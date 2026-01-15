Haftaya damga vuran magazin olayları

MELTEM CUMBUL'UN GÖNÜL YARASI İTİRAFI

NTV ekranlarında yayınlanan Empati programına konuk olan Meltem Cumbul, seneler önce Şener Şen ile başrolleri paylaştığı, Yavuz Turgul imzalı Gönül Yarası filmiyle ilgili konuştu.

Filmin o dönem çok büyük ilgi gördüğünü belirten Cumbul, "Çok ilginçtir ki Türkiye’de Gönül Yarası’yla hiç ödül almadım. Ama Amerika’da Palm Springs Film Festivali’nde en iyi kadın oyuncu ödülünü aldım" dedi.

ZİHNİ GÖKTAY KALÇA KEMİĞİNİ KIRDI

Birkaç aydır huzurevine yerleşme kararıyla adından söz ettiren usta oyuncu Zihni Göktay, talihsiz bir şekilde kalça kemiğini kırdı. Ameliyat olan Göktay, Cihat Tamer ile rol aldığı tiyatro oyunundan ayrılmak zorunda kaldı.

UFUK ÖZKAN ORGAN NAKLİ BEKLİYOR

"Geniş Aile" dizisiyle şöhreti yakalayan ve uzun süredir karaciğer yetmezliği ile mücadele eden Ufuk Özkan'ın sağlık durumu kötüleşti. Hastaneye kaldırılan ünlü oyuncu, organ nakli bekliyor.

HALDUN DORMEN ENTÜBE EDİLDİ

Türk tiyatrosunun duayen isimlerinden Haldun Dormen de enfeksiyon nedeniyle tedavi altına alındıktan günler sonra entübe edildi. 97 yaşında usta ismin tedavisi yoğun bakımda sürüyor.

BRADLEY COOPER'DAN “ERKENCİ KUŞ” AÇIKLAMASI

Bradley Cooper, katıldığı bir programda annesinin Türk dizilerini çok sevdiğini ve pandemi döneminde Demet Özdemir ile Can Yaman'ın başrolleri paylaştığı “Erkenci Kuş” dizisini izlediğini açıkladı.

Annesinin diziyi İngilizce alt yazıyla izlediğini belirten ünlü oyuncu, “Erkenci Kuş’a bayılıyor. Dizinin bölümlerini en az dört kez izlemiştir. Sanırım 360 bölüm falan var” dedi.

BEREN SAAT'TEN ŞARKI SÜRPRİZİ

Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren Beren Saat, kariyerinde yeni bir sayfa açıyor. Müzik dünyasına adım atan ünlü oyuncu, CapitaliZoo’ adlı şarkısını 12 Şubat'ta hayranlarının beğenisine sunacak.

GORA 4 GORA GELİYOR

Cem Yılmaz imzalı "G.O.R.A." serisinin yeni filmi için heyecanlı bekleyiş başladı. Ünlü komedyen, hazırlıkları devam eden "GORA 4 GORA" filminin kadrosunu açıkladı.

Filmin kadrosunda Cem Yılmaz’ın yanı sıra Can Yılmaz, Bülent Şakrak, Özge Özberk, Uraz Kaygılaroğlu, Necip Memili, Bora Akkaş, İdil Sivritepe, Bige Önal, Nevra Cansu Özel, Murat Eken, Emre Karayel ve Ahmet Pınar gibi isimler yer alıyor.

ALTIN KÜRE ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

Oscar'ın habercisi olarak nitelendirilen, bu yıl 83'üncüsü düzenlenen Altın Küre Ödülleri'nin sahipleri belli oldu.

12 Ocak'ta gerçekleşen Altın Küre ödül törenine 4 dalda ödül alan Paul Thomas Anderson imzalı "One Battle After Another" filmi ve yine 4 farklı dalda ödül alan "Adolescence" dizisi damga vurdu.