Haftaya damga vuran magazin olayları

TAYLOR SWIFT'İN SERVETİ AÇIKLANDI



Çıktığı dünya turnesiyle rekor üstüne rekor kıran ve şarkıları müzik listelerinin zirvesinden inmeyen Taylor Swift'in kazancı ortaya çıktı. Ünlü ekonomi dergisi Forbes, Swift'in servetinin 1,6 milyar dolara yükseldiğini açıkladı. Böylece Swift, Rihanna'yı geride bırakarak "en zengin kadın şarkıcı" ünvanının yeni sahibi oldu.



FEDON'DAN "TÜRK'ÜN HASIYIM" ÇIKIŞI



Kimliğine yönelik tepkilerden duyduğu rahatsızlığı dile getiren usta müzisyen Fedon, “Bana ‘gâvur’ diyorlar ama bu ülke için benden daha fazla mücadele eden yok. Vergimi ödüyorum, askerlik görevimi fazlasıyla yaptım. Türklük konusunda beni sorgulayacak kimse yok, sadece Allah! Ben Hıristiyan’ım ve Rum kökenliyim ama çoğu Müslüman’dan daha Türk’üm. Türk’ün hasıyım. Bu ülke için hizmet ettim, 27 ay gönüllü askerlik yaptım. Vatanımı seviyorum. Eleştirenlere cevap veriyorum: Benim Türklük konusunda sorgulanacak bir tarafım yok" açıklamasıyla adından söz ettirdi.

ISSIZ ADAM'IN YILDIZI BOŞANDI



"Issız Adam" filmiyle ünlenen oyuncu Cemal Hünal, 7 Ekim 2024 tarihinde 13 yıllık eşi Lale Cangal'dan 10 dakika süren duruşmada anlaşmalı olarak boşandı. Çiftin Atilla adında bir oğlu bulunuyor.



"BENİM DIŞIMDA HİÇ KİMSE GÜVENDE DEĞİL"



Artan kadın cinayetleri hakkında konuşan Sibel Can, "Açıkçası doğruyu söylemek gerekirse, kendi adıma konuşuyorum tabii ki de güvendeyim ama benim dışımda hiç kimse güvende değil, bu çok açık. Bir kadın olarak gerçekten çok kötü duygular..." ifadelerini kullanmıştı.



Tepki çeken ünlü sanatçı, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı ve "Ben bir sanatçı olarak, toplu taşıma kullanmıyorum, konserlere koskoca ekiplerle hareket ediyorum ve her daim planlı ve programlı bir hayatım var. 'Güvendeyim'in karşılığı budur. Bunun aksini söyleseydim, inandırıcı ve samimi olacak mıydı?..." diyerek sözlerine açıklık getirdi.

YABANCI DAMAT'IN NİKO'SU EVLENDİ



Bir döneme damga vuran "Yabancı Damat" dizisindeki performansıyla şöhreti yakalayan Özgür Çevik, 4 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Hatice Kartoğlu ile 9 Ekim'de dünyaevine girdi.



JENNIFER LOPEZ'DEN AYRILIK SONRASI İLK AÇIKLAMA



Yıllar sonra Ben Affleck ile aşkına ikinci bir şans verip evlenen Jennifer Lopez'in mutluluğu iki yıl sürdü. 20 Ağustos'ta ünlü oyuncuya boşanma davası açan Lopez, ayrılığın ardından ilk kez konuştu.



Interview Dergisi'nin 55'inci yılına özel verdiği röportajda ayrılığın çok zor olduğunu ve yaşadıklarını analiz ettiğini ifade eden ünlü sanatçının "İlişki içinde olmayı seviyordum ve biriyle yaşlanmak istiyordum. Bu şekilde bütün ve mutlu olacağımı düşünmüştüm ama değildim. Sonunda dersimi aldım; bu sadece 30 yılımı aldı" sözleri gündem oldu.