Haftaya damga vuran magazin olayları

ŞEBNEM FERAH SAHNELERE DÖNÜYOR

“Mayın Tarlası”, “Deli Kızım Uyan”, “Yağmurlar”, “İki Yabancı” gibi şarkılarıyla tanınan Türk rock müziğinin güçlü sesi Şebnem Ferah, 6 yıl aradan sonra sahnelere dönüyor. Ünlü isim 3 Haziran'da Küçükçiftlik Park'ta gerçekleşecek konserine gösterilen yoğun ilgi sonrası ikinci bir konser tarihi açıklandı. Şebnem Ferah, 27 Haziran'da da sevenleriyle buluşacak.

EROL KÖSE'NİN MİRASI

23 Mart'ta hayatını kaybeden yapımcı Erol Köse'nin vefatından günler sonra kızı Dijan Köse miras için harekete geçti. Ünlü ismin kızı, mirasın reddi için dava açtı. İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi’ne sunulan dava dilekçesinde, “Babam Erol Köse’den tarafıma intikal eden mirası kayıtsız ve şartsız olarak reddeddiyorum' ifadeleri kullanıldı.

MET GALA GERÇEKLEŞTİ

Moda dünyasının en prestijli gecesi Met Gala , 4 Mayıs'ı 5 Mayıs'a bağlayan gece gerçekleşti. Birçok yıldızın katıldığı geceye Heidi Klum, Bad Bunny gibi isimler kostümleriyle damga vurdu. Beyonce'nin 10 yıl sonra geri döndüğü Met Gala'da Heidi Klum, tasarımcı Mike Marino imzalı özel tasarımla adeta canlı bir heykele dönüştü.

CAMERON DIAZ ÜÇÜNCÜ KEZ ANNE OLDU

2015 yılından dünyaevine girdiği Benji Madden ile gözlerden uzak mutlu bir evliliği olan Hollywood yıldızı Cameron Diaz üçüncü kez anne oldu. Bir oğulları olan çift, bebeğe “denizci,gezgin” anlamına gelen “Nautas” adını verdi. Ünlü çiftin, Raddix adında bir kızları ve Cardinal adında bir oğulları bulunuyor.

NESRİN CAVADZADE EVLENDİ

"Daha 17" adlı diziyle ekranlara dönmeye hazırlanan Nesrin Cavadzade, sürpriz hamlesiyle hayranlarını şaşırttı. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü oyuncu, sessiz sedasız sürdürdüğü ilişkisini nikahla taçlandırdı. 43 yaşındaki Nesrin Cavadzade, 3 Mayıs'ta iş insanı Kadir Taner Uçar ile evlendi. Ünlü oyuncu, Bodrum'daki nikahtan kareleri takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi.