Haftaya damga vuran magazin olayları

İlişkileriyle gündemden düşmeyen ve sık sık reklam aşkı iddialarıyla gündeme gelen Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'in ayrıldığı öne sürüldü. İkiliden konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.

KIZILCIK ŞERBETİ YAPIMCISINDAN MÜJDE UZMAN AÇIKLAMASI

Kızılcık Şerbeti dizisinin yapımcısı Faruk Turgut, ikinci sezon sonunda diziden ayrılan Müjde Uzman hakkında konuştu. Turgut, oyuncunun diziye dönmeyeceğini şu sözlerle açıkladı:

“Müjde Uzman bizim hikayede öldü, bu sebeple gidenin geri dönme şansı yok. 'Problem yaşamışsınız, sorun yaşamışsınız meselelerinizi çözemediğiniz için ayrılma noktasına geldiğiniz bir oyuncuyla ilgili gitti denedi olmadı bir daha geri gelsin' demek çok doğru ve adil olmaz. Mevcutta çalışan arkadaşlara da ayıp olur."

MEGAN FOX İLE MACHINE GUN KELLY AYRILDI

Gerçek adı Colson Baker olan rapçi Machine Gun Kelly ile uzun yıllardır beraber olan Megan Fox, şimdilerde anne olmak için gün sayıyor. Ancak ilk bebeklerini bekleyen ünlü çift ayrıldı. Daha önce birçok kez ayrılıp barışan çiftten henüz bir açıklama gelmedi.

