Haftaya damga vuran magazin olayları

Ural Kaspar ile mutlu bir evliliği olan oyuncu İrem Helvacıoğlu, 15 Ekim'de ilk kez anne oldu. Ünlü oyuncu, kızına Japoncada gökyüzü anlamına gelen Sora adını verdi. FATİH ÜREK KALP KRİZİ GEÇİRDİ

ARİF ERKİN GÜZELBEYOĞLU HAYATINI KAYBETTİ

"Yabancı Damat" dizisindeki "Memik Dede" karakteriyle hafızalarda yer edinen mimar, oyuncu ve müzisyen Arif Erkin Güzelbeyoğlu, 90 yaşında hayatını kaybetti.



SİBEL CAN BABAANNE OLDU

Şarkıcı Sibel Can'ın 2022 yılında evlenen büyük oğlu Engincan Ural ile eşi Merve Kaya Ural'ın ilk kez anne baba olduğu ortaya çıktı. Kızları Miami'de dünyaya gelen çift, bebeklerine Lina adını verdi. Böylece Sibel Can da ilk kez torun sevinci yaşadı.



MELEK MOSSO-SERKAN SAĞDIÇ BOŞANDI

Kısa bir süre önce ayrılık kararı aldıklarını duyuran şarkıcı Melek Mosso ile Serkan Sağdıç'ın iki yıllık evlilikleri 17 Ekim'de tek celsede bitti.



EMRE KARAYEL İKİNCİ KEZ BABA OLDU

"Bir Kadın Bir Erkek" dizisiyle şöhreti yakalayan Emre Karayel, ikinci kez baba oldu. 2020'de evlendiği Gizem Demirci ile mutlu bir evliliği ve Can adında bir oğlu olan ünlü oyuncu, güzel haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Oğluna İlke Cihan adını veren Emre Karayel, mutluluğunu "Geldi ikinci paşam" sözleriyle paylaştı.