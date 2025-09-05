Haftaya damga vuran magazin olayları

HAKAN SABANCI'DAN AYRILIK AÇIKLAMASI
Oyuncu Hande Erçel ile 3 yıllık ilişkisini sürpriz bir şekilde noktalayan Hakan Sabancı'dan konuyla ilgili açıklama geldi. Ayrılıkla ilgili son kez konuştuğunu söyleyen Sabancı, şu ifadeleri kullandı:
"Güzel giden bir beraberliğimiz vardı, bir şekilde biz bitirdik. Karşılıklı karar aldık. Herkes bir şey diyor. Konunun üçüncü şahıslarla alakası yok. Aileme yapılan özellikle anneme yapılan saygısız şeyler beni üzüyor. Kendisi açıklama yapmak durumunda kaldı. Bizim Hande ile çok güzel ilişkimiz vardı ve bitirme kararı aldık. Konunun başka hiçbir şeyle alakası yok. Biraz saygısızca bir durum olmaya başladık. Konunun üçüncü şahıslarla ve ailemle alakası yok. İlişkiler yaşanır ya devam eder ya da etmez. Bunun iki kişinin kararı olduğunu düşünüyorum."
YASEMİN-İZZET ÖZİLHAN ÇİFTİ BOŞANDI
Yasemin- İzzet Özilhan çifti, anlaşmalı olarak boşandı. Ayrılık sonrası ilk açıklama Yasemin Özilhan'dan geldi. Sürecin tamamen anlaşmalı olarak gerçekleştiğini ifade eden ünlü isim, haklarındaki ihanet iddialarını da net bir şekilde yalanladı.
Yasemin Özilhan, eski eşiyle ilişkisini çocukları için ortak bir anlayışta ve uyum içerisinde sürdüreceklerini ifade etti.
JASON MOMOA'NIN VENEDİK STİLİ
"In the Hand of Dante" filminin Venedik Film Festivali'ndeki galasına katılan Jason Momoa, pembe kombiniyle dikkat çekti. Ünlü aktör, pembe takım elbisesi, pembe terlikleri ve pembe ojeleriyle gündem oldu.
PENN BADGLEY BABA OLDU
Gossip Girl ve You gibi dizilerle tanınan Penn Badgley ile şarkıcı eşi Domino Kirke, ikiz bebeklerine kavuştu. Erkek bebekler tek yumurta ikizi olarak dünyaya geldi. Ünlü çiftin 2020'de dünyaya gelen James adında bir oğulları daha var.
MERİÇ ARAL-SERKAN KESKİN OĞULLARINA KAVUŞTU
Serkan Keskin ile Meriç Aral’ın oğlu 3 Eylül'de dünyaya geldi. İlk kez anne baba olan ünlü çift, bebeklerine Güneş adını verdi. Babalığın acayip bir duygu olduğunu ifade eden Keskin, oğlunun gür siyah saçları olduğunu açıkladı.
NİLPERİ ŞAHİNKAYA'NIN ANNE ACISI
Oyuncu Nilperi Şahinkaya'nın annesi Meltem Vural, kanser nedeniyle hayatını kaybetti. Şahinkaya, annesine "Benim neşeli, içi içine sığmayan minik kelebeğim. Sensiz nasıl yapacağım, hayat nasıl anlam bulacak bilmiyorum. Sen benim her şeyimsin. Çok şükür ki senin kızın olarak geldim. Hayatta en şanslı olduğum konu hep sen oldun. Seni canımdan çok seviyorum anneciğim" sözleriyle veda etti.