Haftaya damga vuran magazin olayları

SERENAY SARIKAYA İLE MERT DEMİR AYRILDI MI?
İlişkileriyle gündemden düşmeyen ve sık sık reklam aşkı iddialarıyla gündeme gelen Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'in ayrıldığı öne sürüldü. İkiliden konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.
SEN AĞLAMA İSTANBUL YAYIN HAYATINA BAŞLADI
Başrollerini Simay Barlas, Aytaç Şaşmaz, Burcu Cavrar ve Tamer Levent'in paylaştığı Sen Ağlama İstanbul, 10 Aralık Salı akşamı ilk bölümüyle Star TV'de izleyici karşısına çıktı. Sen Ağlama İstanbul 1. bölüme; Şehrazat'ın ısrarı sonrası Büyükbey'in idam cezasına çarptırılan Ferhat'ı ipten alması damga vurdu.
KIZILCIK ŞERBETİ YAPIMCISINDAN MÜJDE UZMAN AÇIKLAMASI
Kızılcık Şerbeti dizisinin yapımcısı Faruk Turgut, ikinci sezon sonunda diziden ayrılan Müjde Uzman hakkında konuştu. Turgut, oyuncunun diziye dönmeyeceğini şu sözlerle açıkladı:
“Müjde Uzman bizim hikayede öldü, bu sebeple gidenin geri dönme şansı yok. 'Problem yaşamışsınız, sorun yaşamışsınız meselelerinizi çözemediğiniz için ayrılma noktasına geldiğiniz bir oyuncuyla ilgili gitti denedi olmadı bir daha geri gelsin' demek çok doğru ve adil olmaz. Mevcutta çalışan arkadaşlara da ayıp olur."
MEGAN FOX İLE MACHINE GUN KELLY AYRILDI
Gerçek adı Colson Baker olan rapçi Machine Gun Kelly ile uzun yıllardır beraber olan Megan Fox, şimdilerde anne olmak için gün sayıyor. Ancak ilk bebeklerini bekleyen ünlü çift ayrıldı. Daha önce birçok kez ayrılıp barışan çiftten henüz bir açıklama gelmedi.
SELENA GOMEZ EVLENİYOR
Sosyal medyada en çok takip edilen isimlerden biri olan oyuncu ve şarkıcı Selena Gomez, bir süredir aşk yaşadığı Benny Blanco ile evleneceğini sosyal medya hesabından duyurdu.
TUĞÇE KANDEMİR ANNE OLDU
"Bu Benim Öyküm" şarkısıyla şöhreti yakalayan ve Abdullah Karatay ile mutlu bir evliliği olan şarkıcı Tuğçe Kandemir anne oldu. Ünlü isim, oğluna Demir adını verdi.
SERDAR ORTAÇ: ARTIK ÖLMEK İSTİYORUM
MS hastalığıyla mücadele eden ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, ev hapsinde olduğu esnada sol kolunu kaybettiğini söyledi. Ortaç "Ev hapsindeyken sol kolumu kaybettim. Hastalığım nedeniyle sol ayağımı kaybetmiştim. Artık ölmek istiyorum" açıklamasıyla adından söz ettirdi.