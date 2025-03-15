Haftaya damga vuran magazin olayları

YALI ÇAPKINI YILDIZI PARİS MODA HAFTASI'NDA
Yalı Çapkını dizisinin yıldızı Afra Saraçoğlu, İspanyol moda markası Balenciaga'nın özel davetlisi olarak Paris Moda Haftası’na katıldı. Defilede simsiyah bir görünüm tercih eden yıldızın, saçı ve makyajı da çok beğenildi.
MERİÇ ARAL ANNE OLUYOR
Ünlü oyuncu Meriç Aral, meslektaşı Serkan Keskin ile geçtiğimiz eylül ayında dünyaevine girmişti. Kısa süre önce de hamile olduğu ortaya çıkan Aral, bebeğinin cinsiyetini açıkladı. Ünlü çiftin bir oğlu olacak.
FEYZA CİVELEK AMELİYAT OLDU
Kızılcık Şerbeti dizisinde Nilay karakterini canlandıran Feyza Civelek, kolunu kırmıştı. Ünlü isim, birkaç gün önce sosyal medya hesabında ameliyat olduğunu ve sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.
ŞİNASİ YURTSEVER HAYATINI KAYBETTİ
Üçlü Pürüz, İyi Bir Aile Değiliz, İşler Güçler ve Kardeş Payı gibi yapımlarda rol alan Şinasi Yurtsever, 13 Mart tarihinde hayatını kaybetti. Bir süredir mide kanseriyle mücadele eden ve 51 yaşında hayatını kaybeden ünlü oyuncunun vefatı sevenlerini yasa boğdu. Şinasi Yurtsever, 15 Mart Cumartesi günü son yolculuğuna uğurlandı.
TANYELİ ENTÜBE EDİLDİ
Asıl adı Öznur Kral olan ve 2,5 senedir pankreas kanseriyle mücadele eden oryantal Tanyeli'nin sağlık durumunun ağırlaştığı ve entübe edildiği ortaya çıktı.
ARAS BULUT İYNEMLİ AYAĞINI KIRDI
Deha adlı dizide başrol oynayan Aras Bulut İynemli, sette talihsiz bir kaza yaşadı. Aksiyon sahnesi çekerken ayağı kırılan İynemli, ameliyat oldu. Ünlü oyuncu, hastaneden ilk paylaşımı yaptı ve "Allah beterinden korusun. Geçmiş olsun dilekleriniz için çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.