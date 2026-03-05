Haftaya damga vuran magazin olayları

MURAT DALKILIÇ 13. KEZ BURUN AMELİYATI OLDU

“La Fontaine”, “Kasaba”, “Derine", “Lüzumsuz Savaş", “Bir Güzellik Yap”, “İki Yol” gibi şarkılarıyla tanınan Murat Dalkılıç, burnundaki kemiklerin doğuştan dışarıya yönelme sorunu nedeniyle birçok kez operasyon geçirdi.

Ünlü şarkıcı, birkaç gün önce 13'üncü kez ameliyat oldu. Ameliyat sonrası paylaşım yapan Dalkılıç, "Ameliyatım iyi geçti çok şükür. Doktorum dün güzel şeyler söyledi, umutlandık. İnşallah bu meselenin ebediyen hakkından geleceğiz” ifadelerini kullandı.

ŞEVKET ÇORUH İLE İLKER AYRIK DUBAİ'DE MAHSUR KALDI

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve İsrail'in 28 Şubat Cumartesi günü başlattığı İran'a yönelik saldırılar sürüyor. ABD-İsrail saldırısına misilleme yapan İran'ın füzeleri Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentine de düştü.

"Bir Baba Hamlet" adlı tiyatro oyununun temsili için Dubai'ye giden İlker Ayrık ile Şevket Çoruh, uçuşların iptal olması nedeniyle bulundukları bölgede mahsur kaldıkları ortaya çıktı.

Ünlü oyuncular, yaşanan durumu “27 Şubat itibarıyla 'Bir Baba Hamlet' oyunu için Dubai'ye geldik. Bugün dönmeyi planlıyorduk. Ancak hepinizin malumu sebeplerden dolayı dönemiyoruz. Ailem de benimle beraber. Çocuklar biraz devamsızlık yapıyorlar. Umarım öğretmenleri kusura bakmaz. Merak edip arayan, soran, ilgilenen herkese çok teşekkürler. Hepimiz güvendeyiz. Umarım tez zamanda döneriz" sözleriyle duyurdu.

İREM DERİCİ-MELİH KUNUKCU BARIŞTI

Şarkıcı İrem Derici ile DJ Melih Kunukcu, nişanlandıktan kısa bir süre sonra ayrıldı. Ancak çiftin ayrılığı kısa sürdü. Derici, aralarındaki sorunları aşarak yeniden barıştıklarını duyurdu.

Ünlü isim, paylaşımında "Bu kadar yıldır benden nefret eden de oldu, beni kalbine koyup destekleyen de... Ben hiçbir günümü sizden saklamadım; mutluluklarımı da kalp kırıklıklarımı da…15 senedir ünlü olduğumu tam olarak anlayamadım. O yüzdendir belki bu kadar ergen davranışlarım. Bana kraliçeler gibi davranan bir adamı, ev içinde halletmek yerine neden milyonlar önünde odak noktası haline getiriyorum? İşte haklıyken haksız olmak bu" dedi.

Aile büyüklerinden de af dileyen İrem Derici, ""Sonsuza kadar ergen bir kızınız var, sizin de kaderinize İrem düştü" diyerek ilişkisini artık gözlerden uzak yaşama kararı aldığını açıkladı.

ACTOR AWARDS (OYUNCU ÖDÜLLERİ) SAHİPLERİNİ BULDU

Oscar Ödülleri'nin son habercisi sayılan eski adıyla SAG yeni adıyla Actor Awards, 1 Mart Pazar akşamı günü gerçekleşen törenle sahiplerini buldu. 32'ncisi düzenlenen törene, Ryan Coogler imzalı “Sinners” filmi damga vurdu. En İyi Oyuncu Kadrosu ödülüne layık görülen filmin yıldızı Michael B. Jordan da En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazandı.