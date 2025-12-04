Haftaya damga vuran magazin olayları

SIENNA MILLER ÜÇÜNCÜ KEZ ANNE OLUYOR

"Yıldız Tozu", "Casanova", "G.I. Joe: Kobra’nın Yükselişi" ve "Foxcatcher" gibi filmlerle tanınan ünlü oyuncu Sienna Miller, Londra'daki 2025 Moda Ödülleri'nde hamile olduğunu açıkladı.

2022'den beri oyuncu Oli Green ile mutlu bir beraberliği olan 43 yaşındaki Miller, üçüncü kez anne olmaya hazırlanıyor.

ELLIE GOULDING HAMİLE

"Love Me Like You Do" şarkısıyla tanınan Ellie Goulding de 2025 Moda Ödülleri'nde aktör sevgilisi Beau Minniear'dan bir bebek beklediğini duyurdu. İkinci kez anne olmaya hazırlanan ünlü şarkıcı, büyüyen karnını gözler önüne serdi.

SONER OLGUN SAĞLIK DURUMU HAKKINDA KONUŞTU

Sekiz aydır pankreas kanseriyle mücadele eden Soner Olgun, sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Kemoterapi ve radyoterapi seanslarının tamamlandığını belirten Soner Olgun, şu açıklamayı yaptı:

“Doktorların önerdiği bütün tedavileri aldık. Ameliyatımız yapıldı. Kemoterapi ve radyoterapi seanslarımız bitti. Şu anda takip altındayım. Ek tedavi gerekip gerekmediğine doktorlarım karar verecek.”

MATTHEW PERRY'NİN DOKTORU TUTUKLANDI

Friends yıldızı Matthew Perry, 2023 yılında evinin jakuzisinde ölü bulundu. Ölümüne dair soruşturma süren Perry’e ketamin veren doktor tutuklandı. Aktörün aşırı dozdan ölümüyle ilgili olarak ceza alan ilk kişi olan Salvador Plasencia, yasadışı olarak ketamin sağladığı gerekçesiyle 30 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkemede pişmanlığını dile getiren ve Perry'nin ailesinden özür dileyen doktor, "Kendimi hayal kırıklığına uğrattım. Hiçbir mazeretim yok. Yapılanları geri alamam. Bunu biliyorum. Onu korumalıydım. Çok üzgünüm" dedi.