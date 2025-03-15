Haftaya damga vuran magazin olayları

YALI ÇAPKINI YILDIZI PARİS MODA HAFTASI'NDA

Yalı Çapkını dizisinin yıldızı Afra Saraçoğlu, İspanyol moda markası Balenciaga'nın özel davetlisi olarak Paris Moda Haftası’na katıldı. Defilede simsiyah bir görünüm tercih eden yıldızın, saçı ve makyajı da çok beğenildi.

MERİÇ ARAL ANNE OLUYOR

Ünlü oyuncu Meriç Aral, meslektaşı Serkan Keskin ile geçtiğimiz eylül ayında dünyaevine girmişti. Kısa süre önce de hamile olduğu ortaya çıkan Aral, bebeğinin cinsiyetini açıkladı. Ünlü çiftin bir oğlu olacak.