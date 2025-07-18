Haftaya damga vuran magazin olayları

SİTARE AKBAŞ-CENGİZ ORHONLU EVLENİYOR
Akasya Durağı dizisiyle şöhreti yakalayan Sitare Akbaş ile oyuncu ve müzisyen Cengiz Orhonlu evlilik yolunda ilk adımı attı. Geçen ay nişanlandıkları ortaya çıkan ünlü çift, 3 Ağustos'ta dünyaevine girecek.
GÜLÇİN ERGÜL İLE YASEMİN YÜRÜK'ÜN EGO TARTIŞMASI
Dağılan Hepsi grubu üyelerinden Yasemin Yürük ile Gülçin Ergül arasında sular durulmuyor. Daha önce de karşı karşıya gelen ikili bu kez "ego" tartışmasıyla gündem oldu. Yasemin Yürük, geçtiğimiz günlerde Las Vegas'ta konser veren 1990'ların ve 2000'lerin efsane müzik gruplarından Backstreet Boys üzerinden Gülçin Ergül'e göndermede bulundu ve "Of inanılmaz. Aklıma çocukluğum geldi. Orada olmak isterdim. Yine dünya çapında başarıları vardı. Başarılılar. Ego savaşının olmadığını görüyoruz açıkça... Tekrar birlikteler. Biz hâlâ ve hâlâ ego savaşları... Yazık..." ifadelerini kullandı.
Bunun üzerine sessizliğini bozan Gülçin Ergül ise adeta ateş püskürdü. Kariyerine solo olarak devam eden Ergül, "Ben salak değilim. Bunun hiç egoyla alakası olmadığı belli söylememe de gerek olduğunu sanmıyorum aslında. Ben salak değilim; yaşayacaklarımı bile bile kendime haksızlık edemem. Kendimi korumak zorundayım. Değerimin bilinmediği yere kendimi götürmemek öz bakımdır, ego değil. Bu söylemler de haklılığımı senelerdir kanıtlıyor. Bilmedikleri kelimeleri kullanmasalar keşke... Ego herkeste vardır ama dengeli olması gerekir. Burada gördüğüm; Ne yazık ki, bir kadının içindeki küçük çocuk, istediği olmadığı için, ağlayarak "neden bana yeniden senden yararlanmak istememe rağmen bu fırsatı vermiyorsun" hissiyatıyla sinirlenerek dil uzatıyor. Kendine ayna tutmadan. Saygısızlığa tamam değilim" dedi.
HADİSE'DEN "YAŞLANDIN" YORUMLARINA TEPKİ
"Fırtınam" adlı yeni şarkısının klibi için filtresiz ve photoshopsuz bir şekilde kamera karşısına geçen Hadise'ye "Yüzündeki kırışıklıklar çok belli", "Hadise yaşlanmış!", "Kırışıklıklar ne böyle?" gibi yorumlar yağdı. Hadise, kendisine gelen eleştirilere sert bir yanıt verdi.
Klibi için çekilen fotoğrafları paylaşan Hadise, "Zayıflarız, yargılanırız. Kilo alırız, yine yargılanırız. Filtre kullanırız, “gerçek değil” derler. Çizgilerimizi gösteririz, “yaşlandın” derler. Kadın olmak, her hâlinle yargıya açık olmak demek sanıyorlar. Ama ben hiçbir zaman bu kurallara göre yaşamadım. Ne sahnede, ne aynada. Bu fotoğraf da benim. Çizgilerim de benim. Sözüm de bedenim de sahnem de benim. Ve bu özgürlüğü kimseye açıklamak zorunda değilim. Korkmadım. Korkmam. Korkutamazsınız!" ifadelerini kullandı.
PETE DAVIDSON BABA OLUYOR
Bir süredir model Elsie Hewitt ile aşk yaşayan oyuncu ve komedyen Pete Davidson baba oluyor. Hewitt, müjdeli haberi sosyal medyadan duyurdu.
COLDPLAY KONSERİNDE SKANDAL
ABD’nin Boston kentinde gerçekleşen Coldplay konserinde yaşanan skandal sosyal medyada gündem oldu. Konserin canlı yayın kamerası, seyirciler arasında sarmaş dolaş oturan bir çifti görüntüleyince Chris Martin "Şu ikisine bir bakın" ifadelerini kullandı. Bu olayla Astronomer CEO’su Andy Byron ve şirketin insan kaynakları müdürü Kristin Cabot'un yasak aşkı ifşa oldu.
ÇARPINTI DİZİSİNDEN İLK KARE
OGM Pictures imzalı Çarpıntı dizisinden ilk kare yayınlandı. Başrollerini Sibel Taşçıoğlu, Kerem Bürsin, Deniz Çakır ve Lizge Cömert'in paylaştığı Çarpıntı çok yakında Star'da...
HAYATINI KAYBEDEN ÜNLÜLER
Pınar Kür
Türk edebiyatının usta kalemlerinden Pınar Kür, 15 Temmuz'da yaşamını yitirdi.
Connie Francis
"Pretty Little Baby" şarkısıyla tanınan Connie Francis, 87 yaşında hayatını kaybetti.
Emre Törün
Son olarak Hudutsuz Sevda adlı dizide rol alan ve uzun süredir kanserle mücadele eden oyuncu Emre Törün, 53 yaşında hayatını kaybetti.
Mehmet Ali Tuncer
"The İmam", "Aşkın Yolculuğu Yunus Emre", "Konstantin'in Şifreleri", "Dur Yolcu", "Aşkımızda Ölüm Var" ve "Çarli İş Başında" adlı yapımlarda rol alan oyuncu Mehmet Ali Tuncer (57) vefat etti.