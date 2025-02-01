Haftaya damga vuran magazin olayları

ÜNLÜLERİN ŞAŞIRTAN İTİRAFLARI

Bu hafta birçok ünlü kendilerine dair itirafıyla dikkat çekerken; bazıları da kariyerleri konusunda açıklamalar yaptı. İşte çok konuşulan açıklamalar...

Oyuncu Pelin Karahan, katıldığı bir programda ailece yemek yedikleri sırada yan masadaki bir kadının eşi Bedri Güntay'a mesaj attığını şu sözlerle açıkladı:

"Yan masamızda oldu, ailecek oturuyoruz. Yan masadaki kız sosyal medyadan kocama mesaj atmıştı. Bizimki 'kalkalım kalkalım' diyor. Ben de anlam veremedim. O da rahatsız olmuş. Kızın masasında da erkekler var, öyle uç durum yani. Artık insafsızlık ben karşısındayım! Derken ikinci mesaj geldi. 'Canın sıkıldı herhalde, niye kalktın?' yazmış. Yapacak bir şey oluyor bunlar. Biz kalktık."

Bennu Yıldırımlar, Ahlat Ağacı filminin kamera arkası görüntülerini YouTube'da paylaşan Nuri Bilge Ceylan’la ilgili ilk kez konuştu. Yıldırımlar, "Çekim ortamında her şey olabilir, söylenebilir. Ama bunun yayınlanması etik mi? Bence değil" dedi.

Kızılcık Şerbeti dizisinin Nursema'sı Ceren Karakoç, Empati programında ailesiyle ilgili duygusal geçmişini ilk kez anlattı. Ünlü oyuncu, "Ben ilk okuldaydım, anneme hipofiz tümörü teşhisi kondu. 15 günde bir Ankara'ya gidiyordu annem. Babam ona desteğe gidemiyordu, evde 2 çocuk var. Babam sabah kalkardı, tahinimizden pekmezimize kadar hepsini yedirirdi, derslerimizle ilgilenirdi, her yediğimizle ilgilendi. Ben birçok şeyi babamdan öğrendim. Yatak toplamayı babamdan öğrendim. En özel şeylerimi ilk babama açtım" sözleriyle gündem oldu.