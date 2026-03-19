Haftaya damga vuran magazin olayları

BERKAY ŞAHİN ÜÇÜNCÜ KEZ KIZ BABASI OLUYOR

2016 yılından bu yana Özlem Ada Şahin ile mutlu bir beraberliği ve Arya ile Zeynep Mira adında iki kızı olan ünlü şarkıcı Berkay Şahin'den müjdeli haber geldi. Üçüncü kez baba olmak için gün sayan Şahin, müjdeli haberi takipçileriyle paylaştı. Heyecanları günden güne büyüyen ünlü çiftin bir kızları daha olacağı ortaya çıktı.

SEMİRAMİS PEKKAN'IN KEMOTERAPİ TEDAVİSİ TAMAMLANDI

Akciğer kanseriyle mücadele eden Semiramis Pekkan, kemoterapi sürecinin sona erdiğini balon uçurarak duyurdu. Tedavi sürecinde zaman zaman sarsıldığını ve kardeşi Ajda Pekkan'dan bu süreçte çok destek gördüğünü belirten Pekkan, "…Kemoterapim bittikten sonra balon uçurmak gerekiyormuş. İnşallah bu balonlar gökyüzüne yükselirken, benim de yaşadığım tüm bu zorluklar tamamen bitmiş olacak. Aslında bitti zaten" ifadelerini kullandı.

OSCAR ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

Bu yıl 98'incisi düzenlenen Oscar Ödülleri , 15 Mart gecesi Los Angeles’taki Dolby Theatre’da düzenlenen görkemli törenle sahiplerini buldu. Törene Paul Thomas Anderson imzalı "Savaş Üstüne Savaş" filmi damga vurdu. Ödül sezonuna da damga vuran film; En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Uyarlama Senaryo başta olmak üzere 6 dalda ödül aldı. 16 dalda adaylıkla Oscar tarihine geçen Sinners filmi ise 4 kategoride ödül kazandı.