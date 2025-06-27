Haftaya damga vuran magazin olayları

BRAD PITT'IN EVİ SOYULDU Şu sıralar Formula 1 filmiyle gündemde olan ünlü oyuncu Brad Pitt'in Los Angeles'taki evine hırsız girdi. Üç şüphelinin eve ön pencereden girdiği ve mekanı yağmaladığı bildirildi.



EZGİ MOLA-MUSTAFA AKSAKALLI AYRILDI



8 Mayıs 2023'te evlenen Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı, iki yıllık evliliklerini noktaladı. Can adında oğulları olan ünlü çift, ayrılığı sosyal medya hesabından duyurdu.

ANNE BABA OLAN ÜNLÜLER



İş insanı Kemal Ekmekçi ile mutlu bir evliliği olan Gizem Karaca, 25 Haziran'da kızı Leyla Yaz'a kavuştu. Sahipsizler'de Haşmet karakterine hayat veren Turgut Tunçalp de baba oldu. Ünlü isim, oğluna Pamir adını verdi.

KATY PERRY-ORLANDO BLOOM AŞKI BİTTİ



Hollywood'un en sevilen çiftlerinden biri olan Katy Perry ve Orlando Bloom, 9 yıllık ilişkilerini sonlandırdı. İddiaya göre; çiftin ayrılığının sebebi ilgisizlik.



JEFF BEZOS'UN DÜĞÜN



Dünyanın en zengin insanları arasında yer alan Jeff Bezos ile Lauren Sanchez evleniyor. Venedik'te gerçekleşen üç günlük düğünün maliyetinin 7 milyon ila 10 milyon dolar (279 milyon ile 399 milyon TL) arasında olduğu tahmin ediliyor. Düğüne; iş, sanat ve siyaset dünyasından birçok ünlü isim katıldı.