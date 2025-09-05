Haftaya damga vuran magazin olayları

HAKAN SABANCI'DAN AYRILIK AÇIKLAMASI

Oyuncu Hande Erçel ile 3 yıllık ilişkisini sürpriz bir şekilde noktalayan Hakan Sabancı'dan konuyla ilgili açıklama geldi. Ayrılıkla ilgili son kez konuştuğunu söyleyen Sabancı, şu ifadeleri kullandı:

"Güzel giden bir beraberliğimiz vardı, bir şekilde biz bitirdik. Karşılıklı karar aldık. Herkes bir şey diyor. Konunun üçüncü şahıslarla alakası yok. Aileme yapılan özellikle anneme yapılan saygısız şeyler beni üzüyor. Kendisi açıklama yapmak durumunda kaldı. Bizim Hande ile çok güzel ilişkimiz vardı ve bitirme kararı aldık. Konunun başka hiçbir şeyle alakası yok. Biraz saygısızca bir durum olmaya başladık. Konunun üçüncü şahıslarla ve ailemle alakası yok. İlişkiler yaşanır ya devam eder ya da etmez. Bunun iki kişinin kararı olduğunu düşünüyorum."

YASEMİN-İZZET ÖZİLHAN ÇİFTİ BOŞANDI

Yasemin- İzzet Özilhan çifti, anlaşmalı olarak boşandı. Ayrılık sonrası ilk açıklama Yasemin Özilhan'dan geldi. Sürecin tamamen anlaşmalı olarak gerçekleştiğini ifade eden ünlü isim, haklarındaki ihanet iddialarını da net bir şekilde yalanladı.



Yasemin Özilhan, eski eşiyle ilişkisini çocukları için ortak bir anlayışta ve uyum içerisinde sürdüreceklerini ifade etti.