENİ DİZİSİ ŞEHRAZAT'TAN İLK TANITIM
Star TV'nin merakla beklenen dizisi Şehrazat'ın ilk tanıtımı yayınladı. Başrollerini İsmail Hacıoğlu, Simay Barlas, Aytaç Şaşmaz, Tamer Levent ve Burcu Cavrar'ın paylaştığı dizi; İstanbul’da geçen ve imkânsız bir aşkı konu alıyor.
2025 OSCAR ÖDÜLLERİNİN SUNUCUSU BELLİ OLDU
2 Mart 2025'te sahiplerini bulacak olan Oscar Ödülleri’nin sunucusu Emmy ödüllü talk şov sunucusu ve komedyen Conan O'Brien oldu.