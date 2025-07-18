Haftaya damga vuran magazin olayları

SİTARE AKBAŞ-CENGİZ ORHONLU EVLENİYOR

Akasya Durağı dizisiyle şöhreti yakalayan Sitare Akbaş ile oyuncu ve müzisyen Cengiz Orhonlu evlilik yolunda ilk adımı attı. Geçen ay nişanlandıkları ortaya çıkan ünlü çift, 3 Ağustos'ta dünyaevine girecek.



GÜLÇİN ERGÜL İLE YASEMİN YÜRÜK'ÜN EGO TARTIŞMASI



Dağılan Hepsi grubu üyelerinden Yasemin Yürük ile Gülçin Ergül arasında sular durulmuyor. Daha önce de karşı karşıya gelen ikili bu kez "ego" tartışmasıyla gündem oldu. Yasemin Yürük, geçtiğimiz günlerde Las Vegas'ta konser veren 1990'ların ve 2000'lerin efsane müzik gruplarından Backstreet Boys üzerinden Gülçin Ergül'e göndermede bulundu ve "Of inanılmaz. Aklıma çocukluğum geldi. Orada olmak isterdim. Yine dünya çapında başarıları vardı. Başarılılar. Ego savaşının olmadığını görüyoruz açıkça... Tekrar birlikteler. Biz hâlâ ve hâlâ ego savaşları... Yazık..." ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine sessizliğini bozan Gülçin Ergül ise adeta ateş püskürdü. Kariyerine solo olarak devam eden Ergül, "Ben salak değilim. Bunun hiç egoyla alakası olmadığı belli söylememe de gerek olduğunu sanmıyorum aslında. Ben salak değilim; yaşayacaklarımı bile bile kendime haksızlık edemem. Kendimi korumak zorundayım. Değerimin bilinmediği yere kendimi götürmemek öz bakımdır, ego değil. Bu söylemler de haklılığımı senelerdir kanıtlıyor. Bilmedikleri kelimeleri kullanmasalar keşke... Ego herkeste vardır ama dengeli olması gerekir. Burada gördüğüm; Ne yazık ki, bir kadının içindeki küçük çocuk, istediği olmadığı için, ağlayarak "neden bana yeniden senden yararlanmak istememe rağmen bu fırsatı vermiyorsun" hissiyatıyla sinirlenerek dil uzatıyor. Kendine ayna tutmadan. Saygısızlığa tamam değilim" dedi.