Haftaya damga vuran magazin olayları

ÜNLÜLERİN ŞAŞIRTAN İTİRAFLARI
Bu hafta birçok ünlü kendilerine dair itirafıyla dikkat çekerken; bazıları da kariyerleri konusunda açıklamalar yaptı. İşte çok konuşulan açıklamalar...
Oyuncu Pelin Karahan, katıldığı bir programda ailece yemek yedikleri sırada yan masadaki bir kadının eşi Bedri Güntay'a mesaj attığını şu sözlerle açıkladı:
"Yan masamızda oldu, ailecek oturuyoruz. Yan masadaki kız sosyal medyadan kocama mesaj atmıştı. Bizimki 'kalkalım kalkalım' diyor. Ben de anlam veremedim. O da rahatsız olmuş. Kızın masasında da erkekler var, öyle uç durum yani. Artık insafsızlık ben karşısındayım! Derken ikinci mesaj geldi. 'Canın sıkıldı herhalde, niye kalktın?' yazmış. Yapacak bir şey oluyor bunlar. Biz kalktık."
Bennu Yıldırımlar, Ahlat Ağacı filminin kamera arkası görüntülerini YouTube'da paylaşan Nuri Bilge Ceylan’la ilgili ilk kez konuştu. Yıldırımlar, "Çekim ortamında her şey olabilir, söylenebilir. Ama bunun yayınlanması etik mi? Bence değil" dedi.
Kızılcık Şerbeti dizisinin Nursema'sı Ceren Karakoç, Empati programında ailesiyle ilgili duygusal geçmişini ilk kez anlattı. Ünlü oyuncu, "Ben ilk okuldaydım, anneme hipofiz tümörü teşhisi kondu. 15 günde bir Ankara'ya gidiyordu annem. Babam ona desteğe gidemiyordu, evde 2 çocuk var. Babam sabah kalkardı, tahinimizden pekmezimize kadar hepsini yedirirdi, derslerimizle ilgilenirdi, her yediğimizle ilgilendi. Ben birçok şeyi babamdan öğrendim. Yatak toplamayı babamdan öğrendim. En özel şeylerimi ilk babama açtım" sözleriyle gündem oldu.
Şarkıcı Gülşen, İbrahim Selim'in programına konuk oldu ve temizlik takıntısından bahsetti. Gülşen'in "Evi ben temizliyorum. Bir temizlikçim hiç olmadı. Biraz kontrol delisi olabilirim. Çok fazla detay var; takılar, gözlükler, saatler. Onlardan bir tanesinin yeri değiştiği zaman bile benim düzenim şaşıyor. Annemden bana geçen bir şey temizlik. Kimsenin yaptığını da beğenemiyorum. Dizlerim mosmor, yerlerde sürünmekten. En önemli konserimin olduğu günlerde bile evi silip çıkıyorum. Her sabah lavaboları çamaşır suyuyla yıkıyorum. İşimi de yapıyorum gördüğünüz gibi" açıklaması çok konuşuldu.
Kızılcık Şerbeti dizisinde Abdullah Ünal karakterine hayat veren Ahmet Mümtaz Taylan ise Hülya Avşar'ın Youtube kanalında dizi hakkında konuştu. Projeye Settar Tanrıöğen'in ayrılmasıyla katılan ünlü isim, "Abdullah Ünal karakteri için önce bana gelmişlerdi. Sağlık durumum çok iyi değildi. O sene bana gelen projeleri reddettikten sonra açık kalp ameliyatı oldum. Settar oynadı, olağanüstü de oynadı. Hayat işte o rahatsızlandı. Ben zaten Settar rolü yapmaya gitmedim. Abdullah olmaya gittim" dedi.
ANNE BABA OLAN ÜNLÜLER
Bu hafta birçok ünlü isim de anne baba olmanın sevincini yaşadı. Kimileri bu duyguyu ilk kez tadarken, bazıları ikinci ya da üçüncü kez aynı heyecanı yaşadı. İşte bu hafta çocuklarına kavuşan ünlüler...
Eypio sahne adıyla bilinen rapçi Abdurrahim Akça, 28 Ocak'ta üçüncü kez baba oldu. Ünlü isim, kızına Anka adını verdi.
Geçen yıl mayıs ayında Paris'te dünyaevine giren Melisa Aslı Pamuk-Yusuf Yazıcı çifti de 29 Ocak'ta oğullarına kavuştu.
Şarkıcı Soner Sarıkabadayı da 30 Ocak'ta ikinci kez baba oldu. Ünlü isim, mutluluğunu "Ailemize hoş geldin, sefalar getirdin. Allah’ıma şükürler olsun. Canım oğlum Ali Gabriel Sarıkabadayı" sözleriyle paylaştı.
Oyuncu çift Cansel Elçin ile Zeynep Tuğçe Bayat da oğulları Atlas'ı 31 Ocak'ta kucaklarına aldı.
KRAL KAYBEDERSE İÇİN HEYECANLI BEKLEYİŞ
Star TV'de izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Kral Kaybederse'nin ikinci tanıtımı yayınlandı. Başrollerini Halit Ergenç, Aslıhan Gürbüz ve Merve Dizdar'ın paylaştığı, Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı eserinden uyarlanan Kral Kaybederse'nin yeni tanıtımında; Fadi'nin "Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, kuleleri gökyüzüne kadar uzanan bir ülkede, yakışıklı mı yakışıklı bir kral yaşarmış…" sözleri ve Kenan Baran'a yardım eli uzatması dikkat çekti.
Güçlü kadrosu ve senaryosuyla dikkat çeken Kral Kaybederse çok yakında Star'da...