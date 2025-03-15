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Bahar Gencer bahar.gencer@ntv.com.tr

Haftaya damga vuran magazin olayları

Bu hafta ünlüler dünyasında; Afra Saraçoğlu'nun Paris Moda Haftası'na katılmasından, Meriç Aral'ın bebek heyecanına, Şinasi Yurtsever'in vefatından, Tanyeli'nin entübe edilmesine birçok olay yaşandı. İşte haftanın en çarpıcı magazin haberleri...

YALI ÇAPKINI YILDIZI PARİS MODA HAFTASI'NDA

Yalı Çapkını dizisinin yıldızı Afra Saraçoğlu, İspanyol moda markası Balenciaga'nın özel davetlisi olarak  Paris Moda Haftası’na katıldı. Defilede simsiyah bir görünüm tercih eden yıldızın, saçı ve makyajı da çok beğenildi.

MERİÇ ARAL ANNE OLUYOR

Ünlü oyuncu Meriç Aral, meslektaşı Serkan Keskin ile geçtiğimiz eylül ayında dünyaevine girmişti. Kısa süre önce de hamile olduğu ortaya çıkan Aral, bebeğinin cinsiyetini açıkladı. Ünlü çiftin bir oğlu olacak.

Haftaya damga vuran magazin olayları - 1

FEYZA CİVELEK AMELİYAT OLDU

Kızılcık Şerbeti dizisinde Nilay karakterini canlandıran Feyza Civelek, kolunu kırmıştı. Ünlü isim, birkaç gün önce sosyal medya hesabında ameliyat olduğunu ve sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.

Haftaya damga vuran magazin olayları - 2

ŞİNASİ YURTSEVER HAYATINI KAYBETTİ

Üçlü Pürüz, İyi Bir Aile Değiliz, İşler Güçler ve Kardeş Payı gibi yapımlarda rol alan Şinasi Yurtsever, 13 Mart tarihinde hayatını kaybetti. Bir süredir mide kanseriyle mücadele eden ve 51 yaşında hayatını kaybeden ünlü oyuncunun vefatı sevenlerini yasa boğdu. Şinasi Yurtsever, 15 Mart Cumartesi günü son yolculuğuna uğurlandı.

TANYELİ ENTÜBE EDİLDİ

Asıl adı Öznur Kral olan ve 2,5 senedir pankreas kanseriyle mücadele eden oryantal Tanyeli'nin sağlık durumunun ağırlaştığı ve entübe edildiği ortaya çıktı.

Haftaya damga vuran magazin olayları - 3

ARAS BULUT İYNEMLİ AYAĞINI KIRDI

Deha adlı dizide başrol oynayan Aras Bulut İynemli, sette talihsiz bir kaza yaşadı. Aksiyon sahnesi çekerken ayağı kırılan İynemli, ameliyat oldu. Ünlü oyuncu, hastaneden ilk paylaşımı yaptı ve "Allah beterinden korusun. Geçmiş olsun dilekleriniz için çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

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