Haftaya damga vuran magazin olayları
Ünlüler dünyasında bu hafta Oscar Ödülleri'nden oyuncu Ege Kökenli'nin anne olmasına, Semiramis Pekkan'ın biten tedavisinden, Tülin Şahin'in sağlık sorununa birçok olay yaşandı.
TÜLİN ŞAHİN'İN GÖĞSÜNDE KİTLE TESPİT EDİLDİ
Ünlü model Tülin Şahin'in göğsünde kanser riski taşıyan bir tümör tespit edildi. “Yıllardır kadınlara erken teşhisin hayat kurtardığını anlatıyorum. Gün geliyor ve aynı gerçekle ben de karşılaşıyorum" diyen Şahin, kızı Siena ve ailesinin en büyük gücü olduğunu söyledi. Ameliyat olmayı bekleyen Şahin'in operasyonunun önümüzdeki günlerde gerçekleşmesi planlanıyor.
EGE KÖKENLİ ANNE OLDU
2022'de Lior Ahituv ile dünyaevine giren ve geçtiğimiz yıl bebeğini kaybeden Ege Kökenli'den güzel haber geldi. Hamileliğini gizleyen ünlü oyuncu, bir kız bebek dünyaya getirdiğini şu sözlerle duyurdu:
"Bu anı öyle kalpten, öyle çok bekledik ki! Gün ışığı içinde, yağmur içinde, neşe içinde, acı içinde… Her şey için şükürler olsun. Sonunda kızımız evimizde."
Ege Kökenli, "Aykut Enişte", "Güneşin Kızları", "Duy Beni" ve "Paranoya" gibi yapımlarla tanınıyor.
BERKAY ŞAHİN ÜÇÜNCÜ KEZ KIZ BABASI OLUYOR
2016 yılından bu yana Özlem Ada Şahin ile mutlu bir beraberliği ve Arya ile Zeynep Mira adında iki kızı olan ünlü şarkıcı Berkay Şahin'den müjdeli haber geldi. Üçüncü kez baba olmak için gün sayan Şahin, müjdeli haberi takipçileriyle paylaştı. Heyecanları günden güne büyüyen ünlü çiftin bir kızları daha olacağı ortaya çıktı.
SEMİRAMİS PEKKAN'IN KEMOTERAPİ TEDAVİSİ TAMAMLANDI
Akciğer kanseriyle mücadele eden Semiramis Pekkan, kemoterapi sürecinin sona erdiğini balon uçurarak duyurdu. Tedavi sürecinde zaman zaman sarsıldığını ve kardeşi Ajda Pekkan'dan bu süreçte çok destek gördüğünü belirten Pekkan, "…Kemoterapim bittikten sonra balon uçurmak gerekiyormuş. İnşallah bu balonlar gökyüzüne yükselirken, benim de yaşadığım tüm bu zorluklar tamamen bitmiş olacak. Aslında bitti zaten" ifadelerini kullandı.
OSCAR ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU
Bu yıl 98'incisi düzenlenen Oscar Ödülleri , 15 Mart gecesi Los Angeles’taki Dolby Theatre’da düzenlenen görkemli törenle sahiplerini buldu. Törene Paul Thomas Anderson imzalı "Savaş Üstüne Savaş" filmi damga vurdu. Ödül sezonuna da damga vuran film; En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Uyarlama Senaryo başta olmak üzere 6 dalda ödül aldı. 16 dalda adaylıkla Oscar tarihine geçen Sinners filmi ise 4 kategoride ödül kazandı.
