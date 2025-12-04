Haftaya damga vuran magazin olayları
Bu hafta ünlüler dünyasında; Murat Cemcir'in rahatsızlığından, hamile ünlülere, Yan Yana'nın başarısından, Matthew Perry davasındaki gelişmeye birçok olay yaşandı.
MURAT CEMCİR HASTANEDE
"Çalgı Çengi", "Düğün Dernek", "Ailecek Şaşkınız" ve "Kardeş Payı" gibi yapımlarda rol alan Murat Cemcir, yaşadığı sağlık problemiyle sevenlerini üzdü.
Geçtiğimiz çarşamba günü rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Cemcir'in iç kanama geçirdiği ortaya çıktı. Yoğun bakımın ardından normal odaya alınan ünlü oyuncunun tedavisi sürüyor.
YAN YANA'DAN REKOR
Feyyaz Yiğit ve Haluk Bilginer'in başrollerini paylaştığı Yan Yana filmi, vizyona girişinden iki hafta sonra 312 bin seyirciye ulaşarak ilk hafta sonuna göre yüzde 52,9'luk artışıyla açılış rekoru kırdı.
Yönetmenliğini Mert Baykal'ın üstlendiği, senaryosunu Aziz Kedi, Feyyaz Yiğit ve Mert Baykal'ın kaleme aldığı Yan Yana, "The Intouchables" adlı filmden uyarlandı.
"Soyut Dışavurumcu Bir Dostluğun Anatomisi Veyahut Yan Yana"nın oyuncu kadrosunda; Hatice Aslan, Bige Önal ve Şevval Sam gibi ünlü isimler de yer alıyor.
SIENNA MILLER ÜÇÜNCÜ KEZ ANNE OLUYOR
"Yıldız Tozu", "Casanova", "G.I. Joe: Kobra’nın Yükselişi" ve "Foxcatcher" gibi filmlerle tanınan ünlü oyuncu Sienna Miller, Londra'daki 2025 Moda Ödülleri'nde hamile olduğunu açıkladı.
2022'den beri oyuncu Oli Green ile mutlu bir beraberliği olan 43 yaşındaki Miller, üçüncü kez anne olmaya hazırlanıyor.
ELLIE GOULDING HAMİLE
"Love Me Like You Do" şarkısıyla tanınan Ellie Goulding de 2025 Moda Ödülleri'nde aktör sevgilisi Beau Minniear'dan bir bebek beklediğini duyurdu. İkinci kez anne olmaya hazırlanan ünlü şarkıcı, büyüyen karnını gözler önüne serdi.
SONER OLGUN SAĞLIK DURUMU HAKKINDA KONUŞTU
Sekiz aydır pankreas kanseriyle mücadele eden Soner Olgun, sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Kemoterapi ve radyoterapi seanslarının tamamlandığını belirten Soner Olgun, şu açıklamayı yaptı:
“Doktorların önerdiği bütün tedavileri aldık. Ameliyatımız yapıldı. Kemoterapi ve radyoterapi seanslarımız bitti. Şu anda takip altındayım. Ek tedavi gerekip gerekmediğine doktorlarım karar verecek.”
MATTHEW PERRY'NİN DOKTORU TUTUKLANDI
Friends yıldızı Matthew Perry, 2023 yılında evinin jakuzisinde ölü bulundu. Ölümüne dair soruşturma süren Perry’e ketamin veren doktor tutuklandı. Aktörün aşırı dozdan ölümüyle ilgili olarak ceza alan ilk kişi olan Salvador Plasencia, yasadışı olarak ketamin sağladığı gerekçesiyle 30 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Mahkemede pişmanlığını dile getiren ve Perry'nin ailesinden özür dileyen doktor, "Kendimi hayal kırıklığına uğrattım. Hiçbir mazeretim yok. Yapılanları geri alamam. Bunu biliyorum. Onu korumalıydım. Çok üzgünüm" dedi.
